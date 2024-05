Tuto obří chybu v iOS 17.5 musí Apple urychleně opravit! Jinak hrozí gigantický skandál

Dost možná stojíme na prahu dalšího jablečného skandálu, který bude Apple žehlit u svých uživatelů dlouhé roky. V iOS 17.5 se totiž objevila chyba, která způsobuje, že klidně i několik let staré fotky z iPhonu nezálohované na iCloudu se na telefonu opět objevují s tím, že se tváří, jako by byly vyfocené čerstvě a taktéž byly i čerstvě nahrány na iCloud. O problému jsme vás informovali již včera poté, co jsme na tyto stížnosti narazili na diskuzní platformě Reddit, s tím, že jej nejsme schopni jakkoliv ověřit ani replikovat. Nicméně uplynulo necelých 24 hodin a jak na Redditu, tak i v diskuzi pod naším článkem je jasně vidět, že se o ojedinělou chybu nejedná.

V komentářích pod naším článkem se lze dočíst, že některým uživatelům se v iPhonu po instalaci iOS 17.5 objevily i fotky smazané před dobrými 11 lety. Dále se v diskuzi pod našimi články objevilo třeba i to, že se fotky v iPhonu objevily i v případě, že daný uživatel nepoužívá a ani nepoužíval iCloud. Celkově se tedy jedná o extrémně zajímavou zápletku, která nevrhá úplně dobré světlo na Apple. Ostatně, v USA už se začíná šuškat o prvních hromadných žalobách, ke kterým dost možná skutečně dojde. Vždyť když například Apple tajil přiškrcování výkonu starších iPhonů kvůli opotřebování baterie, následně musel kvůli řadě soudních sporů na odškodněních vyplatit miliony dolarů.

Apple se zatím k celé záležitosti zatím bohužel nevyjádřil, což je do jisté míry voda na mlýn nejrůznějších konspirátorů, kteří již na diskuzních fórech spekulují ve velkém nad tím, nakolik jsou vlastně uživatelská data na Apple produktech v bezpečí, když ani smazání je zcela nezlikviduje. Tato otázka přitom není tak úplně od věci. Přeci jen, aby se zničehonic na iPhonech objevily klidně i několik let smazané fotky, je přinejmenším zvláštní a zarážející. Vždyť i kdyby se jednalo například o chybu v záloze iCloudu, pravděpodobně bychom se bavili jen o obnovení fotek v kratším časovém období, nikoliv v horizontu deseti let. Tak dlouhá záloha by přeci jen byla Applu naprosto k ničemu. Následující dny tedy budou dozajista velmi zajímavé a to jak vzhledem k reakci Applu na celou záležitost, tak i vzhledem k chování jablíčkářů, respektive tomu, zda se rozhodnou tuto věc přejít či nikoliv.