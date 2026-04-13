Unikla fotka nového LEGO Star Wars! Potěší hlavně fanoušky Mandaloriana

Letošní LEGO Star Wars novinky se začínají pozvolna dostávat na světlo světa a pokud patříte mezi fanoušky Mandaloriana, pravděpodobně vás potěší o to víc. Zdá se totiž, že si LEGO letos bere na mušku právě tuhle část univerza, což vlastně dává perfektní smysl. Star Wars se totiž chystá vrátit Mandaloriana na velké plátno, a tak není překvapením, že se tomu přizpůsobují i stavebnice.
Do popředí se dostává především chystaná sběratelská sada, která má být tematicky navázaná právě na Mandaloriana. A aby toho nebylo málo, na internet už stihla uniknout i první fotografie modelu N-1 Starfighteru. Ten si fanoušci jistě dobře pamatují z první série seriálu The Mandalorian, kde si ho hlavní hrdina poměrně rychle osvojil jako svůj nový dopravní prostředek.
Zatímco samotný model už tedy pomalu odhaluje svou podobu, detaily kolem minifigurek zůstávají stále zahalené tajemstvím. Dá se ale celkem logicky očekávat, že LEGO nevynechá to nejdůležitější, tedy samotného Din Djarin a samozřejmě ani Grogu, který si za poslední roky získal obrovskou popularitu napříč fanouškovskou základnou.
Aby toho nebylo málo, chystaný film s Mandalorianem má dostat i vlastní menší doplněk v podobě polybagu. Tentokrát má jít o filmovou verzi Razor Crest, která by měla doplnit hlavní řadu stavebnic a potěšit především sběratele. Zkrátka a dobře, pokud jste měli pocit, že Mandalorian už řekl své poslední slovo, letošní LEGO Star Wars nabídka vás z toho velmi rychle vyvede. Vypadá to totiž, že tenhle lovec odměn má před sebou ještě hodně silný rok.