Doteď jsem Kondici na iPhone nevyužíval na maximum. Stačilo udělat tohle a hned jsem spokojenější

Člověk se učí celý život a v případě elektroniky to platí, troufnu si říci, dvojnásob. Ačkoliv totiž používám Apple produkty v čele s iPhone opravdu dlouho (odhadem přes 15 let), čas od času v nich narazím na něco, o čem jsem vůbec nevěděl a co mě vlastně v tu chvíli extrémním způsobem potěší, přestože se leckdy jedná o naprostou drobnost. Přesně to se mi stalo i nyní u aplikace Kondice, kterou dlouhodobě používám pro snadnou kontrolu mé aktivity naměřené zejména přes Apple Watch.
Protože se snažím v poslední době více hýbat, abych byl i s přibývajícím věkem stále v dobré formě a sám se sebou v tomto směru spokojený, zařadil jsem do své aktivity vedle dvou florbalových tréninků týdně ještě pravidelný běh, který doplňují samozřejmě i méně náročné aktivity typu procházky s rodinou a tak podobně. Právě s nárůstem aktivity mě nicméně začalo zajímat, jak si v tomto směru vedu třeba v rámci měsíce a tak podobně, potažmo jak moc jsem aktivní v horizontů týdnů. A ačkoliv jsem si doteď myslel, že mi to Kondice nedokáže jednoduše říci (kdy „jednoduše“ myslím tak, abych se nemusel proklikávat hluboko do aplikace, jak tomu je třeba u Zdraví), není tomu tak.
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Stejně jako si můžete upravit například zobrazení plochy na iPhone či třeba rozměry widgetů, můžete si v Kondici upravit i jednotlivé dlaždice, které vám zobrazují vaší aktivity. Spíš než upravit se však hodí říci „doplnit“, protože to, co je ve výchozím stavu k dispozici, je za mě docela škoda odstraňovat. Naopak přidat si widget informující o uběhlé vzdálenosti či času, který strávíte ať už během či jinou aktivitou za týden, mi přijde opravdu užitečné. stejně jako zobrazení si vaší tréninkové zátěže, která vám jednoduše řekne, jak jste byli aktivní oproti předešlému období (a která je propojená s funkcí Životní funkce z Apple Watch, kterou chci právě v této souvislosti nyní otestovat více).
Drobný háček je sice v tom, že řada těchto widgetů je neupravitelná ve smyslu navolení si přesně té metriky, která vám dává smysl (v mém případě bych například radši viděl vzdálenost naběhanou za daný měsíc než za týden), nicméně faktem je, že jakmile se do daného widgetu prokliknete, nabídne vám nálož dalších informací, ze kterých si už ty své ve výsledku vyberete a získáte. Pokud jste tedy stejně jako já doposud Kondici využívali jen ve výchozím nastavení, určitě doporučuji se na ní podívat a přidat si vše, co vám dává skrze aktivitu smysl. Je totiž rozhodně o co stát.