Nejlepší bezplatné aplikace na cvičení pro iPhone

Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. Platí to ale i o aplikacích? V našem novém seriálu navážeme na dřívější sérii o nejlepších bezplatných aplikacích pro iPad. Tentokrát se zaměříme na iPhone a na to nejlepší, co pro něj můžete bezplatně získat. Můžeme vám zaručit, že veškeré zmíněné aplikace lze skutečně pořídit zcela zdarma – je ale možné, že pro získání prémiového obsahu bude zapotřebí případná jednorázová platba v aplikaci nebo aktivace předplatného. V dnešním díle se zaměříme na aplikace pro cvičení – konkrétně půjde převážně o cvičení s vlastní vahou. Aplikacím pro cvičení jógy, běhání nebo pro monitorování pohybové aktivity se budeme věnovat v příštích dílech.

Nike Training Club

Nike Training Club je aplikace, která je zcela bezplatná, bez reklam, mikrotransakcí a předplatného. Nabízí širokou škálu různých druhů cvičení od kardia přes posilování až po jógu nebo běžecký strečink. Jednotlivá cvičení mají délku od 5 do 45 minut a v nabídce jsou ve variantě pro začátečníky i pokročilé. Nike Training Club je k dispozici také pro Apple Watch, u všech cviků najdete instruktážní video. V rámci aplikace můžete využít i několikatýdenní programy. Nike Training Club nabízí kompatibilitu s nativním Zdravím.

J&J Official 7 Minute Workout

Sedmiminutové bloky, kombinující obvykle cviky s vlastní vahou a prvky kardia, se těší veliké oblibě zejména mezi uživateli, kteří nemají nebo nechtějí mít více času na cvičení. V App Store je aplikací tohoto typu poměrně hodně, málokterá je ale zcela zdarma a bez dalších nákupů v aplikaci. Mezi skutečně bezplatné aplikace patří J&J Official 7 Minute Workout, ve které najdete nejen cvičení o délce sedmi minut, ale i delší cvičební bloky. Knihovna v aplikaci nabízí 22 přednastavených sestav a desítky cviků s možností přizpůsobení a kombinování. Součástí aplikace je i možnost nastavení hudebního doprovodu a sledování videí s instrukcemi k jednotlivým cvikům. Aplikaci lze propojit s nativním Zdravím.

Adidas Training by Runtastic

Aplikace Adidas Training by Runtastic sice patří mezi ty, které nabízejí bonusový obsah za předplatné (od 229 korun), zároveň si ale můžete do velké míry bez problémů vystačit se základní verzí. V této aplikaci najdete různá cvičení, zaměřená na tvorbu svalů, snížení váhy nebo zkrátka jen zlepšení fyzické kondice. Začátečníkům umožní Adidas Training by Runtastic zvolna navyšovat zátěž i četnost cvičení, správné provedení jednotlivých cviků můžete nastudovat ve stovkách instruktážních videí ve vysoké kvalitě. Aplikace nabízí integraci s nativním Zdravím a k dispozici je také pro Apple Watch.