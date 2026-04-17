Konec zdlouhavých procesů se servisem: Apple Store brzy výrazně zrychlí opravy Apple Watch

Majitelé Apple Watch se zřejmě brzy dočkají velmi příjemné změny. Apple podle informací ze zákulisí chystá novinku, díky které budou moci Apple Store prodejny a autorizované servisy řešit některé softwarové závady hodinek přímo na místě. Pokud se tedy Apple Watch zaseknou po aktualizaci, spadnou do smyčky nekonečného restartování nebo přestanou normálně nabíhat, nemusí už automaticky putovat do centrálního servisního střediska.
Co se mění v praxi
Dosud byla situace pro zákazníky poměrně nepříjemná. Pokud nešlo Apple Watch obnovit přes iPhone, servis měl jen omezené možnosti. Hodinky se většinou odesílaly do specializovaného centra, kde proběhla diagnostika a obnova systému. To znamenalo čekání na přepravu, samotnou opravu a následné zaslání zpět. Nově mají Apple Store prodejny a autorizovaní partneři získat speciální dokovací stanici pro Apple Watch, která se připojí k Macu a umožní přímou obnovu systému watchOS přímo na pobočce. Právě to může celou opravu zkrátit z několika dnů klidně jen na pár hodin.
Kdy iPhone nestačí
Apple už dříve představil bezdrátovou obnovu přes iPhone, ta má ale své limity. Funguje hlavně ve chvíli, kdy samotné Apple Watch zobrazí výzvu k obnovení. Jakmile jsou však hodinky vážněji zaseknuté, například po nepovedené aktualizaci, při neustálém restartování nebo úplném zamrznutí systému, iPhone si s tím často neporadí. Právě v těchto situacích má nové servisní řešení pomoci nejvíce.
Proč je to důležité
Z vlastní zkušenosti vím, že několikadenní servis hodinek bývá nepříjemnější než oprava telefonu. Telefon lze často nahradit starším modelem, ale chytré hodinky bývají součástí každodenního režimu. Lidé přes ně sledují oznámení, platí, sportují nebo kontrolují zdravotní údaje. Když na několik dnů zmizí do servisu, poznají to velmi rychle. Právě proto je tato změna podle mě důležitější, než se může zdát.
Návrat k praktičtějšímu řešení
Zajímavé je i to, že starší generace Apple Watch měly diagnostický konektor, přes který bylo možné podobné servisní zásahy provádět snadněji. Apple jej ale později odstranil a přešel na bezdrátové řešení. U modelů od Apple Watch Series 7 to znamenalo, že složitější opravy bylo nutné řešit pouze v centrálních servisních centrech. Teď se zdá, že Apple našel způsob, jak rychlé opravy vrátit zpět, jen modernější cestou.
Co to znamená pro uživatele v Česku
Pokud se tato novinka rozšíří i do evropské servisní sítě, profitovat z ní mohou také zákazníci v Česku. Především u autorizovaných partnerů by šlo o velmi vítané zrychlení reklamací i pozáručních oprav. A upřímně, právě podobné změny mám u Applu nejraději. Nejsou vidět při představení nových produktů, ale v běžném životě potěší často více než nová barva řemínku nebo další ciferník.