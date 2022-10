Nejlepší widgety pro běžce na plochu iPhonu

Amatéřští běžci by se v jistém směru dali rozdělit do dvou kategorií. Jsou tací, kteří zkrátka chodí běhat, a čísla je nezajímají. Nepotřebují chytré hodinky, sporttestery, hrudní pásy ani aplikace. Do druhé skupiny spadají běžci, kteří mají rádi čísla. Nemusí se jimi nutně chlubit (ačkoliv někteří tu potřebu samozřejmě mají), zkrátka jen rádi překonávají sami sebe a baví je sledovat jejich vlastní pokrok.

Pokud do druhé skupiny spadáte i vy, doporučujeme vaší pozornosti aplikaci RUN – running widget. Jak název napovídá, jedná se o aplikaci určenou běžcům. Profíkům a poloprofíkům tyto widgety nejspíš nic neřeknou, pokud ale běháte pro zábavu a zároveň chcete sledovat, jak vám narůstá objem naběhaných kilometrů a zlepšuje se vaše tempo, budou vás tyto widgety rozhodně bavit. Já osobně jsem si tuto aplikaci stáhla v době, kdy byla v rámci akce v App Store k dispozici zdarma, její cena nicméně činí jednorázově 25 korun, a opravdu se vyplatí. V přehledném, jednoduchém uživatelském rozhraní příslušné aplikace s až směšně snadným ovládáním si můžete prohlédnout základní statistiky, týkající se vašeho běžeckého tréninku a výkonů. Samozřejmě můžete používat jen samotnou aplikaci, není nezbytně nutné umisťovat příslušné widgety na plochu. Pokud ale chcete, můžete svým přehledům věnovat klidně jednu stránku plochy vašeho iPhonu.

Fotogalerie Run widgety pro bezce na iPhone 0 Run widgety pro bezce na iPhone 1 Run widgety pro bezce na iPhone 2 Run widgety pro bezce na iPhone 3 Run widgety pro bezce na iPhone 4 Run widgety pro bezce na iPhone 5 Run widgety pro bezce na iPhone 6 Run widgety pro bezce na iPhone 7 Run widgety pro bezce na iPhone 8 Run widgety pro bezce na iPhone 9 Run widgety pro bezce na iPhone 10 Run widgety pro bezce na iPhone 11 Run widgety pro bezce na iPhone 12 Vstoupit do galerie

Poté, co aplikaci RUN – running widget povolíte přístup k nativnímu Zdraví na vašem iPhonu, můžete začít sledovat své statistiky. Vzhled aplikace můžete nastavit trvale ve světlém či tmavém režimu, případně příslušné změny sladit s naprogramováním celosystémového režimu na vašem iPhonu. V nastavení aplikace můžete také změnit jednotky, upravit přístup aplikace do Zdraví nebo ručně zadat celkové výsledky – tedy vzdálenost a počet běhů.

Co se přehledů týče, nabízí aplikace panely (a samozřejmě související widgety) s údaji o posledním absolvovaném běhu, měsíční souhrn, roční souhrn, a celkový souhrn všech běhů, které aplikace našla v příslušných záznamech na vašem iPhonu. Jednotlivé záznamy můžete z aplikace ručně vymazat. Co se jednotlivých údajů týče, najdete v RUN – running widget záznamy o vzdálenosti, počtu běhů, spálených kaloriích, převýšení, vzdálenosti, tempu, rychlosti, u jednotlivých běhů pak ještě informace o tepové frekvenci a případně mapu. Sběratelé kilometrů jistě ocení virtuální barevné odznáčky, kdy se po určitém naběhaném objemu posouváte do další barevné úrovně. Widgety s jednotlivými údaji si v různých velikostech a podobách můžete umístit na plochu iPhonu, přičemž aplikace umožňuje i přizpůsobení jejich barevného vzhledu.

Aplikaci RUN – running widget stáhnete za 25 korun zde.