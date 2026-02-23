LEGO chystá další pecku pro fanoušky F1! Dorazí přilby nejslavnějších jezdců současnosti

LEGO evidentně zjistilo, že Formule 1 je zlatý důl a rozhodně proto nehodlá zůstat jen u monopostů. Podle čerstvého úniku informací totiž chystá další zajímavý set, který potěší hlavně skalní fanoušky motorsportu. Na scénu mají dorazit konkrétně detailní přilby závodníků F1 nutno podotknout, že začít se má opravdu zostra.
První dvě přilby mají patřit jménům, která dnes rezonují světem formule opravdu dost. Konkrétně se mluví o Lewisovi Hamiltonovi a Charlesi Leclercovi. Ty by měly následně doplnil i přilby Alonsa, Verstappena a možná i dalších jezdců. Pokud se tedy tyto informace potvrdí, půjde o sběratelské kousky, které si budou chtít vystavit nejen fanoušci LEGO, ale i samotné F1. Každý set má navíc obsahovat minifigurku závodníka, a to nejen klasickou, ale i s miniverzí samotné sestavené helmy. Jinými slovy, LEGO si má se sety vyhrát víc, než by se mohlo na první pohled zdát.
Uniklé snímky LEGO F1 přileb
Co je ale možná ještě zajímavější než samotné přilby, je zařazení celé série. Údajně totiž nemá spadat pod LEGO Icons, jak by mnozí čekali, ale pod označení LEGO Editions, což by bylo dost překvapivé. Označení Editions si totiž většina fanoušků spojuje spíš s fotbalovou tematikou. Je tedy možné, že LEGO buduje novou podznačku zaměřenou na reálné sportovní šampionáty. Pokud ano, mohli bychom se v budoucnu dočkat nejen dalších přileb F1, ale třeba i hokeje, olympijských her, NASCAR nebo Dakaru. Editions by tak mohly fungovat jako moderní nástupce staré LEGO Sports série, tentokrát ale pevně navázané na skutečné sportovní značky a události.
Zároveň je zajímavé, jak moc LEGO kolem F1 v poslední době točí. Od velkých modelů monopostů jsme se totiž dostali přes Speed Champions až po potenciální přilby konkrétních jezdců. Je tedy vidět, že spolupráce funguje a že obě značky z ní chtějí vytěžit maximum.