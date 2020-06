Nejlepší bezplatné vzdělávací aplikace pro iPhone

Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. Platí to ale i o aplikacích? V našem novém seriálu navážeme na dřívější sérii o nejlepších bezplatných aplikacích pro iPad. Tentokrát se zaměříme na iPhone a na to nejlepší, co pro něj můžete bezplatně získat. Můžeme vám zaručit, že veškeré zmíněné aplikace lze skutečně pořídit zcela zdarma – je ale možné, že pro získání prémiového obsahu bude zapotřebí případná jednorázová platba v aplikaci nebo aktivace předplatného. V dnešním díle se zaměříme na aplikace pro vzdělávání.

Wikipedia

Na starou dobrou Wikipedii nedá řada z nás dopustit. Mobilní verze této bezplatné encyklopedie, tvořené lidmi, nabízí stejně jako její webová varianta spoustu zajímavého obsahu. V aplikaci najdete desítky milionů článků v téměř 300 jazycích, Wiki pro iOS nabízí také spoustu skvělých funkcí, jako je podpora tmavého režimu, možnost vyhledání informací o objektech a místech ve vašem okolí, široké možnosti prohledávání v obsahu a nabídku doporučených a populárních článků.

Khan Academy

Aplikaci Khan Academy jsme zmiňovali například v našem článku o online vzdělávacích platformách. Největší výhodou této aplikace je široký záběr její obsahu. S pomocí Khan Academy se můžete naučit základy cizích jazyků, ale například také přírodních věd, dějin či hudby. Kromě lekcí jako takových nabízí aplikace Khan Academy také bohatou knihovnu článků nejrůznějšího zaměření, mediálních souborů nebo třeba interaktivních cvičení a testů, ve kterých si můžete ověřit nově nabyté znalosti.

TED

Asi by se našel jen málokdo, kdo by neznal přednášky z cyklu TED. V příslušné aplikaci pro iOS zařízení naleznete nejenom motivační videa nebo vyprávění nejrůznějších životních příběhů, ale také řadu edukativních a informativních přednášek, díky kterým se můžete ledacos naučit a získat nové znalosti. Jazyková bariéra s aplikací TED opravdu nehrozí – u většiny videí totiž najdete kvalitní titulky ve více než 100 jazycích. Aplikace je zcela bezplatná, obsah si můžete stáhnou i pro offline zhlédnutí.

Busuu

Aplikace Busuu je určená všem, kteří se chtějí zábavnou a originální formou naučit cizí jazyk a zároveň poznat nové lidi. Aplikace je vhodná pro uživatele s různými úrovněmi jazykových znalostí, a umí vás naučit angličtinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, němčinu, čínštinu, japonštinu, portugalštinu, polštinu, ruštinu, arabštinu a turečtinu. Tvůrci aplikace kladou velký důraz na to, že výuka probíhá bez stresu a přirozeně. S Busuu si osvojíte správnou gramatiku i výslovnost a získáte cennou zpětnou vazbu od rodilých mluvčí. Aplikace je ke stažení zdarma a můžete ji využívat v omezené podobě bezplatně. Pokud zvolíte studijní plán, vyjde vás studium na 158 korun měsíčně (při ročním předplatném). Prémiovou verzi si můžete na týden vyzkoušet zdarma.