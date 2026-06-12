Trh se otřásá a hrozí zdražování, ale Apple šokuje. Výroba iPhone letí raketově nahoru

Nová zpráva analytické společnosti TrendForce ukazuje, že výroba iPhonů od Applu zaznamenala v prvním čtvrtletí značný nárůst. Děje se tak i přesto, že trh je zmítán vysokými cenami paměťových čipů.
Apple roste navzdory globálnímu poklesu
Skutečnost, že řada iPhonů 17 překonává očekávání samotné společnosti i zbytek trhu, je již známo. TrendForce nyní přidává další konkrétní data, podle kterých Apple v prvním čtvrtletí zaznamenal meziroční nárůst výroby iPhonů o 19,7 %. Ve stejném období přitom celosvětová produkce chytrých telefonů jako celek zaznamenala pokles o 1,7 %.
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Těsný souboj s Samsungem a vliv iPhonu 17e
Největším světovým výrobcem smartphonů zůstává i nadále Samsung, který díky meziročnímu nárůstu o 2,3 % vyprodukoval přibližně 62,6 milionu jednotek. Apple se umístil na druhé příčce s produkcí přibližně 60,2 milionu vyrobených kusů za toto čtvrtletí. Zpráva uvádí, že k tomuto výkonu dopomohlo vedle pokračujícího navyšování výroby nových modelů také uvedení iPhonu 17e.
Tlak na ceny pamětí a výhled pro rok 2026
TrendForce v analýze uvádí, že Apple má pro ochranu svých marží před celotržním zdražováním paměťových komponentů lepší výchozí pozici než konkurence. Je jedním z mála výrobců, který od začátku nedostatku čipů nezvýšil ceny. Je ale pravdou, že budoucí zdražení Apple nevylučuje, pokud se stávající nynější situace na trhu neuklidní.
Při pohledu do budoucna zpráva odhaduje, že celosvětová produkce smartphonů v roce 2026 klesne meziročně přibližně o 16,2 % na 1,051 miliardy kusů. Tento propad by mohl být ještě výraznější, pokud ceny pamětí zůstanou vysoko a jednotlivé značky budou nuceny opakovaně zvyšovat ceny. Já letos nový iPhone kupovat nehodlám, pokud mě nějak zázračně neosloví iPhone Ultra. Spíš čekám na „výroční“ iPhone 19 Pro. jak to máte vy?