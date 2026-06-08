watchOS 27 kompatibilita vás pořádně naštve!

Apple letos na WWDC překvapil nejen novinkami v iOS 27, ale také poměrně nečekaným rozhodnutím ohledně podpory chytrých hodinek. Zatímco v minulých letech býval Apple při ukončování softwarové podpory poměrně opatrný, letos sáhl k opravdu výraznému řezu. Nový watchOS 27 totiž nepodporuje hned několik modelů, které by ještě donedávna jen málokdo tipoval na odchod do důchodu.
Kompatibilita watchOS 27 je letos výrazně omezenější než dříve. Nový systém si nainstalujete pouze na následující modely:
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE (3. generace)
Naopak bez podpory watchOS 27 zůstávají:
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Ultra (1. generace)
- Apple Watch SE (2. generace)
- Apple Watch Series 8 a starší modely
Právě vyřazení Apple Watch Series 9 působí poměrně překvapivě. Tyto hodinky totiž pohání čip S9, který najdeme také v Apple Watch Ultra 2. Zatímco Ultra 2 podporu watchOS 27 dostává, Series 9 nikoliv. Apple zatím nevysvětlil, proč se rozhodl přistoupit právě k tomuto kroku, a mezi uživateli už se proto začínají objevovat otázky, zda za rozhodnutím nestojí spíše snaha motivovat k upgradu než skutečná hardwarová omezení.
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Jde navíc o největší jednorázové omezení podpory Apple Watch v historii. Ještě watchOS 26 podporoval stejné modely jako watchOS 11, tedy Apple Watch Series 6 a novější, druhou generaci Apple Watch SE a všechny modely Apple Watch Ultra. Letos však Apple jedním tahem odstřihl hned několik generací zařízení, což znamená ztrátu podpory zhruba čtyř let produktové historie.
Pro majitele starších hodinek to samozřejmě neznamená, že jejich zařízení přestanou fungovat. Nadále budou použitelná tak jako doposud a lze očekávat i bezpečnostní aktualizace. Na nové funkce watchOS 27 si ale budou muset nechat zajít chuť. A právě to může být pro řadu uživatelů důvod začít přemýšlet o výměně hodinek dříve, než původně plánovali.
Za mě je to normálně pojeb na zákazníka. Já mam Ultry 2 a mamka S9, mame stejný čip. Hodinky S9 jsou 3 roky staré a update nedostanou? A prehistorický iPhone 11 a SE 2. generace jo? Jak mám Apple fakt rád, tak tohle je proste pojeb na uživatele. Opravdu velký pojeb.
To teda… zrovna u hodinek bych nečekal, že zaříznou 4 generace. Mám za to, že watchOS 26 podporoval S6 a výš.
Tohle je opravdový pojeb a hodně mě Apple zklamal. Mam Ultry 2 takže update dostanu, mamka ma S9, 3 roky staré a update nedostane? Navíc v obou je stejný čip. Prehistorické iPhone 11 s SE dupáte dostanou a po 3 letech odstřihnou S9? Fakt jak mám Apple rad, ať jdou do háje. Mamka už má sice na hraně baterku, ale asi bude na zvážení zda vůbec půjde do dalších Apple Watch, nebo zkusí něco nového. Jsem zhnusen, opravdu ano. 😠
Nejaky sum, mam ultry 1 a beta 27 se mi nabiti, to same i iPad 11″ 1gn….
Tak tohle mě přesně přimělo k rozhodnutí, že další Watch nebudou od Applu. Jako nezlobte se na mě, ale 3 roky starý hodinky? Už dlouho jsem s hodinkama ke konkurenci koukal a tohle je konečná.