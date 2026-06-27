iPhone Ultra bude ještě dražší, než se čekalo. Nový únik prozradil cenu i termín vydání

O skládacím iPhonu se mluví už řadu let, ale letos by se z něj měla konečně stát realita. Podle nejnovějších informací z dodavatelského řetězce totiž Apple stále počítá s jeho představením letos v září po boku řady iPhone 18 Pro. Zároveň se ale objevují nové detaily o ceně, které rozhodně nepotěší. Pokud se současné odhady potvrdí, půjde o vůbec nejdražší iPhone v historii.
Podle zdrojů serveru 9to5Mac by měl Apple svůj první skládací telefon uvést pod názvem iPhone Ultra. Označení „Fold“, o kterém se spekulovalo v minulosti, tak zřejmě nakonec použito nebude. Dává to přitom poměrně velký smysl. Apple už dnes používá označení Ultra u svých nejprémiovějších produktů, jako jsou Apple Watch Ultra nebo čip M3 Ultra, a skládací iPhone má představovat právě absolutní vrchol nabídky společnosti.
Cena může vystřelit až na 2 500 dolarů
Největší pozornost ale budí odhadovaná cena. Zatímco dřívější úniky hovořily o částce okolo 2 000 až 2 200 dolarů, nejnovější informace naznačují, že Apple může základní cenu posunout až na 2 500 dolarů. V přepočtu jde o více než 53 tisíc korun bez započítání DPH a dalších poplatků. Na českém trhu by se tak výsledná cena mohla bez větších problémů přiblížit hranici 70 tisíc korun, případně ji i překonat.
Za vysokou cenou stojí hned několik faktorů. Kromě nákladného vývoje skládací konstrukce musí Apple řešit i výrazně rostoucí ceny paměťových čipů a úložišť, které jsou pod tlakem kvůli obrovské poptávce ze strany výrobců AI serverů. Právě kvůli stejnému problému už Apple v posledních dnech zdražil řadu Maců, iPadů i dalšího hardwaru.
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Apple nechce dělat kompromisy
Podle dosavadních informací má iPhone Ultra nabídnout přibližně 7,8palcový vnitřní OLED displej bez viditelného přehybu a zhruba 5,5palcový vnější displej. Samozřejmostí má být čip A20 Pro vyráběný 2nm technologií, 12 GB operační paměti nebo dvojice 48Mpx fotoaparátů. Kvůli úspoře místa se navíc spekuluje o návratu Touch ID, které by bylo integrováno do bočního tlačítka namísto Face ID.
Apple se údajně snaží vytvořit skládací telefon bez kompromisů, který bude tenký, lehký a zároveň dostatečně odolný pro každodenní používání. Právě proto vývoj zařízení trval výrazně déle než u konkurence. Firma podle zákulisních informací několik generací prototypů úplně zrušila, protože nesplňovaly její požadavky na kvalitu konstrukce ani životnost pantu.
Nejprve představení, prodej až později?
Zajímavé jsou i informace o dostupnosti. Přestože se očekává představení během tradiční zářijové keynote, samotný prodej může začít až s několikatýdenním odstupem. Důvodem mají být omezené výrobní kapacity a složitější výroba nového typu zařízení. Apple navíc údajně počítá s tím, že první rok nebude prodávat miliony kusů, ale spíše otestuje zájem trhu a výrobu bude postupně navyšovat.
Pokud se všechny současné informace potvrdí, čeká nás letos jedna z největších hardwarových novinek Applu za poslední dekádu. Otázkou ale zůstává, kolik zákazníků bude ochotno za první skládací iPhone zaplatit částku, která se může na českém trhu pohybovat kolem 70 tisíc korun. Jedno je ale už nyní téměř jisté – levná záležitost to rozhodně nebude. I tak mě ale coby dlouholetého Apple uživatele láká představa změny pevného iPhone za podobné řešení. A co vy, půjdete do něj?