LEGO prý chystá PlayStation 1, legendární konzole by mohla dorazit už letos na Vánoce

Fanoušci retro gamingu a stavebnic LEGO možná letos dostanou dárek, na který čekali desítky let. Podle nových informací z komunity se totiž chystá stavebnice inspirovaná legendární konzolí Sony PlayStation 1 z roku 1994. Chystaný set má nést označení LEGO 72306 PlayStation 1 a pokud se informace potvrdí, půjde o jednu z nejzajímavějších nostalgických stavebnic posledních let. Model má obsahovat přibližně 1 911 dílků a součástí má být i detailně zpracovaný ovladač, který bude připomínat originální gamepad z devadesátých let. První PlayStation se na trhu objevil v roce 1994 a během několika let změnil celý herní průmysl. Konzole od Sony přinesla 3D grafiku, ikonické hry a miliony fanoušků po celém světě. Právě proto dává smysl, že se LEGO snaží tuto legendu převést do světa kostiček. Podle uniklých informací má být model určen především pro dospělé fanoušky retro gamingu. S téměř dvěma tisíci dílků by totiž mohlo jít o poměrně detailní sběratelský set.
Součástí setu by měla být nejen samotná konzole, ale také ovladač, který by měl věrně kopírovat design originálního gamepadu z devadesátých let. Podobné retro modely se v posledních letech ukázaly jako obrovský hit. Stačí připomenout set LEGO Nintendo Entertainment System, který si mezi fanoušky gamingu získal mimořádnou popularitu. Není tajemstvím, že LEGO v posledních letech stále více cílí na dospělé fanoušky. Série inspirované popkulturou, filmy nebo gamingem patří mezi nejprodávanější produkty. Retro herní konzole mají navíc obrovský nostalgický potenciál. Právě první PlayStation je pro mnoho lidí symbolem jejich dětství a začátku moderního gamingu. Aktuální informace naznačují, že stavebnice LEGO 72306 PlayStation 1 by mohla dorazit na trh v prosinci 2026. Pokud se termín potvrdí, půjde pravděpodobně o jeden z hlavních vánočních setů letošního roku. Očekávaná cena má být přibližně 159,99 €
