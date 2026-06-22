Na nic nečekejte. iPhone 17 možná zdraží už tento měsíc

Pokud jste v poslední době přemýšleli nad koupí nového iPhonu 17, možná není úplně rozumné s nákupem příliš otálet. Apple totiž minulý týden poprvé veřejně přiznal, že se připravuje na zdražování svých produktů. Generální ředitel Tim Cook v rozhovoru pro Wall Street Journal uvedl, že rostoucí ceny paměťových čipů a úložišť už firma nedokáže dále absorbovat a část nákladů bude muset přenést na zákazníky. Cook sice neupřesnil, kterých produktů se zdražení dotkne ani kdy přesně nastane, podle řady analytiků však může být právě iPhone 17 jedním z prvních kandidátů.
Hlavním důvodem jsou rekordně drahé paměťové čipy. Největší technologické společnosti totiž skupují obrovská množství pamětí pro AI servery a datová centra. Výrobci čipů tak mají omezené kapacity a ceny DRAM i NAND pamětí v posledních měsících prudce rostou. Apple už podle Cooka není schopen tyto náklady dlouhodobě kompenzovat ze své marže. Situace je o to komplikovanější, že moderní iPhony, Macy i iPady vyžadují stále více operační paměti kvůli funkcím Apple Intelligence a dalším AI nástrojům. Právě to zvyšuje tlak na výrobní náklady každé nové generace zařízení.
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Jak moc může iPhone 17 zdražit zatím nikdo s jistotou neví. V minulosti se několikrát objevily odhady hovořící o zdražení přibližně o 50 dolarů napříč celou řadou iPhone 17. Analytici zároveň upozorňují, že Apple se tradičně snaží vyhýbat dramatickým cenovým skokům a případné navýšení často maskuje například vyšší základní kapacitou úložiště nebo novou výbavou. Přesto se objevují názory, že současná situace na trhu s pamětmi je natolik vážná, že Apple tentokrát nemusí mít mnoho prostoru k manévrování. Některé odhady dokonce naznačují, že budoucí modely Pro mohou v příštích letech zdražit o stovky dolarů.
Dobrou zprávou nicméně je, že Apple zatím oficiálně žádné nové ceny neoznámil. Základní iPhone 17 se stále prodává od 799 dolarů, iPhone Air od 999 dolarů, iPhone 17 Pro od 1099 dolarů a iPhone 17 Pro Max od 1199 dolarů. Právě proto se nyní mezi analytiky stále častěji objevuje doporučení, že pokud někdo plánuje nákup nového iPhonu, Macu nebo iPadu v nejbližších týdnech, nemusí být odkládání na později nejlepší strategií. Nikdo totiž nedokáže odhadnout, kdy přesně Apple nové ceny oznámí, což je svým způsobem docela nečekané. Ještě před několika měsíci se totiž o vyšších cenách produktů Applu mluvilo hlavně v rovině odhadů. Situace se však změnila ve chvíli, kdy samotný Tim Cook označil zdražování za „nevyhnutelné“. Ačkoliv stále neznáme konkrétní termín ani rozsah změn, je zřejmé, že Apple se na novou realitu trhu s paměťovými čipy připravuje. Pro zákazníky to znamená jediné. Pokud se současné prognózy naplní, dnešní ceny iPhonů nemusí být za několik týdnů nebo měsíců samozřejmostí.