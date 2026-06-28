Apple vyráběl iPod s logem HP. Na tenhle zapomenutý model dnes sběratelé nedají dopustit

Když se řekne iPod, většina fanoušků Applu si vybaví ikonický bílý přehrávač s logem nakousnutého jablka. Jen málokdo ale ví, že existovala také oficiální verze, na jejíž zadní straně bylo vedle loga Applu vyryto i logo společnosti Hewlett-Packard. Nešlo o žádnou domácí úpravu ani neautorizovanou edici, ale o produkt, který Apple skutečně vyráběl přímo pro svého obchodního partnera.
Model známý jako iPod+HP vznikl v roce 2004 jako součást překvapivého spojenectví dvou technologických gigantů. Apple tehdy dominoval trhu s přenosnými hudebními přehrávači, zatímco HP hledalo způsob, jak svým zákazníkům nabídnout atraktivní digitální ekosystém. Výsledkem byl prakticky totožný iPod čtvrté generace s Click Wheelem, který se od běžné verze lišil především logem HP na zadním krytu.
Apple chtěl dobýt svět Windows
Na první pohled může působit zvláštně, že Apple vyráběl zařízení nesoucí cizí značku. Ve skutečnosti ale šlo o velmi promyšlený krok. V roce 2004 sice už existovala verze iTunes pro Windows, Apple však chtěl svůj hudební ekosystém dostat k co největšímu počtu uživatelů počítačů s operačním systémem od Microsoftu.
Součástí dohody proto nebyl jen samotný přehrávač. HP začalo předinstalovávat iTunes do svých počítačů Pavilion a Compaq Presario a současně nabízelo iPody pod vlastní značkou ve své obchodní síti. Apple tím získal přístup k milionům zákazníků, ke kterým by se jinak dostával podstatně pomaleji.
Technicky přitom šlo o klasický iPod čtvrté generace. Nabízel charakteristický Click Wheel, kapacitu 20 nebo 40 GB, monochromatický displej a stejný software jako běžné modely. Jediným viditelným rozdílem bylo dvojí logo na zadní straně přístroje.
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Krátký experiment s dlouhodobou hodnotou
Partnerství ale nemělo dlouhého trvání. Po odchodu tehdejší šéfky HP Carly Fioriny se strategie společnosti změnila a už v roce 2005 bylo oznámeno ukončení spolupráce s Applem. HP následně přestalo prodávat iPody a postupně přešlo na jiná multimediální řešení. Zajímavostí je, že majitelé těchto přehrávačů nemohli využít servis Apple Store, protože zařízení byla oficiálně vedena jako produkty HP. Opravy proto zajišťovala autorizovaná servisní síť Hewlett-Packard.
Právě krátká doba výroby dnes dělá z iPodu+HP vyhledávaný sběratelský kousek. Přestože jde hardwarově o běžný iPod čtvrté generace, dvojí značení z něj vytvořilo jednu z nejzajímavějších odboček v historii Applu.
Je to zároveň připomínka období, kdy byl Apple ochoten dělat velmi nečekané kompromisy, aby dostal iPod mezi co nejvíce lidí. Dnes si jen těžko představíme, že by na zadní straně iPhonu nebo MacBooku bylo vedle jablka ještě logo jiné společnosti. Právě proto patří iPod+HP mezi nejzajímavější a nejméně známé produkty, které kdy z továren Applu vyšly.