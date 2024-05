Na vymazaných a prodaných iPhonech a iPadech se prý objevují fotky jejich původních majitelů!

Dost možná se blíží skandál nevídaných rozměrů, jehož řešení by pro Apple nebylo rozhodně ničím příjemným. Řeč je konkrétně o podivném obnovování dávno smazaných fotek, se kterým se jablíčkáři potýkají od aktualizace na iOS 17.5 a iPadOS 17.5. Právě tyto fotky se totiž začaly na iPhonech a iPadech zničehonic objevovat, přestože třeba vůbec nebyly v minulosti nahrány na iCloud či byly ze zařízení i iCloudu smazány klidně i před více než 10 lety. I tak se najednou některým jablíčkářům objevily v jejich fotogalerii s tím, že se dokonce tváří, jako kdyby byly zachyceny v posledních dnech. A jak se zdá, může být ještě hůř.

Nestačí ani úplné vymazání zařízení

V záplavě stížnosti na chybu, které se v čím dál tím větší míře objevují i pod našimi články o tomto tématu, se totiž začínají objevovat i příspěvky uživatelů, kteří tvrdí, že se jejich fotky začaly objevovat i na zařízeních, která již dávno prodali a nejsou na nich přihlášená pod jejich Apple ID. Přesně s takovým tvrzením přišel například jeden z přispěvatelů na Redditu, který tvrdí, že v září 2023 prodal svůj starý iPad příteli s tím, že před prodejem jej smazal podle návodu ze stránek Applu a po smazání už se do zařízení pod svým Apple ID nepřihlásil. Po aktualizaci na iPadOS 17.5 jej však jeho přítel kontaktoval s tím, že se mu náhle začaly v iPadu zobrazovat jeho fotky, přestože již iPad není více než půl roku spjat s účty původního majitele. A je otázkou, kolik podobných příběhů se ve světě stalo – vždyť trh s použitými iPhony a iPady je obrovský.

Apple zatím mlčí

Ačkoliv se začíná kritika na hlavu Applu valit v čím dál tím větší míře, jelikož nečekané obnovování dávno smazaných fotek je přinejmenším velmi zvláštní a nepochopitelné, kalifornský gigant se k celé záležitosti zatím nevyjádřil a je tedy otázkou, co si vlastně o tomto problému myslet. Jasné je však jedno. Pokud se skutečně potvrdí, že si Apple někam zálohuje fotky uživatelů i poté, co jsou smazána ze zařízení i iCloudu, a tyto zálohy si nechává i přes více než 10 let, na jeho důvěryhodnosti se to určitě podepíše, jelikož takto dlouhé zálohy rozhodně nepotřebuje.

Pokud se navíc potvrdí zprávy o obnovování fotek na správně vymazaných a následně prodaných zařízeních, bude mít Apple rozhodně co vysvětlovat, jelikož by to naznačovalo nejen zálohování na základě přihlášení k iCloudu, ale taktéž zřejmě na základně Apple ID v kombinaci s identifikátorem zařízení. Zkrátka a dobře, Apple produkty se možná chovají úplně jinak, než jsme si doposud mysleli.