Nejen Slinky! LEGO přichází s dalšími krásnými Toy Story novinkami

J. Jiří Filip
LEGO v posledních letech čím dál víc tlačí na emoce a nostalgii a upřímně řečeno, v případě Toy Story se mu to daří až podezřele dobře. Stačí pár ikonických postav, špetka hravosti a najednou tu máme stavebnice, které necílí jen na děti, ale úplně bez okolků i na dospělé. Přesně takové jsou i tři novinky, které si teď vezmeme pod drobnohled.

Knižní zarážky: Slinky z filmu Toy Story

Na první pohled možná nenápadná stavebnice, která ale ve výsledku dokáže překvapit víc, než byste čekali. LEGO Slinky totiž není jen obyčejná figurka, ale chytrá kombinace dekorace a funkční knižní zarážky. A právě to z ní dělá něco, co si bez problémů najde místo jak v dětském pokoji, tak klidně i na pracovním stole.

Samotný pejsek nabízí otočnou hlavu, látkové uši a pohyblivé tlapky, takže nepůsobí staticky, ale naopak docela živě. Vedle něj pak dostanete i dvě stylizované knihy, které si můžete vystavit samostatně, nebo je k němu připojit. A tady přichází první moment, kdy si LEGO hraje s detailem. Menší kniha ukrývá funkci, která odhalí samotného Slinkyho, zatímco ta větší jde ještě dál – otočením knoflíku se objeví Woody a po částečném rozebrání vazby na vás čeká další malé překvapení.

Celý set působí jako ideální kombinace sběratelského kousku a hravé dekorace. Navíc s 1 311 dílky jde o stavebnici, která už zabaví i zkušenější stavitele, takže tady se rozhodně nejedná o rychlovku na jedno odpoledne. K prodeji bude od 1. května za 3699 Kč. 

LEGO Slinky 2 LEGO Slinky 2
LEGO Slinky 1 LEGO Slinky 1
LEGO Slinky 3 LEGO Slinky 3
LEGO Slinky 4 LEGO Slinky 4
LEGO Slinky 5 LEGO Slinky 5
LEGO Slinky 6 LEGO Slinky 6
LEGO Slinky 7 LEGO Slinky 7
LEGO Slinky 8 LEGO Slinky 8
LEGO Slinky 9 LEGO Slinky 9
LEGO Slinky 10 LEGO Slinky 10
LEGO Slinky 11 LEGO Slinky 11
LEGO Slinky 12 LEGO Slinky 12
LEGO Slinky 13 LEGO Slinky 13
LEGO Slinky 14 LEGO Slinky 14
LEGO Slinky 15 LEGO Slinky 15
Vstoupit do galerie

Mimozemšťan a raketa Pizza Planet

Druhý set cílí o něco víc na hravost a interakci, což je ostatně vidět hned na první pohled. Mimozemšťan z Toy Story tu dostává vlastní raketu inspirovanou legendárním automatem z Pizza Planet, a právě ten je hlavním tahákem celé stavebnice.

Nejde totiž jen o statickou dekoraci. Raketa funguje jako malý mechanický herní prvek s otočnou klikou, která pohybuje mechanismem nahoru a dolů. Nechybí ani dávkovač mincí, do kterého lze vložit drobné a celý „automat“ tak ještě víc přiblížit originálu z filmu.

Samotný mimozemšťan má pohyblivou hlavu, ruce i nohy, takže si s ním děti mohou bez problémů hrát, zatímco sběratelé ho ocení spíš jako stylový doplněk na poličku. LEGO navíc přidává i drobná překvapení a další postavičku, což jen podtrhuje, že tenhle set není jen o stavění, ale i o objevování.

Se 714 dílky jde o ideální kompromis mezi zábavou a náročností, který si bez problémů užijí i mladší stavitelé od devíti let. Na pulty obchodů zamíří novinka taktéž 1. května za cenu 1449 Kč. 

LEGO Pizza Planet 1 LEGO Pizza Planet 1
LEGO Pizza Planet 2 LEGO Pizza Planet 2
LEGO Pizza Planet 3 LEGO Pizza Planet 3
LEGO Pizza Planet 4 LEGO Pizza Planet 4
LEGO Pizza Planet 5 LEGO Pizza Planet 5
LEGO Pizza Planet 6.jpg LEGO Pizza Planet 6.jpg
LEGO Pizza Planet 7 LEGO Pizza Planet 7
LEGO Pizza Planet 8 LEGO Pizza Planet 8
LEGO Pizza Planet 9 LEGO Pizza Planet 9
LEGO Pizza Planet 10 LEGO Pizza Planet 10
LEGO Pizza Planet 11 LEGO Pizza Planet 11
Vstoupit do galerie

Mazel

A pak je tu Mazel. Postava, která sice na první pohled působí roztomile, ale fanoušci Toy Story dobře vědí, že má i svou temnější stránku. LEGO si s tímhle kontrastem docela vyhrálo a výsledkem je model, který funguje jak na hraní, tak jako stylová výstavka.

Figurka medvídka je sestavená z kostek v typické růžovo-bílé kombinaci a nabízí pohyblivou tvář, ruce i nohy. Nechybí ani ikonická vycházková hůl, která dotváří celkový dojem. Mazel může stát i sedět, takže si ho snadno přizpůsobíte podle toho, kam ho chcete vystavit.

Zajímavým prvkem jsou i drobná skrytá překvapení, která během stavění nebo následného prozkoumávání objevíte. LEGO tady zkrátka opět sází na to, že stavebnice není jen o výsledku, ale i o samotném procesu.

S 570 dílky jde o nejmenší z trojice, ale rozhodně ne o nejméně zajímavý. Právě naopak, pro fanoušky Toy Story může být Mazel tím nejvýraznějším kouskem, který jim ve sbírce chyběl.

LEGO Mazel 1 LEGO Mazel 1
LEGO Mazel 2 LEGO Mazel 2
LEGO Mazel 3 LEGO Mazel 3
LEGO Mazel 4 LEGO Mazel 4
LEGO Mazel 5 LEGO Mazel 5
LEGO Mazel 6 LEGO Mazel 6
LEGO Mazel 7 LEGO Mazel 7
LEGO Mazel 8 LEGO Mazel 8
LEGO Mazel 9 LEGO Mazel 9
LEGO Mazel 10 LEGO Mazel 10
Vstoupit do galerie

Na závěr je vlastně docela jednoduché shrnutí. LEGO si s Toy Story hraje přesně tak, jak bychom čekali – chytře, hravě a s důrazem na detaily, které potěší jak děti, tak dospělé. Ať už sáhnete po Slinkym, mimozemšťanovi nebo Mazlovi, dostanete stavebnici, která má něco navíc. A přesně to je důvod, proč tyhle sety rozhodně stojí za pozornost. Pokud se vám Mazel líbí, dostat se k němu budete moci od 1. května za cenu 949 Kč. 

