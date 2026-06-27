Netflix právě přidal nové pecky. Tohle jsou 4 pořady, které tento víkend rozhodně musíte vidět

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I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Malý bratr
Pečlivě uspořádaný život známého realitního makléře se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy na scénu zničehonic dorazí jeho výstřední mladší brácha.
Chris a Martina: Poslední set
Dokument věnovaný dlouholeté nadvládě Chris Evert a Martiny Navrátilové nad ženským tenisem. A taky jejich přátelství, které nezlomila ani rakovina.
Americký experiment
Život, svoboda a cesta za štěstím. Strhující historický dokumentární seriál o ideálech zakladatelů Spojených států amerických, na kterých se zrodil nový národ. Šestidílný seriál.
Várzea: Líheň hvězd
Brazílie žije várzeou, krásnou hrou, která překonává hranice a dokáže měnit životy. V tomhle seriálu se o ní dozvíte všechno. Třídílný seriál.