Apple konečně zjednodušil nastavení vlastního vyzvánění na iPhone. Zabere to 10 sekund

Už dávno neplatí, že pokud jste si chtěli na iPhonu nastavit vlastní vyzvánění, museli jste absolvovat zdlouhavý proces přes GarageBand nebo sahat po počítači. Apple s příchodem iOS 26 celý postup výrazně zjednodušil a dnes stačí mít připravený krátký zvukový soubor a několik klepnutí v aplikaci Soubory. Vlastní melodii si tak můžete nastavit během chvilky, ať už jde o oblíbený hudební motiv, vlastní nahrávku nebo třeba vtipnou hlášku, kterou jste si sami vytvořili.
Právě komplikované nastavování vlastních vyzvánění patřilo mezi věci, které uživatelé Applu kritizovali řadu let. Zatímco na mnoha konkurenčních telefonech stačilo otevřít zvukový soubor a zvolit možnost nastavení jako vyzvánění, na iPhonu bylo nutné využít GarageBand, pracovat s exportem a správným formátem. Pro běžného uživatele to bylo zbytečně složité a mnoho lidí nakonec zůstalo u předinstalovaných tónů.
Dnes je situace výrazně příjemnější. Pokud máte v iPhonu uložený zvuk ve formátu MP3 nebo M4A a jeho délka nepřesahuje přibližně 30 sekund, můžete jej jednoduše otevřít v aplikaci Soubory. Po klepnutí na tlačítko Sdílet stačí zvolit nabídku Více a následně možnost Použít jako vyzvánění. Systém soubor automaticky zařadí mezi dostupné tóny a vy už jej najdete v nabídce Nastavení → Zvuky a haptika → Vyzvánění.
Velmi praktické je i propojení s aplikací Diktafon. Pokud si například nahrajete vlastní hlasovou zprávu, krátký zvuk přírody nebo třeba rodinný vzkaz, můžete jej stejným způsobem převést na vyzvánění bez jakýchkoliv dalších úprav. Není potřeba nic exportovat do GarageBandu ani vytvářet speciální projekty.
Je však dobré počítat s jedním omezením. Skladby z předplatného Apple Music nelze kvůli licenční ochraně použít jako vyzvánění. Hudba dostupná ve streamovací službě je chráněna systémem DRM a zůstává uzamčená uvnitř aplikace. Pokud tedy chcete použít část své oblíbené písně, musíte mít k dispozici vlastní zvukový soubor bez těchto omezení.
Jak nastavit vlastní vyzvánění na iPhonu
- Otevřete aplikaci Soubory.
- Najděte zvukový soubor ve formátu MP3 nebo M4A.
- Ideálně by měl být kratší než 30 sekund.
- Otevřete jeho náhled a klepněte na tlačítko Sdílet.
- Vyberte nabídku Více.
- Zvolte možnost Použít jako vyzvánění.
- V aplikaci Nastavení → Zvuky a haptika → Vyzvánění si nový tón nastavte jako výchozí nebo jej přiřaďte konkrétnímu kontaktu.
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Možnost přiřadit různé melodie jednotlivým kontaktům přitom zůstává zachována. Můžete si tak například nastavit jiný tón pro rodinu, kolegy nebo blízké přátele a poznat volajícího ještě dříve, než se podíváte na displej.