Uprostřed Alp jsem testoval Apple Watch Ultra a zjistil, proč nejsou žádné AW pro mě

Pokud náš web sledujete delší dobu, pak jistě víte, že jsem spíš fanoušek Garminu než Apple Watch. Ovšem nové Apple Watch Ultra se mi na první pohled líbily tak moc, že jsem se rozhodl vzít si je letos na svoji podzimní dovolenou a vyzkoušet, zda náhodou Apple nepřišel po letech s něčím, co by mě přesvědčilo ke koupi. Musím hned na úvod říct, že následující článek vystihuje čistě jen mé osobní pocity a zkušenosti a to, co nesedí nebo naopak sedí mě, může mít každý zcela jinak. Navíc se možná pozastavíte nad tím, že se mi líbí věci, které mají i klasické Apple Watch často i řadu let, ovšem to je dáno tím, že jsem Apple Watch měl naposledy, když je Apple představil jako úplnou novinku v první generaci a to už pár let bude.

První, co se mi na Apple Watch Ultra skutečně líbí je jejich zpracování a design. Osobně nemám rád hodinky, které nejsou kulaté, ale pokud bych již po nějakých takových měl sáhnout, pak to budou právě Apple Watch Ultra a to zejména díky tomu, jak samotný displej koresponduje se zbytkem těla a na ruce působí zajímavým, masivním a kvalitním dojmem. Sám nosím 44 mm hodinky a tak se mi na AW zvykalo velmi snadno a pocitově jsem si je na zápěstí oblíbil po pár minutách nošení.

Protože jsem si chtěl hodinky vyzkoušet tak, jak to zamýšlel Apple, nic moc jsem kromě ciferníku nenastavoval a veškeré notifikace i upozornění jsem nechal tak, jak jsou defaultně nastaveny. Nutno podotknout, že na svém iPhone mám nonstop vyplé veškeré notifikace a jediné, na co mě telefon smí upozornit je, když mi někdo volá. V prvních dnech jsem si s AW Ultra hrál a snažil jsme se otestovat, co která aplikace umí a zda ji mohu reálně využít pro to, aby mi nějak zpříjemnila život. Problém je však v tom, že i když na to nejsem příliš pyšný, jsem člověk, který má telefon v ruce téměř nonstop a i proto nepoužívám na telefonu žádné notifikace, protože věci, které mě zajímají, zkrátka stejně kontroluju ručně.

Měl jsem pocit, že Apple Watch jsou v podstatě rozšířeným notifikačním centrem iPhonu a to je přesně to, co tak nějak nepotřebuju. Zároveň mě překvapilo, že některé aplikace, u kterých bych to vůbec nečekal, můžu díky Apple Watch velmi dobře ovládat a naopak některé, které bych očekával jako samozřejmost, zase příliš nenabízí. Například mohu vypnout a zapnout alarm ve svém bytě, což je super, ovšem odemknout auto nemohu, i když se mohu podívat na to, že je zamknuté a jak daleko dojede s tím, co mám v nádrži. Chápu, že toto je problém toho, jaké mám auto a jaký mám alarm, ovšem tento text je skutečně o mých pocitech a dojmech a kupovat si nové auto kvůli hodinkám tak nějak nemám v úmyslu. Ve výsledku jsem tedy zjistil, že aby mi Apple Watch nahradily telefon, museli by vývojáři pořádně zamakat a to se bohužel ani po dlouhých letech nestalo a funkce, které ovládám bez problémů přes mobil, zkrátka přes AW nejsou dostupné.

Další věc, která mi tak nějak u Apple Watch vadila je upozorňování, kterého je na můj vkus až moc. Když jdu na hiking, očekával bych, že se aktivita v momentě, kdy si sednu na lavičku sama zastaví a v momentě kdy vstanu, tak se opět spustí. Místo toho mi neustále vibruje zápěstí a hodinky se ptají, zda jsem docvičil a poté se opět ptají, zda zase cvičím. Je rok 2022, tak proč si to nemohou zjistit samy? Bohužel se mi navíc stalo, že jsem díky kombinaci bundy překrývající displej a dotykového displeje pozastavil uprostřed 20 km trailu měření a z hodnot, které mě opravdu zajímaly, jsem neměl nic, protože stačilo pár nešikovných doteků rukávu a měření se zkrátka zastavilo. I když hodinky zjistily, že v činnosti pokračuju, na tom, zda chci cvičení opět spustit se tentokrát již nezeptaly. Ovšem pro změnu, když jsem druhý den ráno seděl na toaletě, měly potřebu mě upozornit, že je dobré vstát.

Funkce, které se mi naopak líbí a které jsem ocenil, budou možná někomu připadat směšné, ale skutečně mě bavilo měřit si EKG. Bavilo mě také využít cvičení pro dýchání a soustředění, stejně jako mě bavilo, když se automaticky v bazénu spustil režim potápění a hodinky mi ukazovaly hloubku ponoru. To vše jsou fajn vychytávky, které mě bavilo používat. Displej, který je čitelný opravdu za všech okolností a je jedno, zda vám na něj svítí sluníčko nebo jste 10 metrů pod hladinou je prostě paráda. Ovšem ani jedna z nich mě nepřesvědčila, že jsou Apple Watch zrovna pro mě a to ani ve verzi Ultra, která se mi líbí právě designem a fajn funkcemi navíc, které obyčejné AW nemají.

Musím se však na závěr přiznat, že poslední dobou jsem přestal smart watch nosit úplně a svoje Garmin Marq Driver si beru už jen opravdu na okruh nebo na nějaký delší a zajímavý hiking. Víte, tak nějak si říkám, že život je příliš krátký na to, abychom naše Hubloty, Rolexy, Omegy nebo nedej bože Pateky měli v krabičkách a na zápěstí nosili hodinky s displejem. Sám poslední dobou raději nosim klasické mechanické hodinky a raději se víc dívám na displej telefonu, než abych se díval na displej, který mi svítí na zápěstí. Neříkám, že to je správná volba, ale je to rozhodně správná volba pro mě osobně a právě proto je možné, že jsem od Apple Watch Ultra očekával něco, co vlastně ani nemohou nabídnout a je zcela jedno, zda se jedná o hodinky od Applu, Garminu nebo kohokoli jiného. Chci tím říct, že rozhodně nad Apple Watch Ultra nelámu hůl, ale zkrátka nenabízí nic, co by mě donutilo si je koupit a používat je. Snad jediné, co mě mrzí, že mé klasické hodinky nebo ani Garmin nemají, je měření EKG, to se mi opravdu líbí a chybí mi.

