Jak ze mě Apple Watch s iPhonem udělaly nadšeného hobby běžce

Prosinec a leden jsou měsíce, kdy si řada lidí dává nová předsevzetí – začít cvičit, přestat kouřit, jíst zdravěji, začít chodit běhat. Kdybyste ale mému lednovému „já“ řekli, že o deset měsíců později bude o osm kilo lehčí, a že se pro něj běhání stane důležitou součástí života, dívala bych se na vás hodně nevěřícně. Proč a jak jsem začala běhat, a jakou roli v tom hrály Apple produkty?

Na úvod článku bych ráda podotkla, že jsem a pořád budu takzvaný „hobík“ – hobby běžec bez jakýchkoliv větších ambicí. Jedná se o můj osobní pohled na mou cestu k běhání. Každý je jedinečný, každému vyhovuje něco jiného, a obrovská spousta lidí se při běhání obejde bez jakékoliv elektroniky, aplikací a pomůcek. Tito lidé mají můj hluboký respekt, v tomto článku se nicméně chci věnovat mimo jiné tomu, proč a jak mi právě Apple Watch, iPhone a hrstka aplikací pomohla mé běžecké pokusy nevzdat.

Sloní mládě

Od dětství jsem obdivovala vytrvalostní běžce. V mladším školním věku mě bavil orientační běh, na ovál byste mě ale nedostali ani párem volů. Věnovala jsem se baletu, se skautským oddílem jsem absolvovala dlouhé pěší túry, ale daleko větším lákadlem pro měl počítač, časopis ABC s návody na základy programování v QBASICu, místní knihovna, a v neposlední řadě videopůjčovna. Sice jsem nebyla tlusté, pohybu neschopné dítě, moje fyzická kondice ale nebyla ničím, čím bych se chtěla chlubit. Na druhém stupni základní školy se pro mě běh stal doslova utrpením. Dodnes si vzpomínám na své dusání po oválu při běhu na 1500 metrů, kdy se mě dokonale štíhlá mladá tělocvikářka ptala, proč běhám jako sloní mládě, zatímco já jsem přemýšlela, jestli je výhodnější vyplivnout plíce nebo rovnou omdlít. Běžecké ambice byste u mě hledali marně. Maratonce jsem obdivovala i nadále, zároveň jsem ale byla bytostně přesvědčená o tom, že běh není nic pro mě. Totéž jsem o pár let později tvrdila i svému trenérovi muay thai, který se mě snažil přesvědčit, že běhat může téměř každý.

Běžet pět minut v kuse

V posledních letech jsem se po stránce pohybu věnovala maximálně józe a občasnému posilování s vlastní vahou. Nenechte se ale zmýlit – obojí stačilo jen k tomu, abych se jakž takž udržela v přijatelné formě. Na běh jsem nadále neměla ani pomyšlení. Změna přišla přesně 8. května letošního roku. U nás ve městě se konaly amatérské závody v běhu do schodů, a já jsem si při pohledu na lidi, kteří vysoké schody vyběhli bez větších obtíží, řekla, že bych přece jenom mohla dát běhu šanci. Vědoma si svých možností jsem si stanovila za definitivní cíl dokázat běžet pět minut v kuse – tak špatně jsem na tom byla. Hned druhý den jsem si stáhla aplikaci C25K a vydala se „běhat“. V nohách jsem sice měla něco přes dva kilometry, ovšem formou intervalů, kdy jsem střídala 90 vteřin svižné chůze s šedesátiminutovými bloky, v jejich rámci jsem se pokoušela o běh.

K mému opravdu velkému překvapení mě první pokus neodradil, a já jsem aplikaci byla věrná ještě nějaký čas. Bohatě mi stačila její bezplatná verze, protože moje ambice dokázat běžet pět minut v kuse a neumírat u toho pořád ještě přetrvávala, a žádné vyšší cíle jsem si nekladla. Pomalu ale jistě jsem se ale začala zajímat i o další aspekty svého běhu, jako je tepová frekvence, kadence, tempo a vzdálenost. Stáhla jsem si aplikaci Strava, kde jsem příslušné parametry mohla lépe sledovat. Doba, po kterou jsem byla schopná běžet bez zastavení, se mezitím pomalu ale jistě prodlužovala. Vzhledem k tomu, že jsem nebyla sama schopná systematicky a účinně provádět protahování po běhu, případně zahřátí před během nebo doplňující cviky (ne že bych nevěděla, jak na to, ale jsem v tomto směru spíše typ ovečky, která preferuje pokyny), jsem si připlatila za prémiovou verzi Stravy, ke které jsem získala přístup do aplikace Recover Athletics. Ta nabízí spoustu cvičebních, posilovacích i rehabilitačních programů nejen pro běžce.

