LEGO odhaluje ikonický Jeep z Jurského parku! Fanoušky čeká další sběratelská lahůdka

Jiří Filip
LEGO letos opravdu nezastavuje a po představení dinosauřích fosilií T-rexeTriceratopse se teď fanoušci mohou těšit na další ikonický kousek z univerza Jurského parku. Na sociálních sítích se totiž objevil první teaser modelu LEGO 77984 Jurassic Park Jeep Wrangler, který zřejmě potěší každého sběratele a fanouška filmové série.

Stavebnice má 1 924 dílků a umožní postavit velkou verzi Jeepu Wrangler v měřítku LEGO Icons, přesně tak, jak ho známe z filmu. Součástí je nápis a patrně i minifigurka Dennise Nedryho, takže se počítá s několika ikonickými scénami z filmu. Teaser ukazuje také detaily jako naviják vpředu, textilní střešní kryt a další propracované drobnosti, díky nimž bude model věrně odpovídat filmové předloze.

Zajímavostí je, že v úvodních záběrech videa se objeví také nápis LEGO Store, jako byste mohli nakupovat stavebnice přímo na ostrově Isla Nublar. Oficiální informace o ceně či datu vydání nicméně zatím nejsou známy, ale fanoušci si již nyní mohou začít představovat, jak ikonický Jeep doplní jejich sbírky a jak spolu s fosiliemi vytvoří malou expozici legendárního světa Jurského parku. Ať už se však dočkáme kdykoliv, LEGO tímto setem jasně potvrzuje, že jeho řada Jurassic World není jen nostalgickou hračkou pro dospělé sběratele, ale i pečlivě promyšlenou sběratelskou zkušeností, která spojuje filmy, kreativitu a detailní stavění.

