Ukázal Apple na WWDC 26 iPhone Ultra?

Craig Federighi na úvod WWDC 26 představil macOS 27 a odhalil jeho název macOS 27 Golden Gate. Celé představení dopovázela animace, která vznikla z letáčku, jenž mel Craig v ruce. Na závěr animace pak létaček složil. Složil jej tak, aby to každý viděl a způsobem, který není zcela obvyklý. V době, kdy se nemluví víc o ničem než iPhone ultra, který má být skládácím iPhone, tedy iPhone Fold, je takové gesto na největší vývojářské konferenci Apple poměrně zajímavé. Samozřejmě nemusí nic znamenat, ale v redakci nebyl nikdo, koho by nenapadlo to co mě, že je to zajímavá ukázka iPhone Ultra, respektive způsobu, jakým se bude tento telefon skládat.
Navíc je zajímavé, že letáček má zaoblené okraje což zrovna běžné také není. Je vůbec možné, aby Apple představil telefon, který se složí na dvakrát? Jednou jako fold a podruhé jako flip? Pokud ano, byla by to bezesporu revoluce, kdy bychom měli z malého telefonu opravdu velký tablet. Ve videu z letošní WWDC 26 najdete scénu se skládáním letáčku v čase 4:35 a podívat se na ni můžete níže.