Běhání mě začalo bavit a já jsem pomalu zapomněla na svůj původní cíl. Snažila jsem se chodit běhat ob den, ne vždy se zadařilo. V druhé polovině června jsem slavila první tři kilometry, uběhnuté v jednom kuse. Aplikaci C25K jsem dala sbohem, ale stále jsem běhala na vzdálenosti okolo 3-4 kilometrů a snažila se postupně zvyšovat tempo. V srpnu mě sice načas vyřadil z provozu zraněný kotník, po rehabilitaci jsem ale začala prodlužovat vzdálenosti. Z pěti uběhnutých kilometrů se postupně stalo osm, v současné chvíli je mým cílem uběhnout 10 km v jednom kuse. Co bude dál, se uvidí.

Aplikace coby motivace

Jak jsem již psala v úvodu článku, je spousta lidí, kteří zkrátka jen nazují boty a vyběhnou. Toho bych v tuto chvíli už byla schopná i já, zejména v začátcích mi ale zmíněné aplikace hodně pomohly. Sledovat pomalý, ale přece jenom nějaký postup pro mě bylo hodně motivující. Kromě zlepšujících se čísel v aplikacích pro mě bylo přínosem sledovat další běžce v aplikaci Strava. Ve sledování zón srdeční frekvence mi pomáhala aplikace Zones v bezplatné verzi, doplňkovou pohybovou aktivitu jsem provozovala s pomocí appky Nike Training Club (bezplatná). Jednu dobu jsem zkoušela i řízené běhy v aplikaci Nike Run Club, ty mi ale příliš nevyhovovaly. A protože mám ráda čísla, s oblibou je sleduji nejen ve Stravě, nativní Kondici nebo zmíněných Zones, ale také ve widgetech aplikace Run.

Fotogalerie #3 Zones 1 Zones 2 Zones 3 Zones 4 Nike Run Club 1 Nike Run Club 2 Nike Run Club 3 Nike Run Club 4 Nike Run Club 5 Vstoupit do galerie

Zpočátku jsem běhala se sluchátky, do kterých jsem si pouštěla buďto běžecký playlist z Apple Music, nebo nejrůznější podcasty, poslední dobou mi ale nejvíce vyhovuje běhání bez sluchátek. Žádná speciální sluchátka pro běh jsem si nepořizovala, vystačila jsem si s tradičními AirPody. Pro mě hobby běhání jsou zatím bohatě postačující Apple Watch, láká mě ale i Garmin.

Kromě bot a oblečení jsem v rámci svých běžeckých pokusů zakoupila ještě podložku na cvičení, set posilovacích gum a masážní válec. Jednalo se o investice v řádu stovek korun, a toto vybavení mi zatím vyhovuje. Pokud chodíte běhat s iPhonem a řešíte otázku, kam s ním, můžete vyzkoušet pouzdra na paži, případně běžecký opasek.

Závěrem

Pokud chcete začít běhat, a věnovat se běhu pouze jako občasnému koníčku, mohou vám aplikace značně pomoci, a zároveň do nich vlastně nemusíte vůbec investovat. Nenechte si namluvit, že bez appek to nejde. Jde. Pro mě představují především užitečnou motivaci, a také mě v nich baví sledovat, jak se (ne)zlepšuji. Pokud si nějaké ty aplikace postahujete, s největší pravděpodobností si vystačíte s jejich bezplatnou verzí. Spíše než do aplikací tedy investujte do kvalitních bot, při jejichž výběru si určitě nechte poradit. Poradenství můžete využít také v oblasti techniky běhu, neuškodí ani specializovaná zdravotní prohlídka. Hodinky, aplikace ani telefon rozhodně nejsou nezbytnými společníky pro běh. U mě osobně ale mělo toto vybavení výraznou zásluhu na tom, že jsem se z gaučového knedlíka proměnila v někoho, koho běh baví, a pro koho se běhání nakonec stalo nejoblíbenější formou pohybu.