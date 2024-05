Tři mušketýři, Seneca a další novinky na HBO Max, které stojí za pozornost

Spořádaná Američanka Kate se vydává do Francie za svým záletným milencem Charliem, který ji po několika dnech v Paříži oznámil do telefonu, že tu právě potkal ženu svých snů. Kate chce o svoji lásku bojovat, ale netuší, co všechno na ni v dalších hodinách čeká. Již v letadle se setká se šarmantním, ale také dosti svérázným podvodníkem Lukem. Tento francouzský bohém a volnomyšlenkář totiž tajně ukryje do jejího zavazadla pašovaný náhrdelník se sazenicí vinné révy, a zkomplikuje při tom život zdrženlivé Kate i sám sobě. Jejich cesty se začnou velice často křížit poté, co jí někdo zavazadlo ukradne..