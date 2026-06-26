Podívejte se, jak bude v ruce vypadat ohebný iPhone Ultra

Představení prvního ohebného iPhone ve formě modelu Ultra letos na podzim je již víceméně hotová věc. Počítají s ním totiž nejen nejrůznější analytici či leakeři, ale taktéž výrobci příslušenství, kteří se na podzim začínají pečlivě připravovat. Možné je to zejména proto, že na internet již v minulosti unikl nejen přesný design, ale i rozměry novinky, díky čemuž je tak naprosto jasné, na co se může svět těšit. A právě díky tomu mohou vznikat mimo jiné i nejrůznější koncepty a makety, díky kterým si lze iPhone Ultra ještě lépe představit. Jeden takový výtvor si můžete prohlédnout v galerii níže s tím, že přesně takto by měl telefon na podzim vypadat možná i ve vaší ruce.
Fotogalerie
Jak můžete vidět, Apple má i svého iPhone Ultra vsadit na poměrně netradiční poměr stran, který je ve světě ohebných mobilních telefonů zatím zcela neokoukaný. Právě poměrně netypický poměr stran však má ve výsledku uživatelům nabídnout parádní komfort při otevřeném stavu, kdy bude zobrazovací plocha poměrově blízká iPadům a tedy díky tomu skvěle využitelná jak pro širší aplikace, tak třeba i pro multitasking. Ostatně, v kuloárech se již poměrně dlouho šušká o tom, že má Apple v plánu na svůj ohebný telefon vpustit jakéhosi hybrida iOS a iPadOS, který by měl při složeném stavu fungovat jako klasický mobilní systém, ale při otevření nabídnout výhody tabletové verze. Zda se tak stane či nikoliv ale samozřejmě ukáže až září.