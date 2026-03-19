LEGO představilo další letecký klenot! Ikonické letadlo Douglas DC-3 od Pan Am si určitě zamilujete

LEGO letos zjevně našlo zalíbení v nostalgii a po Jurském parku se vydává zase o kus jinam, konkrétně přímo do zlaté éry letectví. Na scénu totiž přichází stavebnice LEGO Icons Dopravní letoun Douglas DC-3 PAN AM (11378), která cílí na úplně jiný typ sběratelů, ale přitom zapadá do letošní nabídky možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
Jakmile se na model podíváte, je jasné, že si LEGO dalo opět extrémně záležet snad na každičkém detailu. Nejde totiž v žádném případě jen o stylizovanou připomínku slavného letadla, ale o poměrně věrnou repliku ikonického stroje Douglas DC-3 v barvách Pan Am z konce 50. let. Jde tedy bezesporu o set, který si přímo říká o to, abyste ho po dokončení vystavili na místo, kde bude dělat parádu.
Stavebnice čítá 1 903 dílků, takže o zábavu je postaráno na dlouhé hodiny. LEGO navíc opět sází na detaily, které dělají celek. Například po odejmutí části trupu se dostanete do interiéru, kde nechybí kokpit ani kabina pro cestující s uličkou a sedadly. Příjemným bonusem je pak zatahovací podvozek, který se ovládá otočným mechanismem, což dodává modelu další vrstvu interaktivity ve stylu LEGO Technic setů.
Zajímavé je i to, že LEGO nezapomnělo na atmosféru doby. Součástí balení jsou totiž hned čtyři minifigurky posádky v historických uniformách Pan Am, konkrétně pilot, letuška, stevard a vedoucí kabiny. Nechybí ale ani samostatný stojánek s logem aerolinek, díky kterému si můžete figurky vystavit vedle samotného letadla. Celek pak doplňuje podstavec s informačním štítkem, takže model působí spíš jako muzejní exponát než klasická stavebnice.
Pokud tedy patříte mezi fanoušky letadel, retro designu nebo jen hledáte něco, co vám po dokončení bude dělat radost na stole či poličce, tenhle model má rozhodně co nabídnout. Jediný háček je tak v dostupnosti – k objednání totiž bude až od 4. dubna za cenu 5599 Kč.