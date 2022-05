5 tipů a triků pro aplikaci Strava

Strava je velice populární a povedená platforma, kterou můžete využít k celé řadě pohybových aktivit. Strava nabízí spoustu užitečných funkcí, možnost propojení s nativním Zdravím na vašem iPhonu, a samozřejmě také bohaté možnosti přizpůsobení. Pokud se Stravou na iPhonu teprve začínáte, určitě uvítáte naši dnešní pětici tipů a triků.

Chraňte si soukromí

Jednou z výhod aplikace Strava je to, že váš výkon mohou sledovat vaši přátelé a další uživatelé, a náležitě vás motivovat. Ne každý ale potřebuje vědět, že jste se právě vydali běhat, případně sledovat vaši trasu doslova v přímém přenosu. V pravém dolním rohu klepněte na ikonku vašeho profilu a poté vpravo nahoře klepněte na ikonku nastavení. Zvolte Privacy Controls u sekcí, které chcete zobrazit pouze přátelům, změňte nastavení viditelnosti na Followers, případně Only You.

Zkuste to jinudy

Pokud vás už při venkovních aktivitách omrzela vaše tradiční trasa, případně jste na dovolené a chcete si jít zaběhat, můžete si pro inspiraci prohlédnout některou z uložených tras. Na liště ve spodní části displeje klepněte na Maps. Poté můžete buďto vybrat požadovanou trasu přímo na mapě, nebo na kartě ve spodní části displeje zadat požadované parametry. Klepnutím na ikonku hvězdičky si můžete jednotlivé segmenty či trasy ukládat.

Přidejte své vybavení

Do aplikace Strava můžete také přidat své sportovní vybavení, jako jsou například kola nebo běžecké boty. Když se následně pustíte do vybrané aktivity, můžete přidat i záznam o tom, že jste využili dané vybavení. Pro přidání vybavení klepněte v pravém dolním rohu na ikonku vašeho profilu. Zamiřte dolů, ve spodní části obrazovky klepněte na Gear -> Add Gear, a zvolte požadovanou kategorii. Nakonec stačí jen zadat veškeré parametry.

Strava Art

Při používání aplikace Strava máte také možnost grafického záznamu vaší pohybové aktivity na mapě. Toho mnozí uživatelé využívají k tomu, aby svým během, jízdou na kole nebo třeba bruslením vytvářeli důmyslné obrazce, pro které se vžilo označení Strava Art. Výtvory ostatních uživatelů si můžete prohlédnout například na webu strav.art .

Propojení se Zdravím

Strava podobně jako řada jiných fitness aplikací nabízí také možnost propojení s nativním Zdravím na vašem iPhonu, kam se následně budou zaznamenávat veškeré související údaje. Pro propojení Stravy se Zdravím klepněte v pravém horním rohu displeje na ikonku nastavení. Klepněte na položku Applications, Services and Devices, zvolte Health, klepněte na tlačítko „+“ a následně vyberte požadované kategorie.