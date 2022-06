Recenze Garmin Epix 2: To nejlepší, co dnes Garmin umí!

Začátkem tohoto měsíce mi na stole přistály Garmin Epix 2 s tím, že když už jedu na turistiku do Tater, mohl bych tam udělat také něco užitečného a tím by měla být právě recenze Garmin Epix 2. Zpočátku jsem si říkal, proč bych měl na ruce vyměnit svoje Marq a muset synchronizovat s aplikací v iPhone další hodinky, ovšem jakmile jsem otevřel krabičku s Epix 2, vše jsem pochopil a po téměř měsíčním testování, z něhož týden jsem s hodinkami skutečně chodil po horách a testoval je v jejich „přirozeném“ prostředí, tam, kde vy šplháte po skalách, sotva pletete nohama po dlouhé túře a přemýšlíte, zda vaše zdravotní pojištění kryje záchranu vrtulníkem, tam se Garmin teprve rozehřívá.

Hned na úvod se sluší říct, že jsem k testování dostal konkrétně verzi Garmin Epix 2 Sapphire Style, Titan Black / Brown Leather, což je jednak to nejlepší, co Garmin v rámci Epix nabízí, ale také nám tento název prozrazuje hned několik věcí, které konkrétně tyto hodinky nabízí. Zatímco Sapphire Style znamená, že hodinky nabízí safírové sklíčko, Titan Black prozrazuje, že displej je uložen v titanové lunetě. Brown Leather nám pak říká, že kromě klasického pryžového řemínku, najdeme v balení také tah z pravé kůže. Zbytek těla samotných hodinek je pak z tvrzeného polymeru s tím, že zadní část těla, ve které jsou ukryté senzory, je v případě mnou recenzované edice opět z titanu. Edice Sapphire je také lehčí než klasická verze a samotné hodinky váží pouze 47 gramů, včetně pryžového řemínku pak 70 gramů, zatímco u klasické verze je to 53, respektive 76 gramů. Kromě dvojice tahů najdeme v balení také nabíjecí kabel, příslušnou literaturu a pouzdro po vzoru řady Fenix, ve kterém se hodinky nemusíte stydět vystavit vedle mnohem dražších mechanických kousků. Už nějaký ten pátek totiž Garmin své hodinky balí do skutečně pěkné výstavní krabičky pokryté kvalitní koženkou.

Jakmile jsem si Epix 2 nasadil na zápěstí, zůstal jsem doslova v šoku a to ve velmi příjemném šoku. Zatímco Fenix 7 jsem vytýkal malou hmotnost hodinek k poměru k velikosti těla, zda je to přesně naopak. Epix 2 jsou extrémně lehké, ale váha perfektně sedí k jejich velikosti a i když jsou lehké, působí kvalitním dojmem a to i přesto, že je na ruce téměř necítíte. Skutečně, pokud si je nějak moc neutáhnete a máte je půl dne na zápěstí, čas od času se vám stane, že se na ně podíváte jen kvůli tomu, abyste se ujistili, že jsou stále na svém místě. Hmotnost, velikost a kvalita zpracování spolu dokonale ladí a hodinky se vám budou líbit nejen na první nebo druhý pohled, ale i po měsících nošení.

Osobně jsem měl se všemi předchozími modely stejný problém. Pokud někam šplháte nebo se něčeho držíte a ohnete zápěstí směrem nahoru, pak si zavadíte o vystouplá tlačítka a často se vám může stát, že si dokonce přerušíte spuštěné měření aktivity. S Epix 2 se mi to nestlao ani jednou a to právě díky jejich subtilnímu, velmi nízkému tělu a tlačítkům zapracovaným co nejvíc do těla. Hodinky se nosí extrémně pohodlně ať už děláte cokoli a na ruce je v podstatě nevnímáte.

