Jak začít cvičit: 7 aplikací, které vám pomohou dostat se do formy

Většině z nás už leze celá koronavirová situace pěkně na nervy. A není se čemu divit – momentálně už je to prakticky více než rok, co sedíme jen doma na zadku a nemůžeme prakticky vůbec nic. Dobrou zprávou každopádně je, že prozatím v Česku nemáme zakázáno cvičit, a to jak venku, tak doma. Pokud jste tedy během měsíců nic nedělání přibrali nějaká kila, popřípadě pokud chcete jen tak začít cvičit, tak se vám bude líbit tento článek. V tom se podíváme na 7 aplikací, které vám pomohou dostat se do formy.

Nike Training Club

Pokud hledáte jednu z nejpopulárnějších aplikací pro cvičení, která je navíc k dispozici zcela zdarma bez reklam, mikrotransakcí a dalších poplatků, tak se vám bude zajisté líbit počin s názvem Nike Training Club. Tato aplikace vás dokáže provést nespočtem různých typů cvičení – ať už se rozhodnete pro klasický běh, jízdu na kole, anebo třeba jógu. NRC je aplikace určená doopravdy pro všechny a je tedy jedno, zdali s cvičením zrovna začínáte, anebo už jste ve formě a chcete najít motivaci. Potěší také fakt, že je NRC k dispozici i na Apple Watch, kromě toho si u každého cviku můžete zobrazit instruktážní video. NRC vás dokáže perfektně motivovat a zajistí, abyste se sebou začali něco dělat.

Adidas Training by Runtastic

Výše jsme si představili počin od společnosti Nike, v tomto článku se budeme věnovat přímému konkurentovi v podobě společnosti Adidas. Hned prvním rozdílem je, že Adidas Training by Runtastic sice nabízí samotnou aplikaci zdarma, uvnitř ní si ale za zobrazení prémiového obsahu musíte připlatit. Dobrou zprávou ale je, že základní verze většině obyčejným jedincům, kteří se pouze chtějí dostat do formy, postačí. V Adidas Training by Runtastic najdete nespočet různých cvičení, ve kterých se můžete věnovat hubnutí, nabírání svalů, anebo třeba zlepšení kondice. Nechybí perfektně propracovaná a kvalitní instruktážní videa, mimo to je možné ji propojit se Zdravím a nabízí také aplikaci pro Apple Watch.

Fitify

Pokud vám vadí anglické aplikace a hledáte nějakou v češtině, rozhodně se vám bude líbit Fitify – pro použití této aplikace vám totiž postačí mateřský jazyk. V rámci Fitify si jednoduše stačí zvolit, jaký je váš cíl – například hubnutí, zpevnění, nabrání svalové hmoty, anebo třeba posílení kondice. Jakmile si tyto aspekty nastavíte, tak pro vás aplikace připraví individuální tréninkový plán. V aplikaci najdete téměř tisíc různých druhů cvičení, od těch posilovacích až po relaxační. Na své si přijdou také jedinci, kteří nechtějí cvičit pouze se svou váhou a mají k dispozici činky či jinou formu závaží. Samozřejmostí je vyobrazení kvalitních instruktážních videí, díky kterým budete mít jistotu, že cviky provádíte technicky správně. při cvičení vás pak doprovází kouč, který mluví anglicky. Fitify je zdarma, pro přístup k rozšířeným funkcím si ale budete muset zaplatit.

Home Workout – No Equipments

Ne každému z nás se nutně chce chodit cvičit ven, anebo do posiloven, které jsou momentálně stejně pořád uzavřené. Jestliže se chcete hodit do formy rychle a jednoduše doma, bez jakýchkoliv speciálních pomůcek, tak vám v tom skvěle pomůže aplikace Home Workout – No Equipments. Jak už název aplikace napovídá, tak vám pomůže s domácím cvičením bez nutnosti vlastnit nějaké cvičební pomůcky. V rámci této aplikace si můžete vybrat z několika dostupných cvičebních plánů, které jsou perfektně graficky zpracované. Nechybí ani skvělý přehled, který vám dokáže říci, jak si ve vaší cestě za lepším tělem vedete. I v tomto případě je aplikace k dispozici zdarma, za rozšířenou verzi bez reklam a s větším obsahem si budete muset zaplatit.

J&J Official 7 Minute Workout

Jednu dobu byly na poli cvičebních aplikací velice populární ty, které vás každý den donutily ke krátkému cvičení, jež trvalo pouhých 7 minut. Tyto sedmiminutové bloky zpravidla kombinují různé cviky s vlasní váhou a prvky kardia a hodí se především těm uživatelům, kteří přes den nemají na cvičení několik hodin času. Věřte nebo ne, i během těchto sedmi minut se dokážete opravdu zničit a vyčerpat. Rozhodně je navíc lepší dělat alespoň něco, než vůbec nic. V App Storu je těchto cvičebních aplikací se sedmiminutovými bloky k dispozici nespočet, většina jich je ale placených. Pokud se rozhodnete pro stažení aplikace J&J Official 7 Minute Workout, tak získáte skvěle zpracovanou aplikaci, která je naprosto bezplatná a bez reklam. Aplikace nabízí několik desítek přednastavených cvičebních sestav, které můžete různé kombinovat. Mimo to si můžete J&J Official 7 Minute Workout propojit s hudební aplikací a také s nativním Zdravím.

Kalorické tabulky

Výše jsme si ukázali pět aplikací, které se věnují především cvičení. Většina z vás ale zajisté ví, že cvičení je jen určitá část úspěchu. Můžete totiž cvičit jak chcete, pokud nedodržujete zdravý životní styl a stravování. Konkrétně se uvádí, že celých 70 % úspěchu je právě v jídle a zbylých 30 % ve cvičení – z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na tom rozhodně něco je. V aplikaci Kalorické tabulky si můžete velice jednoduše hlídat váš denní kalorický příjem a výdej, a to vedením jídelníčku. Do něj si zaznamenáváte chody, které jste během dne snědli, a kromě toho také jednotlivá cvičení. Zadávání chodů je díky obsáhlé databázi velice jednoduché a najdete v ní prakticky veškeré potraviny, které lze v České republice zakoupit – skenovat je můžete i čárovým kódem. Do Kalorických tabulek si můžete sami nastavit vaše cíle, popřípadě můžete nechat aplikaci, aby vám je vypočítala sama.

Water Reminder

Kromě cvičení a jezení byste měli dbát také na dodržování pitného režimu. Podle vašeho pohlaví, váhy a dalších tělesných aspektů byste měli denně vypít okolo tří litrů tekutiny a přiznejme si – většina z nás tohle vůbec nedodržuje. S tím se poté mohou pojit různé bolesti, například hlavy, anebo třeba nespavost, nechuť a další. Jestliže máte s dodržováním pitného režimu problém i vy, tak už vám v dnešní době dokáže pomoci aplikace. Těchto aplikací, které za vás hlídají denní příjem tekutin, je k dispozici v App Storu nespočet. Do tohoto článku jsem konkrétně vybral Water Reminder, který je k dispozici zdarma a v češtině. V něm si stačí nastavit cíl vašeho denního příjmu tekutin a Water Reminder se poté postará o veškerá upozornění, abyste se napili. Na vás už je poté jen to, abyste do aplikace přidávali záznamy a každý den tak plnili váš cíl.

