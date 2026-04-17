LEGO Shrek unikl na internet! Podívejte se na první fotky nejočekávanějších setů letoška

LEGO se očividně chystá otevřít dveře do dalšího velkého světa a tentokrát si bere na mušku pohádky od DreamWorks Animation. Na internetu se totiž začíná čím dál víc šuškat o vůbec prvním setu ze světa Shrek, který už stihl uniknout v poměrně zajímavé podobě.
Podle dostupných informací ponese set název „ Shrek, oslík, kocour v botách“ a už z něj je tak trochu cítit směr, kterým se chce LEGO vydat. Podobně jako u Disney totiž zjevně zkouší kombinovat klasické minifigurky s jednoduššími, spíše vystavenými modely.
Samotný set působí na první pohled poměrně nenápadně, ale když se na něj podíváte blíž, má své kouzlo. Scéna odkazuje na začátek příběhu, kdy se Shrek a oslík vydávají směrem do Dulocu. Nechybí tu slunečnice ani cibule, která ale podle prvních náhledů připomíná spíš česnek. Přesto jde o detail, který fanoušky potěší, protože přesně podobné drobnosti LEGO umí.
Zajímavostí je i samotný model Shreka. Ten v sobě ukrývá malé Easter eggy, které byste na první pohled možná přehlédli. V jeho „břiše“ se totiž nachází oko, sušenka a samozřejmě cibule. Nechybí ani ikonická cedule „Beware of Ogre“, která celou scénu příjemně dotváří.
Trochu rozporuplně ale působí kocour v botách. Ten se ve světě Shreka objevil až ve druhém díle, takže jeho přítomnost v tomto setu je sama o sobě lehce zvláštní. Navíc zatímco Shrek a prostředí jsou postavené z kostek, kocour je pouze ve formě minifigurky. Ta je sice povedená, ale v měřítku celého modelu působí až nečekaně maličce, skoro jako by do scény úplně nezapadala. O to zajímavější ale bude sledovat, kam se LEGO vydá dál. Ve hře je totiž údajně i bažina nebo sběratelská série minifigurek, zatím ale jen ve fázi názvů bez konkrétních detailů. Pokud se tyto úniky potvrdí, může to být začátek něčeho většího. Svět Shreka má totiž potenciál, který rozhodně nekončí u jedné pohádky.
A kdo ví, možná je to jen první krok k tomu, aby se LEGO naplno pustilo i do dalších značek od DreamWorks Animation. Nabízí se třeba Madagascar nebo další známé série, které by v kostkové podobě rozhodně měly co nabídnout.