Dovolte mi se na závěr tohoto odstavce ještě vrátit k oněm verzím hodinek. Pokud totiž sáhnete po takzvané Sapphire Style edici, získáte kromě safírového sklíčka také 32 GB paměti místo 16 GB paměti, kam si můžete uložit hudbu, mapy nebo aplikace. O titanové lunetě byla již řeč stejně jako o zadním krytu, ovšem získáte také Multi-GNSS, o kterém si řekneme víc na dalších řádcích. Při výběru hodinek si tak dejte dobrý pozor na to, zda pro vás tyto benefity hrají roli, protože safírová edice není pouze o safíru.

Displej, který Garmin využil na 100 %

Safírové sklíčko pod sebou ukrývá 1,3″ dotykový AMOLED displej, který vyniká perfektním jasem s rozlišením 454 x 454 pixelů, na kterých lze zobrazit 65 000 barev. Oproti tomu například Fenix 7 umí zobrazit pouze 65 barev, což je při troše matematiky zhruba tisíckrát méně. Displej je tím prvním, co každého, kdo už měl nějaké ty zkušenosti s hodinkami od Garminu zaujme na první pohled. Ano, AMOLED má i své nevýhody, především v podobě spotřeby baterie, ovšem pokud vedle sebe položíte Garmin Fenix 7, Marq Driver a Epix 2, pak máte, co se displeje týká, pocit, že se v případě Epix díváte na zcela jinou, mnohem vyšší řadu hodinek. V tu ránu, kdy uvidíte Epix zářit na maximální jas, který je dostatečný i při ostrém letním slunci, totiž zapomenete, že displej, který mají Fenix mají tyto hodinky schválně, kvůli úspoře baterie a zkrátka vám budou připadat jako sto let za opicema.

S tím, že AMOLED displej svítí, má slušnou porci barev a je dobře čitelný i v ostrém slunci se tak nějak počítá. Garmin ovšem využil možností, které se nabízí a přidal řadu zajímavých animací, které vám jak jinak, než pomohou se cvičením. Například při posilování se na displeji objevuje animace jednotlivých cviků, která vám ukazuje, jak jednotlivé cviky správně provádět. Animací najdete v hodinkách celou řadu, ovšem drtivá většina je tu proto, aby byla užitečná a ne na parádu. Hodinky tak nabízí funkce, o kterých se například řade Fenix může jen zdát. Na displeji vše vypadá velmi živě, hravě a opět je vše koncipováno tak, aby vám animace pomáhaly a cvičení nebo aktivity vás ještě víc bavily. S displejem jsou pak spojeny další vychytávky spočívající například v tom, že zatímco u řady Fenix si během aktivit můžete zobrazit maximálně šest datových polí s informacemi o vašem výkonu, v případě Epix to je osm polí.

Největší výhoda pak ovšem nastává v případě využívání map. Hodinky dokáží díky svému rozlišení zobrazit jemnější obraz, což vede například k tomu, že zatímco maximální počet informací o trasách a mapách vidíte u Epix při přiblížení mapy na 200 metrů, v případě Fenix musíte přiblížit mapu na 120 metrů. I když se to nemusí na první pohled zdát, ovládání mapy a celkově i hodinek je mnohem snažší, příjemnější a plynulejší. Opět navíc máte možnost využít jak dotykový displej, tak tlačítka a můžete jedno nebo druhé zcela vypnout a to jak na stálo, tak i při jednotlivých aktivitách, kdy například při plavání se zcela vypne dotykové ovládání a fungují pouze tlačítka. Samozřejmě lze vše nastavit pro jednotlivé aktivitiy přesně tak, jak vám vyhovuje.

4 hodiny aktivit denně s GPS = týden výdrže jako nic!

Spolu s AMOLED displejem přichází, jak jsme si již řekli, spousta zábavy a nových možností, ovšem jak už to tak bývá, vše, co má své pro, má i své proti a v tomto případě by tím proti měla být výdrž baterie. Ovšem pokud ji srovnáme s čímkoli od Garmin kromě Fenix 7x, což jsou téměř dvakrát větší hodinky, pak je velmi podobná nebo výrazně lepší než u ostatních modelů. Největší srovnání, které se nabízí, je s klasickou variantou Fenix 7 a zde se podle informací od výrobce dostává na velmi podobné výsledky, které se v některých aktivitách liší maximálně o 1/5 ve prospěch Fenix.

