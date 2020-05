Nejlepší bezplatné aplikace pro iPhone: 2. díl – Zdraví a životní styl

Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. Platí to ale i o aplikacích? V našem novém seriálu navážeme na dřívější sérii o nejlepších bezplatných aplikacích pro iPad. Tentokrát se zaměříme na iPhone a na to nejlepší, co pro něj můžete bezplatně získat. Můžeme vám zaručit, že veškeré zmíněné aplikace lze skutečně pořídit zcela zdarma – je ale možné, že pro získání prémiového obsahu bude zapotřebí případná jednorázová platba v aplikaci nebo aktivace předplatného. V dnešním díle se zaměříme na aplikace pro zdraví a životní styl.

Insight Timer

Aplikace Insight Timer nabízí opravdu obsáhlou knihovnu všech možných druhů meditačních a relaxačních programů. Na své si přijdou jak příznivci řízené meditace a mluveného slova, tak i ti, kteří dávají přednost relaxační hudbě a zvukům. Pro využívání aplikace s jednotlivými meditacemi vám stačí pouhá registrace, v rámci nákupů v aplikaci můžete dobrovolně podpořit svého oblíbeného tvůrce nebo zaplatit kurz. Můžeme vám ale zaručit, že si opravdu bohatě vystačíte se základní verzí Insight Timeru.

Oak

Aplikace Oak si klade za úkol udělat z meditace každodenní užitečný zvyk, který vám přinese řadu benefitů pro vaše duševní i tělesné zdraví. Oak vás ve vaší meditační snaze podpoří od naprostého začátku až do chvíle, kdy pro vás každodenní meditace bude rutinou a naprostou samozřejmostí. Najdete zde nejenom meditace jako takové, ale také různá dechová cvičení nebo programy, které vám pomohou se snazším usínáním a hlubším spánkem. Meditaci si můžete do velké míry přizpůsobit, v aplikaci můžete také sledovat, jak se vám daří v průběhu času.

J&J Official 7 Minute Workout

Díky aplikacím, jako je J&J Official 7 Minute Workout, si už snad nikdo nemůže stěžovat na nedostatek času na cvičení. Ke cvičení s touto aplikací nepotřebujete žádné další vybavení – stačí vaše vlastní tělo a sedm minut času. Official 7 Minute Workout vás každý den (nebo několikrát za den, pokud se na to cítíte) provede sérií cvičení, které vám pomohou zhubnout, posílit, nebo se dostat do lepší fyzické kondice. Nabídka cviků i sérií je opravdu bohatá, a kdybyste si náhodou našli více času než jen sedm minut, můžete si délku série nastavit podle svého.

Nike Training Club

Aplikaci Nike Training Club jsme si na stránkách LsA představovali již několikrát. Jedná se o opravdu populární aplikaci, a není se čemu divit – je zcela zdarma a nabízí pro každého něco. Najdete zde jednotlivé cviky, série cvičení i kompletní programy, které si můžete zvolit podle toho, jestli chcete snížit svou váhu, nabrat svaly, zlepšit běžecký výkon, protáhnout se, nebo se třeba dostat zpátky do formy. U každého cviku najdete podrobné instrukce s videoukázkou.

Strava

Aplikace Strava vám nejenom umožní sledovat a mapovat prakticky všechny vaše pohybové aktivity, ale také vás propojí s komunitou dalších uživatelů z celého světa. V aplikaci Strava můžete ručně i automaticky zaznamenávat délku svých tras, spálené kalorie a další údaje, umožní vám ale také plánovat nové trasy a sdílet své pokroky a úspěchy s ostatními.

Endomondo

Podobně jako u výše zmíněné aplikace Strava hraje i v případě Endomonda významnou roli komunitní stránka této platformy. Endomondo ale můžete využívat i v případě, že se nechcete družit s ostatními uživateli. V aplikaci můžete zaznamenávat a sledovat veškeré vaše aktivity všeho druhu, stanovovat si cíle a sledovat to, jak se vám daří. Endomondo můžete také propojit s vašimi dalšími aplikacemi nebo nositelnou elektronikou.