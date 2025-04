7 překrásných LEGO Jurský park novinek pro rok 2025

Letos v létě – konkrétně pak v českých kinech od 3. 7. – si odbude svou premiéru další film z universa Jurského parku, respektive pak jeho novodobé série Jurský svět. Ten ponese název Jurský svět: Znovuzrození, a minimálně podle traileru by měl stát opravdu za to. Absolutně se proto nelze divit tomu, že se jeho tvůrci snaží již nyní vytvořit co možná největší dinosauří „hype“, díky kterému by film v létě v kinech uspěl. Pomoci v tom má i série LEGO setů odrážejících ikonické scény právě z tohoto filmu. Ty přitom byly odhaleny už nyní, přestože je premiéra filmu stále docela vzdálená a samotné LEGO sety tak vlastně zatím příliš nedávají smysl, protože si je fanoušci nemají moc s čím spojit. Pokud ale máte dinousaury rádi, dost možná vás tyto sety zaujmout i bez jakékoliv větší spojitosti.

