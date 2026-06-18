Apple oficiálně potvrdil chystané zdražení svých produktů

Už několik měsíců se objevují spekulace, že Apple dříve či později nebude mít jinou možnost než zdražit své produkty. Důvodem jsou raketově rostoucí ceny paměťových čipů, které pohánějí nejen iPhony, Macy a iPady, ale také stále hladovější svět umělé inteligence. Nyní poprvé zaznělo potvrzení přímo z nejvyšších pater Applu. Generální ředitel Tim Cook totiž v rozhovoru pro Wall Street Journal uvedl, že zvyšování cen je bohužel nevyhnutelné. Podle něj se Apple dlouhé měsíce snažil absorbovat rostoucí náklady a chránit zákazníky před zdražováním, současná situace je však podle jeho slov dlouhodobě neudržitelná.
Hlavním důvodem je obrovská poptávka po paměťových čipech pro AI datová centra. Technologické společnosti jako Microsoft, Meta, Google nebo Amazon investují stovky miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci a skupují obrovské množství DRAM a NAND pamětí. Výrobci čipů tak logicky dávají přednost zákazníkům, kteří jsou ochotni platit nejvíce. Výsledkem je situace, kdy ceny pamětí rostou nejrychlejším tempem za poslední roky. Apple už přitom na jaře upozorňoval investory, že očekává výrazně vyšší náklady na paměťové komponenty nejen během letošního roku, ale i v dalších čtvrtletích. Cook proto nyní přiznal, že firma už není schopná všechny tyto náklady kompenzovat ze své marže. Proto se část zdražení nakonec přenese i na zákazníky.
Je nicméně zatím otázkou, co přesně bude zdražovat. Apple totiž konkrétní produkty ani termín zdražení neupřesnil. Tim Cook pouze potvrdil, že cenové úpravy přijdou. Analytici však očekávají, že největší dopad by mohl být vidět už u podzimních novinek. Nejčastěji se skloňuje řada iPhone 18, zejména modely Pro. Některé odhady dokonce naznačují, že základní cena iPhonu 18 Pro by se mohla posunout z dnešních 1099 dolarů až na 1299 dolarů. V extrémních scénářích se objevují i vyšší částky. Vedle iPhonů se spekuluje také o zdražení MacBooků, iPadů a dalších zařízení, která využívají větší množství operační i úložné paměti.
Takto má dle výrobců příslušenství iPhone Ultra vypadat
Zajímavé je, že Apple patřil mezi poslední velké výrobce, kteří cenám odolávali. Zatímco řada konkurentů zdražovala už během roku 2025 a na začátku roku 2026, Apple se snažil využívat dříve nakoupené zásoby paměťových čipů a držet ceny stabilní. Dokonce ještě letos analytici označovali Apple za jednu z mála firem, která navzdory rostoucím nákladům ceny nezvyšovala. Tyto zásoby však podle Cooka postupně docházejí a Apple už musí nakupovat za současné výrazně vyšší ceny. Z uživatelského hlediska se samozřejmě nejedná o dobrou zprávu, ale dovolím si říci, že i pro Apple jde o opravdu velký problém zejména v souvislosti s blížícím se prvním ohebným iPhone. U něj se totiž počítá s vysokou cenou dlouhodobě a pokud by jí musel Apple kvůli čipové krizi ještě zvýšit, mohl by se rázem z podobného produktu stát do jisté míry neprodejný kousek typu Vision Pro. V úvahu sice připadá snížení marže, čímž by byl Apple schopen vyšší cenu na vlastní náklady snížit, ani to ale není samozřejmě dobrý scénář. Osobně jsem proto na podzim opravdu zvědavý.