Já jsem hodinky používal v Tatrách na denní túry se vzdáleností okolo 15 kilometrů s tím, že měření pomocí GPS probíhalo denně zhruba 4 hodiny při túře a hodinu při večerní procházce se psem. Kromě toho jsem měl hodinky neustále na zápěstí a jediné, co jsem měl vypnuté, byl pulsní oxymetr, který je skutečně na baterii hodně náročný. I tak jsem se po pěti dnech v tomto denním režimu vrátil domů a na hodinkách zbývala energie na další dva dny v podobném duchu. Pokud tedy denně sportujete čtyři hodiny, při kterých si chcete něco měřit a po zbytek dne se díváte na hodinkách na čas, občas zkontrolujete, zda ještě žijete pomocí měření tepu a tak podobně, pak s týdenní výdrží není žádný problém. Zkrátka je v neděli večer dáte na nabíječku a do další neděle se o nic nestaráte.

Díval jsem se na některé recenze Epix 2 a upřímně řečeno nevím, zda mám jiné hodinky nebo je problém zcela odlišný, ovšem věty, jako že hodinky nelze používat bez režimu displeje always-on, mi přijdou poměrně mimo. Pokud si nastavíte automatické zapnutí displeje při zvednutí ruky, což mimochodem můžete nastavit zvlášť pro aktivity, zvlášť pro spánek a zvlášť pro chvíle, kdy žádnou aktivitu neděláte, tak vám hodinky vždy, když to chcete, ukáží přesně to, co chcete a baterii to skutečně nijak výrazně nezatěžuje.

Garmin Epix 2 výdrž baterie

Chytré hodinky: až 16 dní / 6 dní při trvale zapnutém displeji

Usporný režim hodinek: až 21 dní

Pouze GPS: až 42 hodin / 30 hodin při trvale zapnutém displeji

Všechny satelitní systémy: až 32 hodin / 24 hodin při trvale zapnutém displeji

Všechny satelitní systémy + více pásem: až 20 hodin / 15 hodin při trvale zapnutém displeji

Všechny satelitní systémy + hudba: až 10 hodin / 9 hodin při trvale zapnutém displeji

Režim GPS s maximální výdrží: až 75 hodin

Expediční GPS režim: až 14 dní

Multi-GNSS nesmí chybět!

Epix 2 umí měřit vše, na co si jen vzpomenete a stejně jako u předchozích recenzí, i tentokrát se v rámci výčtu všeho, co hodinky umí, odvolám buď na to, že se tomu podrobně věnuji v recenzi Garmin Marq Driver a nebo se na konkrétní výčet všech věcí, které je možné měřit, můžete podívat přímo na stránkách prodejce. Epix druhé generace přináší po vzoru Fenix 7 takzvaný Multi -GNSS systém, který dokáže přijímat data z více navigačních systémů najednou a to v různých frekvencích. Hodinky tak dokáží v jeden moment přijímat data ze všech podporovaných navigačních systémů, mezi které patří GPS, Glonass a Galileo. To vede k absolutně přesnému měření, které je tentokrát opravdu na desítky centimetrů přesné. Navíc díky tomu, že stačí, aby se chytily různé satelity, tak je i samotné připojení k satelitům výrazně rychlejší. Systém tak najde například 3 satelity GPS, dva satelity Galilio a pár dalších satelitů od Glonassu a již může měřit pozici. Snímání je extrémně přesné, rychlé a hlavně nedochází k výpadkům. Měření je opravdu extrémně přesné a proto pokud jste milovníci šťourání se v datech a sledování každého jednoho metru, přijdete si na své víc než kdy jindy a v aplikaci Garmin Connect se doslova vyřádíte!

