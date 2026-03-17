LEGO rozšiřuje dinosauří řadu! Po T-rexovi přichází kostra Triceratopse s novou minifigurkou

Dánský stavebnicový gigant LEGO letos evidentně neztrácí dech a pokračuje ve vylepšování své dinosauří řady. Po předchozím úspěchu modelu Dinosauří fosilie: Tyrannosaurus rex (76968), který fanouškům přinesl ikonickou kostru T-rexe s pohyblivými klouby a dvěma minifigurkami z filmu, nyní přichází jeho logické pokračování ve formě dinosauří fosilie: Triceratops (77985). LEGO jí však zatím odhalilo jen skrze krátké video, takže na bližší oficiální informace si ještě počkáme. V kuloárech se ohledně setu však šušká ve velkém stylu.
Novinka má být o něco menší, čítá 1 154 dílků, a přesto si zachovává všechny detaily, díky kterým se předchozí model stal hitem mezi sběrateli. Kostra Triceratopse je alespoň na pohled opět velmi pečlivě zpracovaná, se správnými proporcemi a realistickými detaily, a fanoušky jistě potěší i debut nové minifigurky – Dr. Gerryho Hardinga, který doplňuje svět Jurského parku přímo do vaší stavebnice.
Stejně jako u T-rexe, i u Triceratopse LEGO přidává několik drobných odkazů na filmy, takže stavba není jen mechanickou skládankou, ale i malou lekcí dinosauří historie a filmové nostalgie. Model se tak i díky propracovaným kloubům a realistickému podstavci stane působivou dekorací i pro dospělé fanoušky. S cenou kolem 99,99 USD se dá proto očekávat, že si LEGO Triceratops brzy najde cestu do sbírek všech milovníků dinosaurů a sběratelů LEGO Jurassic World. Stavba je opět intuitivní a podporovaná aplikací LEGO Builder, kde můžete sledovat postup ve 3D a ukládat si jednotlivé modely.
Celkově se tak zdá být nový Triceratops ideálním pokračováním série, která potěší jak nostalgiky, tak nové generace fanoušků dinosaurů. Pokud vás tedy fascinují dinosauři nebo filmy Jurský park, tato stavebnice si rozhodně zaslouží místo na vašem regálu.
Super LEGO stavebnice (nejen) ve slevách lze zakoupit zde
