Skládací iPhone Ultra může být největším zklamáním Applu za poslední roky

Tím první, kdo představil takzvaný ohebný telefon byla společnost, o které jste zřejmě nikdy neslyšeli a zhruba o půl roku překonala Samsung. Royole FlexPai se začal prodávat v prosinci roku 2018 a představen byl již v na konci řijna téhož roku. Šlo o vůbec první komerčně dostupný telefon s ohebným displejem. Když vezmeme v potaz, že tento telefon nikdo nezná, tak tím komerčně úspěšným telefonem je Samsung Galaxy Fold, který byl představen 20. února 2019. Do prodeje se nakonec dostal až v září 2019 kvůli problémům právě s displejem, ale i tak se stal první globálně úspěšným telefonem se skládacím displejem. Od doby, kdy jsme si mohli koupit první telefon se skládacím displejem tak uběhlo neuvěřitelných 7 let.
To by zřejmě nemusl být problém, on totiž obecně Apple dost často ve své historii vzal produkt, který existoval dlouhé roky a inovoval ho způsobem, díky kterému zažil globální úspěch. Problém je v tom, co nám ukazují aktuální úniky, kdy v podstatě nevidíme nic nového, nic revolučního a ruku na srdce, nic na co by se vyplatilo čkat dlouhé roky. Samozřejmě se bavíme jen o únicích, ovšem je jich tolik, že jsou za mě už jen dvě možnosti. Tou první je, že Apple spustil dokonalou maskovací kampaň a nechává ven proudit falešné informace, což by nebylo zdaleka poprvé, kdy to udělal. Tou druhou možností, se kterou se nechci smířit je, že na podzim letošního roku uvidíme o 7 let později než to udělal Samsung, v podstatě to stejné, co představil v roce 2019 pod názvem Galaxy Fold.
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Apple samozřjemě nabídne to nejmodernější co je dnes možné z hlediska technologií. Tedy displej který nemá žádný viditelný ohyb a špičkově vyladěný operační systém. Ovšem pořád to bude to, co mohl představit sedm let zpátky a i když s horším displejem, tak první kalsický iPhone také neměl stejný displej jako iPhone 18 Pro. Měl tedy Apple čekat 18 generací až bude mít možnsot udělat dokonalý displej a vynechat předchozích 17. generací? To je samozřejmě hloupost a právě proto mi to nedává smysl ani v případě iPhone Ultra. Sám se tedy přikláním k první variantě. Možná je to tím, že jsem už 15 let fanoušek Apple a zkrátka si neumím připustit, že 7 let čekáme na něco, co nám mohl Apple nabídnout už dávno. Spíš se mi však nechce věřit tomu, že by si vůbec mohl Appel dovolit to, co se nyní ukazuje na všech únicích.
Kdyby tomu tak bylo, logicky bych se z pozice akcionáře ptal, proč až nyní. Proč jsme museli čekat a zákazníci nemohli iPhone Ultra kupovat už minimálně pár let. Samotné zařízení navíc vypadá na únicích i na maketách, které máme sami doma vytisklé z 3D tiskárny poměrně neprakticky. Jedná se o poměrně velké a tlusté zařízení, které nemá čím překvapit nebo dokonce šokovat svět. Pokud Apple uvede na trh iPhone Ultra v podobě, ve které nám jej prezentují úniky informací, tka nejen, že nepřekoná konkurenci, ale mám obavu, že ji ani nedožene a již dnes představí něco, co se stalo pomalu, ale jistě zastaralým řešením, které sice stále má své zákazníky, ale j jich méně a méně. Aktuálně tvoří skládací telefony a to jak Fold, tak Flip, dohromady pouze 2% všech prodaných telefonů na trhu a to je opravdu velmi malé množství.
Apple se tak podle mého názoru nemůže vydat stejnou cestou jako ostatní výrobci a snažit se získat podíl na trhu, který je z hlediska přijmů naprosto minimální. Aby mohl Apple vybudovat okolo iPhone Ultra opravdový zájem a mohl zaujmout miliony lidí na celém světě, musí zkrátka přijít s něčím jiným, nekonvenčním a zajímavým. Nevím co to bude, ale pevně věřím, že něco takového přijde a třeba nám to ukázal Apple již na WWDC 2026, když Craig Federighi skládal leták prezentující macOS 27 Golden Gate na dvakrát.