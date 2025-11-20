iPhone 17 je v této zemi hit! Prodeje raketově rostou

Apple má důvod k oslavám – podle výzkumu společnosti Counterpoint vzrostly prodeje iPhonů v Číně o 22 % během prvního měsíce po uvedení řady iPhone 17. Tento růst je pozoruhodný zejména proto, že celkový trh se ve stejném období propadl o 2,7 %.
CEO Applu Tim Cook už během zveřejnění čtvrtletních výsledků naznačil, že je se situací na čínském trhu velmi spokojený. Uvedl, že iPhone 17 byl v Číně velmi dobře přijat a očekává návrat k růstu v prvním čtvrtletí nového fiskálního roku.
iPhone 17 táhne většinu prodejů
Podle dostupných dat tvořila řada iPhone 17 téměř čtyři pětiny všech prodaných iPhonů od jejího uvedení 19. září. Pro srovnání – po loňském uvedení iPhonu 16 klesly prodeje v Číně o 5 %, což jen podtrhuje letošní úspěch.
Cook navíc vysvětlil, že omezená dostupnost byla jediným faktorem, který tlumil celkové výsledky, nikoliv nezájem zákazníků. Doprava v obchodech podle něj meziročně výrazně vzrostla.
Zajímavostí je, že čínské vládní dotace měly na prodeje jen omezený vliv, protože řada produktů Applu – včetně iPhonu 17 – nespadá do cenového rozpětí, na které se dotace vztahují. To znamená, že zájem o iPhone 17 byl autentický, nikoliv uměle podporovaný cenovým zvýhodněním. Pokud bude tento trend pokračovat i ve zbytku roku, může Apple v Číně skutečně obrátit dosavadní klesající vývoj a upevnit si pozici na jednom z nejdůležitějších trhů světa.