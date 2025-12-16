Nejlimitovanější iPod na světě: Jak slavná edice doprovázela jedny z nejvzácnějších hodinek vůbec

V aukci domů Sotheby’s se před lety objevilo něco, co zaujme nejen sběratele hodinek, ale i fanoušky Applu, exkluzivní edice iPodu, která doprovázela extrémně vzácné hodinky Audemars Piguet Royal Oak Offshore Jay-Z 10th Anniversary. V roce 2005 švýcarská legenda Audemars Piguet a hip-hopová ikona Jay-Z spojily síly u příležitosti desetiletého výročí rapperovy kariéry. Výsledkem byla speciální limitovaná edice modelu Royal Oak Offshore. Vzniklo celkem pouze 100 kusů z nichž jen 20 kusů použilo místo zlata platinu, ty jsou logicky nyní nejvzácnější ze všech. Každý z těchto 100 kusů měl na zadním víku vlastnoruční podpis Jay-Zyho.
A právě s touto edicí hodinek byl původně dodáván speciálně značený iPod. Ten byl součástí originálního balení, společně s hodinkami a certfikáty. iPod nesl stejně jako hodinky podpis Jay-zyho a byl vyveden ve stejné barvě, jako samotnéhhodinky. Tenhle iPod je vlastně nejlimitovanější iPod na světě — neexistuje žádná jiná Apple iPod edice, která by k nějakému jinému produktu patřila v tak extrémně omezeném počtu kusů. Ke každému Platinum Royal Oak Offshore Jay-Z byl jen jeden jediný iPod, což znamená, že na světě existuje pouze 100 těchto iPodů. Sehnat tento iPod samostatně je prakticky nemožné, protože hodnota hodinek je o to větší, když jsou v kompletním balení, tedy včetně iPodu a všech dokumentů. Hodinky se pak prodávají v uakcích za zhruba 1 250 000Kč. Zajímavé je, že o iPodu jako takévm se vastně moc neví, protože byl v podstatě jen doplňkem k hodinkám a to přesto, že se jedná o to nejlimitovanjší, co kdy v případě iPodu vzniklo. Informace o tom, jak se vývíjela cena hodinek se dozvíte přímo zde.