Na cokoli pomyslíte, to změří

Kromě měření všech možných i nemožných sportovních aktivit umí měřit Epix 2 také spoustu fyzionomických funkcí, díky kterým můžete doslova a do písmene sledovat, jak funguje vaše tělo. Nechybí totiž měření pitného režimu, funkce body battery, která ukazuje, jak moc energie vašemu tělu zbývá. Samozřejmostí je pak velmi detailní monitorování spánku včetně přesných informací o REM fázích a vlivu spánku na energii vašeho organismu. Nechybí ani funkce zatížení organizmu, která se zabývá měření stresu. O věcech jako je pulzní oxymetr, měření tepu a nebo měření frekvence dýchání pak asi ani nemá význam mluvit, samozřejmě totiž nechybí. Zajímavostí je pak funkce Health Snapshot, která, jak už název napovídá, zachytí během dvou minut záznam všech důležitých statistik vašeho těla, které pak můžete porovnávat s výsledky za jednotlivé dny, měsíce nebo roky. Ať už se jedná o trénink nebo běžné fyzionomické funkce, nemáte šanci narazit na cokoli, co by Epix nenabízely.

Pokud jste pak skutečný sportovec, využiteje věci jako je měření VO2 Max, metriky výkonu, real-time stamina nebo například funkci RacePro, která vám umožní naplánovat si tempo s ohledem na délku, převýšení a další aspekty trati v poměru s vaší energií a trénovaností tak, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku v závodě a zároveň jste nepřepálili jednotlivé etapy a závod dokázali dokončit. Je ted úplně jedno, zda se jdete párkrát za rok poflakovat do hor nebo jste profesionální sportovec, měřit můžete cokoli, co vás jen napadne. Díky vestavěným topografickým mapám, barometru a pulznímu oxymetru dokáží hodinky vypočítat vaši aklimatizaci v dané nadmořské výšce.

Je až neuvěřitelné, co vše Epix 2 umí a navíc je potřeba zdůraznit, že vše umí s naprostou přesností odpovídající profesionálním sportovním měřením. Když už jsme u těch map, nechybí funkce ClimbPro, to když se vydáte na Mount Everest a budete chtít podrobně vědět, jak si rozdělit trasu tak, abyste vždy dosáhli záchytného bodu v dobrém počasí a zároveň za určitý čas vyšplhali až na vrchol. Cestou zpět si pak už jen můžete zalyžovat díky lyžařským mapám a dole v údolí si pak díky mapám 42 000 golfových hřišť zahrajete golf. Ať už se rozhodnete dělat cokol a slovo COKOLI musím zdůraznit, můžete to dělat spolu s Epix 2, protože v nich vždy najdete funkci pro to, co právě provádíte.

Epix 2: To nejlepší, co kdy Garmin převedl

Za mě osobně jsou Garmin Epix 2 tím nejlepším, co aktuálně Garmin umí. Skvěle kombinují kvalitu zpracování a důsledné měření všech možných i nemožných aktivit, které známe z Fenix 7 a zároveň nabízí perfektní displej, který nabízí funkce a možnosti, o kterých se nám doposud u Garminu nesnilo. Epix 2 kombinují to nejlepší z obou světů a upřímně řečeno, pokud nejste velký milovník obřích displejů a nechcete za každou cenu sáhnout po Fenix 7X, které nabízí citelně delší výdrž baterie, pak je otázka, zda vám v podstatě jen svítilna a solární nabíjení bude stát za to, abyste nad Fenix vůbec uvažovali. Za mě osobně a to říkám jako někdo, kdo začínal s Fenix 5, od kterých mi prošlo pod rukama vše, co Garmin v rámci hodinek vytvořil, musím říct, že lepší hodinky než Epix 2 aktuálně Garmin nenabízí a bude muset udělat opravdu něco revolučního, aby je vůbec překonal. Pokud chcete Garmin a zároveň jste se doposud báli toho, že nemají až tak multimediální funkce a vadil vám jejich displej, pak nyní už nemáte nad čím váhat a měli byste pro ně vyrazit, nejlépe do Helvetie, kde vám zkušení odborníci poradí, jaké Garminy jsou pro vás ty pravé, za mě jsou to ovšem aktuálně skutečně Epix 2 a dokonce uvažuji nad tím, že pokud Garmin brzo neaktualizuje řadu Marq, pak skončím u Epix také.

