Nejen Slinky! LEGO přichází s dalšími krásnými Toy Story novinkami

LEGO v posledních letech čím dál víc tlačí na emoce a nostalgii a upřímně řečeno, v případě Toy Story se mu to daří až podezřele dobře. Stačí pár ikonických postav, špetka hravosti a najednou tu máme stavebnice, které necílí jen na děti, ale úplně bez okolků i na dospělé. Přesně takové jsou i tři novinky, které si teď vezmeme pod drobnohled.
Knižní zarážky: Slinky z filmu Toy Story
Na první pohled možná nenápadná stavebnice, která ale ve výsledku dokáže překvapit víc, než byste čekali. LEGO Slinky totiž není jen obyčejná figurka, ale chytrá kombinace dekorace a funkční knižní zarážky. A právě to z ní dělá něco, co si bez problémů najde místo jak v dětském pokoji, tak klidně i na pracovním stole.
Samotný pejsek nabízí otočnou hlavu, látkové uši a pohyblivé tlapky, takže nepůsobí staticky, ale naopak docela živě. Vedle něj pak dostanete i dvě stylizované knihy, které si můžete vystavit samostatně, nebo je k němu připojit. A tady přichází první moment, kdy si LEGO hraje s detailem. Menší kniha ukrývá funkci, která odhalí samotného Slinkyho, zatímco ta větší jde ještě dál – otočením knoflíku se objeví Woody a po částečném rozebrání vazby na vás čeká další malé překvapení.
Celý set působí jako ideální kombinace sběratelského kousku a hravé dekorace. Navíc s 1 311 dílky jde o stavebnici, která už zabaví i zkušenější stavitele, takže tady se rozhodně nejedná o rychlovku na jedno odpoledne. K prodeji bude od 1. května za 3699 Kč.
Mimozemšťan a raketa Pizza Planet
Druhý set cílí o něco víc na hravost a interakci, což je ostatně vidět hned na první pohled. Mimozemšťan z Toy Story tu dostává vlastní raketu inspirovanou legendárním automatem z Pizza Planet, a právě ten je hlavním tahákem celé stavebnice.
Nejde totiž jen o statickou dekoraci. Raketa funguje jako malý mechanický herní prvek s otočnou klikou, která pohybuje mechanismem nahoru a dolů. Nechybí ani dávkovač mincí, do kterého lze vložit drobné a celý „automat“ tak ještě víc přiblížit originálu z filmu.
Samotný mimozemšťan má pohyblivou hlavu, ruce i nohy, takže si s ním děti mohou bez problémů hrát, zatímco sběratelé ho ocení spíš jako stylový doplněk na poličku. LEGO navíc přidává i drobná překvapení a další postavičku, což jen podtrhuje, že tenhle set není jen o stavění, ale i o objevování.
Se 714 dílky jde o ideální kompromis mezi zábavou a náročností, který si bez problémů užijí i mladší stavitelé od devíti let. Na pulty obchodů zamíří novinka taktéž 1. května za cenu 1449 Kč.
Mazel
A pak je tu Mazel. Postava, která sice na první pohled působí roztomile, ale fanoušci Toy Story dobře vědí, že má i svou temnější stránku. LEGO si s tímhle kontrastem docela vyhrálo a výsledkem je model, který funguje jak na hraní, tak jako stylová výstavka.
Figurka medvídka je sestavená z kostek v typické růžovo-bílé kombinaci a nabízí pohyblivou tvář, ruce i nohy. Nechybí ani ikonická vycházková hůl, která dotváří celkový dojem. Mazel může stát i sedět, takže si ho snadno přizpůsobíte podle toho, kam ho chcete vystavit.
Zajímavým prvkem jsou i drobná skrytá překvapení, která během stavění nebo následného prozkoumávání objevíte. LEGO tady zkrátka opět sází na to, že stavebnice není jen o výsledku, ale i o samotném procesu.
S 570 dílky jde o nejmenší z trojice, ale rozhodně ne o nejméně zajímavý. Právě naopak, pro fanoušky Toy Story může být Mazel tím nejvýraznějším kouskem, který jim ve sbírce chyběl.
Na závěr je vlastně docela jednoduché shrnutí. LEGO si s Toy Story hraje přesně tak, jak bychom čekali – chytře, hravě a s důrazem na detaily, které potěší jak děti, tak dospělé. Ať už sáhnete po Slinkym, mimozemšťanovi nebo Mazlovi, dostanete stavebnici, která má něco navíc. A přesně to je důvod, proč tyhle sety rozhodně stojí za pozornost. Pokud se vám Mazel líbí, dostat se k němu budete moci od 1. května za cenu 949 Kč.