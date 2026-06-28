Možná ani nevíte, co vše vám Apple Watch měří. Prohlédněte si důkladně tyto aplikace a budete možná překvapeni

Apple Watch většina lidí používá hlavně na měření tréninků, počítání kroků nebo kontrolu času. Jenže pravda je taková, že toho o vás sbírají daleko víc. A co je možná ještě zajímavější – většina těchto dat je schovaná relativně hluboko v aplikacích Kondice a především Zdraví na iPhonu, kam se řada uživatelů podívá jen výjimečně. Přitom právě tam najdete překvapivě detailní přehled o tom, jak se během dne pohybujete, jak odpočíváte nebo třeba kolik času trávíte venku na denním světle.
Schválně se zkuste trochu proklikat
Stačí otevřít aplikaci Zdraví, přejít do záložky Zobrazit všechna zdravotní data, případně přes ikonu lupy vpravo dole do seznamu a následně otevřít jednotlivé kategorie. Zatímco sekce Aktivita ukazuje známé údaje jako počet kroků, vystoupaná patra nebo ušlou vzdálenost, mnohem zajímavější informace se skrývají hlouběji.
Například v části Mobilita najdete délku kroku při chůzi, asymetrii chůze, dobu dvojité opory, rychlost chůze nebo délku jednotlivých kroků. Pokud tyto hodnoty sledujete delší dobu, můžete krásně vidět, jak se mění například s lepší kondicí, po zranění nebo třeba při změně běžeckých bot. Apple přitom některé z těchto metrik využívá i k odhadu stability chůze.
Velmi zajímavá je také položka Čas strávený na denním světle. Apple Watch totiž dokážou sledovat, kolik času během dne trávíte venku. U dětí je tato metrika důležitá kvůli zdravému vývoji zraku, ale i dospělým může napovědět, jestli náhodou netráví většinu dne jen mezi čtyřmi stěnami kanceláře nebo domova.
Kondice není jen o uzavírání kroužků
Také aplikace Kondice toho nabízí mnohem víc než jen známé tři barevné kroužky. Najdete zde detailní historii všech tréninků, trendy dlouhodobého vývoje, denní i týdenní souhrny pohybu nebo přehled o tom, jak se mění vaše výkonnost. Pokud běháte nebo pravidelně chodíte na procházky, stojí za pozornost i statistiky tempa, srdečního tepu nebo převýšení jednotlivých aktivit.
Ve Zdraví pak můžete pokračovat ještě dál. Kromě srdeční frekvence zde najdete například klidovou tepovou frekvenci, variabilitu srdečního tepu (HRV), dechovou frekvenci, okysličení krve (u podporovaných modelů), kondici srdce (Cardio Fitness), kvalitu spánku, dech během spánku nebo historii užívání léků, pokud ji do aplikace zapisujete. Přibývají také údaje o psychické pohodě, náladě nebo mindfulness.
Právě v tom podle mě spočívá největší síla Apple Watch. Nejde jen o chytré hodinky, které ukazují notifikace nebo měří běh. Postupně totiž vytvářejí poměrně podrobný obraz o vašem zdraví i každodenních návycích. A i když většinu těchto údajů možná nikdy aktivně nevyhledáváte, stačí věnovat pár minut procházení aplikací Kondice a Zdraví. Je dost možné, že objevíte statistiky, o jejichž existenci jste doposud vůbec neměli tušení.