Konec ranních šoků a zmeškaných hovorů. Apple v iOS 27 opravil nejotravnější chybu iPhonů

S příchodem iOS 27 už uživatelé nebudou muset spoléhat na jedno jediné společné nastavení hlasitosti pro vyzvánění, upozornění, budíky a systémové zvuky. Apple dnes představil iOS 27, který obsahuje stovky nových funkcí, aplikací a vylepšení jak pro Apple Intelligence, tak pro systém jako celek.
Více kontroly nad systémovými zvuky
Mezi menší, ale velmi vítané novinky patří nastavení, které uživatelům umožní zvolit nezávisle na hlasitosti vyzvánění samostatné úrovně hlasitosti pro budíky a časovače, stejně jako pro upozornění a systémové zvuky. Dosud přitom systém iOS využíval pro vyzvánění a výstrahy jednotný posuvník.
V iOS 27 tak bude možné nastavit jednu úroveň hlasitosti pro vyzvánění, druhou pro budíky a časovače a třetí pro upozornění a systém. U budíků a časovačů Apple uvádí, že pokud je vypnutý přepínač „Shodná hlasitost s vyzváněním“, nebude mít tato zvolená hlasitost vliv na Budíček a další budíky, které mají své vlastní ovládání hlasitosti.
Pokud jde o upozornění a systémové zvuky, Apple vysvětluje, že se toto nastavení vztahuje na zvuky výstrah, jako jsou příchozí textové zprávy, a na systémové zvuky, mezi které patří cvakání klávesnice, závěrka fotoaparátu a další.
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Vítaná úleva pro uživatele
V současné době se nezdá, že by bylo možné nastavovat různé úrovně hlasitosti pro jednotlivé budíky samostatně. Přesto by měl systém iOS 27 přinést značnou úlevu všem uživatelům, kteří dosud nedokázali najít ten správný poměr mezi hlasitostí vyzvánění telefonu, příchozích upozornění a ranního budíku.
Všechny tyto novinky byly oznámeny během dnešní úvodní prezentace na konferenci WWDC26, kde Apple vedle iOS 27 odhalil také systémy iPadOS 27 či macOS Golden Gate 27