Apple chystá na příští rok revoluční iPhone! Teď mu o něm unikla nálož detailů

Poslední iPhone, který si zaslouží přízvisko „revoluční“ představil Apple v roce 2017 coby výroční model X. Od té doby sice ukázal hned několik velmi zajímavých modelů v čele s redesignovaným iPhonem 12, iPhonem 14 Pro s Dynamic Islandem či iPhonem 15 (Pro) s USB-C a titanovým rámečkem, ve všech případech se však jednalo spíš o evoluci, nežli revoluci. Jak se však zdá, další revoluce není až tak vzdálená. Není tomu totiž tak dlouho, co začaly na světlo světa prosakovat informace o záhadném iPhonu 17 Slim, který nyní výrazně poodkryly zdroje portálu The Information. Ty tvrdí, že se v žádném případě nebude jednat o náhradu za iPhone 16 Plus, ale naopak o nový high-endový model převyšující technicky nynější strop ve formě iPhonu Pro Max.

Velký redesign i něco navíc

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že iPhone 17 Slim dorazí příští rok coby high-endový iPhone s výrazně tenčím tělem než nabízí iPhony nyní, potažmo než budou nabízet v příštím roce. Počítá se u něj s hliníkovým rámečkem a zásadním redesignem, který se má točit mimo jiné kolem přepracování zadního fotomodulu či Dynamic Islandu. Zadní fotoaparát se má konkrétně z levého horního rohu přesunout do horního středu zad, čímž se tak právě záda iPhonu 17 Slim stanou dokonale symetrická. Co se pak týče Dynamic Islandu, ten se má dočkat citelného zmenšení, zejména pak zúžení.

Velikost telefonu ještě není dle všeho úplně finálně rozhodnuta. Pohybovat se ale má mezi 6,1“ a 6,7“, přičemž pravděpodobnější je spíše přiblížení je vyšší hranici. V plánu má být dále nasazení výrazně vylepšeného předního fotoaparátu a dost možná i speciální verze čipu A19, která by nabídla nejvyšší možný výkon a dost možná i řadu dalších speciálních funkcí exkluzivních jen a pouze pro iPhone 17 Slim. Za tuto ultimátní novinku si však má nechat Apple pořádně zaplatit. Jeho cena má být totiž vyšší než tomu je nyní u iPhonů Pro Max coby nejvyšší a nejdražší řady iPhonů. O jak velký cenový skok se bude jednat ale v tuto chvíli nevíme.

Velmi zajímavé je pak to, že ačkoliv bude iPhone 17 Slim novým high-endovým modelem de facto na úrovni konkurenčních Samsungů Galaxy S24 Ultra, Apple má po jeho zařazení zabít jeden ze základních modelů. Konkrétně se do budoucna nepočítá s prodejem iPhonů Plus, jelikož se jim prodejně dlouhodobě nedaří a Applu s nimi tedy už dle všeho došla trpělivost. Složení modelové řady iPhonů pro rok 2025 by tedy mělo vypadat následovně:

Základ – iPhone 17

– iPhone 17 Střed – iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max

– iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max High-end – iPhone 17 Slim

Vývoj stále probíhá

Zdroje nicméně upozorňují na to, že vzhledem k probíhajícímu vývoji a testování hned několika variant se může hypoteticky stát, že se Applu nakonec nepodaří vývoj iPhonu 17 Slim načasovat tak, aby jej na podzim 2025 stihl představit. Existuje tedy určitá šance, že se plány na jeho představení odsunou až na rok 2026 nebo později. Jelikož však chce dodat iPhonům nový impulz, je jasné, že mu o dokončení vývoje včas půjde opravdu citelně. Za poslední dobu je to navíc již potřetí, co o vývoji iPhonu 17 Slim slyšíme, z čehož jasně vyplývá, že se nejedná o žádný druhořadý projekt. V takovém případě by o něm totiž tolik informací ven neprosakovalo.