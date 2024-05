iPhony trpí strašidelnou chybou! iOS 17.5 v nich obnovuje dávno smazané fotky

Ani nejnovější veřejná verze operačního iOS 17 není bezchybná, ba právě naopak. Někteří jablíčkáři totiž poukazují na pokles výdrže baterie, zvláštní propad kondice baterie a nově i na chybu, která je do jisté míry solidně strašidelná. iPhone jim totiž po instalaci iOS 17.5 začal zobrazovat ve fotogalerii klidně i několik let smazané fotky.

Stížnosti na znovuobnovení starých smazaných fotek se začaly objevovat ve větší míře zejména na Redditu, kde například jeden z uživatelů píše, že po updatu našel ve svém iPhonu choulostivé fotky smazané již v roce 2021. Ty se navíc ve fotogalerií tváří, jako kdyby byly na iCloud nahrány nedávno. Velmi podobný scénář potvrzuje další postižený jablíčkář s tím, že jeho fotky byly dokonce smazány už v roce 2010, avšak nyní se mu v iPhonu objevily coby čerstvě nahrané na iCloud. A podobných příspěvků se začíná objevovat čím dál tím víc.

V tuto chvíli není vůbec jasné, co přesně může za chybou být, potažmo jak si zajistit, aby se u vás neobjevila. Poměrně znepokojivé je však to, že někteří uživatelé na Redditu píšou, že zálohování fotek na iCloudu vůbec nepoužívají a tedy absolutně netuší, jak je možné, že se jim nyní ve fotogalerii dříve smazané fotky objevily. Když totiž nebyly nikde oficiálně zálohované, logicky by se po smazání měly zcela ztratit. Jedním dechem se ale sluší dodat, že věrohodnost přispěvatelů na Redditu samozřejmě nelze jakkoliv ověřit a vysvětlení tedy může být podstatně jednodušší. V redakci nás napadá například to, že fotky byly smazány jen lokálně se zachováním na iCloudu, přičemž neznámou chybou v iOS 17.5 se z něj opět stáhly zpět. Nemá proto zatím smysl dělat přehnané závěry.