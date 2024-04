Od dubna musí mít elektrokoloběžky povinné ručení. Změna se však reálně dotkne jen každého pátého modelu

Po mírném zpoždění v dubnu vstoupil v platnost zákon ukládající majitelům elektrických koloběžek povinnost sjednat si povinné ručení. Reálně se však nová pravidla dotknou poměrně malé části elektrických koloběžek v nabídce DATARTu. Podle category managera DATART Zdeňka Pintery musí mít povinné ručení jen asi pětina prodávaných modelů. I přesto však výrazně vzrostlo množství dotazů zákazníků, kteří si novými pravidly nejsou jistí.

Nová pravidla pro elektrické koloběžky měla začít platit už od nového roku. Oproti původním předpokladům se však zákon upravující okruh vozidel, za které bude nutné platit povinné ručení, mírně zpozdil a v platnost vstoupil až se začátkem dubna. Pro část majitelů elektrických koloběžek nově vznikla povinnost sjednat si pro svůj jednostopý dopravní prostředek povinné ručení. Platí to u všech elektrokoloběžek s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů v hodině nebo takových, které váží více než 25 kilogramů a jejichž konstrukční rychlost zároveň přesahuje 14 kilometrů v hodině.

Kromě majitelů elektrokoloběžek si nově musí povinné ručení pro svůj dopravní prostředek sjednat i další fanoušci drobné městské elektromobility. Nová pravidla se totiž týkají i elektrických skateboardů, segwayů či jednokolek. Povinnosti se naopak vyhnou majitelé elektrokol, u nichž není elektrický motor považován za primárním pohonem.

„Povinné ručení elektrokoloběžek je často prezentované jako takový strašák. V posledních měsících zaznamenali naši elektrospecialisté výrazný nárůst počtu dotazů na to, co budou změny pro majitele znamenat a zda si musí povinné ručení sjednat i oni. Reálně se ale většiny uživatelů vůbec nedotkne. Velká část výrobců totiž nabízí elektrokoloběžky, které splňují rychlostní limit a také limit pro maximální hmotnost koloběžky, kterou lze provozovat bez povinného ručení. Z naší aktuální nabídky by se tak mělo povinné ručení týkat jen asi pětiny modelů,“ říká Zdeněk Pintera, category manager DATART – elektromobilita.

Plnohodnotný dopravní prostředek ve městě

Díky rychlému vývoji technologií a postupnému nárůstu kapacit baterií neustále stoupají maximální dojezdy elektrických koloběžek. Zatímco ještě před několika lety se pohybovaly mezi jednotkami a nižšími desítkami kilometrů, dnes už nejsou výjimkou ani modely, které na jedno nabití ujedou více než sto kilometrů. Pro mnohé obyvatele měst a oblastí s dobře rozvinutou sítí cyklostezek se tak koloběžky staly plnohodnotným dopravním prostředkem schopným nahradit tradiční formy přepravy.

„Výrobci každým rokem přichází se stále propracovanějšími modely. Díky častějšímu využití odpružení a návratu k nafukovacím kolům například výrazně stoupá jízdní komfort a majitelé takovýchto koloběžek se tak nemusí bát ani větších nerovností a výmolů na silnicích či cyklostezkách. Měli by však pamatovat na to, že na cyklostezky mohou pouze koloběžky s maximální konstrukční rychlostí do 25 kilometrů v hodině,“ podotýká Zdeněk Pintera.

