Apple vysvětlil, proč watchOS 27 a novou Siri nedostane pět populárních modelů hodinek

Představení nových operačních systémů s sebou kromě nadšení z nových funkcí přináší také méně populární zprávy o ukončení podpory starších zařízení. S příchodem chystaného systému watchOS 27 však Apple přistoupil k naprosto bezprecedentnímu kroku, který v historii této produktové řady nemá obdoby. V rámci jediné softwarové aktualizace totiž efektivně ukončí podporu pro tři generace zařízení najednou. Modely Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, druhá generace SE a dokonce i původní první Apple Watch Ultra už nový systém nedostanou a v budoucnu se dočkají pouze základních bezpečnostních záplat.
Na vině je nekompromisní Siri AI
Představitelé Applu se k tomuto „zářezu“ vyjádřili v rozhovoru pro magazín TechRadar, kde jako hlavní důvod označili extrémní nároky na výkon. Manažerka produktového marketingu pro Apple Watch a zdraví Cait Dooley vysvětlila, že prioritou společnosti je vždy zajištění stoprocentního uživatelského zážitku, přičemž spotřeba a rychlost systému hrají klíčovou roli. Skvělé nové funkce ve watchOS 27, včetně pokročilých schopností umělé inteligence Siri AI a nových gest klepnutí, vyžadují procesorový výkon, kterým disponují až Apple Watch Series 9 a novější, Ultra 2 a novější nebo cenově dostupné SE 3. Starší hodinky samozřejmě budou po spárování s iPhonem s nejnovějším softwarem normálně fungovat dál, ovšem již bez nových funkcí.
Cílem vývojářů bylo podle Davida Clarka, ředitele softwarového inženýrství pro watchOS, výrazně rozšířit funkce na zápěstí a udělat z hodinek rovnocenného partnera pro Apple Intelligence. Hodinky jsou totiž pro lidi často tím nejpohodlnějším způsobem, jak se Siri komunikovat, protože je mají na ruce celý den a mohou jí položit rychlou otázku, i když mají zrovna plné ruce práce.
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Jedna inteligence napříč ekosystémem
Inženýři chtěli docílit toho, aby byla zkušenost se Siri jednotná a konzistentní, bez ohledu na to, zda položíte otázku svému zápěstí, nebo vezmete do ruky iPhone. Výsledkem má být pocit, že komunikujete s jednou a toutéž Siri, která má bezpečný přístup k vašim datům a dokáže je personalizovat naprosto konzistentním způsobem. Jako příklad uvedl situaci, kdy se Siri na Apple Watch zeptáte v obchodě s plnýma rukama na ingredience k receptu a později si ten stejný seznam otevřete na iPhonu v čitelnějším formátu. Právě toto plynulé předávání úkolů označil za skutečnou superschopnost nového systému.
Nový operační systém watchOS 27 je v současné době dostupný v rámci vývojářského beta testování. Veřejná beta verze pro odvážné uživatele se očekává v průběhu příštího měsíce, přičemž ostrého a oficiálního vydání pro širokou veřejnost se dočkáme jako obvykle během letošního podzimu.