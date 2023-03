Jak mě mobilní aplikace naučila lépe běhat

Někteří z vás si možná pamatují na můj článek o tom, jak ze mě Apple Watch s iPhonem udělaly nadšeného hobby běžce. V článku jsem mimo jiné zmiňovala i aplikace, které mi na mé cestě k hobby běhání pomohly. Protože v tomto směru ráda zkouším nové věci, rozhodla jsem se před časem nechat si sestavit tréninkový plán od aplikace Run with Hal. Jak je efektivní a jak se bezplatná verze aplikace liší od té placené?

Jako hobby běžec jsem si myslela, že žádné plány nepotřebuji. Můj „plán“ v podstatě sestával z toho, že jsem v průběhu podzimu a zimy přidávala naběhané kilometry s tím, že s příchodem jara a léta se zkusím více soustředit na tempo. Ačkoliv běhám především pro radost, musím přiznat, že důležitá jsou pro mě také čísla. Radost z naběhaných objemů ale nakonec vedla téměř k přetrénování, a já jsem si musela chtě nechtě přiznat, že je načase spadnout z hobby běžeckého obláčku a poslechnout ty, kteří doporučují strukturovaný trénink. Po prozkoumání nesčetných plánů a tabulek, které byly volně k dispozici na internetu, jsem se rozhodla vyzkoušet aplikaci Run with Hal. Vím, že běhat jde i bez aplikace, hodinek, telefonu, a v některých případech i bez běžeckých bot (ostatně své o tom ví příslušníci kmene Tarahumara). Já ale ráda zkouším různé aplikace pro všechny možné účely, a Run with Hal vypadala opravdu zajímavě.

Co je aplikace Run with Hal

Na vzniku aplikace Run with Hal se podílel Hal Higdon – dnes již jedenadevadesátiletý běžec a spisovatel, jeden ze zakladatelů Road Runners Club of America a autor řady textů nejen na téma běhání. Aplikace funguje jednoduše – zadáte si váš cíl, sdělíte jí, jaké je vaše „easy“ tempo, a ona vám na základě těchto údajů vygeneruje tréninkový plán. Tréninkový plán si můžete kdykoliv během používání aplikace změnit.

Rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí

Ačkoliv nejsem fanatický šetřílek, u většiny aplikací razím názor, že bezplatné verze bohatě postačí. Totéž jsem si myslela i o Run with Hal. Vypadalo to velice snadně – jakmile jsem dokončila trénink podle plánu, zadala jsem ručně do aplikace uběhnutou vzdálenost a čas a nechala virtuálního Hala, ať si se zadanými údaji poradí. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem z různých důvodů potřebovala běh vynechat. Normální člověk v bezplatné verzi aplikace jednoduše klepne na ikonku „+“ v pravém dolním rohu, zadá „Skipped Run“ a jde si odpočinout. Autorka tohoto článku je ale bohužel přecitlivělá sněhová vločka, takže i přesto, že důvody k vynechání tréninku byly zcela legitimní a v její prospěch, chtělo se jí plakat pokaždé, když virtuální Hal poznamenal, že vynechala trénink. Zde se dostáváme k tomu, co já sama považuji za největší výhodu placené aplikace.

Zatímco v bezplatné verzi Run with Hal musíte zadávat výsledky běhání manuálně a máte pouze možnost označit běh jako vynechaný, placená verze vám v nastavení dává možnost určit, v které dny budete k dispozici, kdy preferujete dlouhé běhy, nebo které dny chcete trénink zcela vynechat. Tréninkový plán se těmto zadáním bezprostředně přizpůsobí. Stejně tak můžete v aplikaci zadat termíny blížících se závodů, kolik kilometrů chcete týdně naběhat nebo třeba kolik hodin týdně chcete běhat. Po každém tréninku také zadáváte, jak velké úsilí jste na běh museli vynaložit, a jak moc unavení jste se cítili po vyběhnutí. Placená verze Run with Hal vám umožňuje zahájit běh přímo v aplikaci, já ale dávám přednost monitorování prostřednictvím Apple Watch a následnému manuálnímu zadání.

Funguje aplikace Run with Hal?

Jedním slovem: ano. Ať už chcete běhat déle nebo rychleji, pokud se budete řídít pokyny v aplikaci, opravdu rychle pocítíte zlepšení. Začala jsem běhat loni v květnu, a ke zrychlení i zlepšení vytrvalosti sice postupem času docházelo, rozdíl oproti aplikaci je ale ohromující. Moje tréninkové plány sestávaly ze základního běhu, intervalových běhů, opakovaných běhů do kopce, fartleků (pokud vám výrazy „base run“ nebo „fartlek“ nic neříkají, nezoufejte — součástí aplikace je i výkladový slovníček) a víkendových dlouhých běhů. Od začátku používání aplikace jsem zjistila, že se mi nejen zlepšila vytrvalost, ale při stejných tepech dosahuji výrazně vyšší rychlosti a lepších časů. Předplatné aplikace vás vyjde na 199 korun měsíčně. Pro mě osobně se zatím stále jedná o velmi dobře utracené peníze, pokud se vám ale tato částka nechce vynakládat, mohu vás ujistit, že vám naprosto skvěle poslouží i bezplatné verze aplikace.

Aplikaci Run With Hal stáhnete bezplatně zde.