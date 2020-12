Recenze Garmin Marq Driver: když chcete den co den překonávat sami sebe

Sluneční paprsky dopadají skrz okna kanceláře na vaše tělo a vy se začínáte mírně potit. Ne snad protože by vám bylo horko, o to se s přehledem stará stropní chlazení, ale protože víte, co přijde o víkendu. Už se nemůžete dočkat, až zahodíte všechno to strojené oblečení, dáte své Hubloty nebo Pateky do trezoru a obléknete si závodní kombinézu. V garáži sundáte plachtu ze svého Ferrari, vklouznete do sedačky a zmačknete na volantu červené tlačítko. Hned jak spadnou otáčky motoru, mírně sešlápnete plyn, abyste cítili na vlastní kůži to, na co jste se celý týden těšili. Ještě než vyrazíte na Red Bull Ring pokořit časy vašich hrdinů se podíváte na zápěstí, kde vám Garmin Marq Driver připomenou, že je čas vyrazit.

Upřímně řečeno, psát recenzi na Garmin je jedna z nejtěžších věcí, které jsem kdy psal. Pokud jste totiž nikdy neměli žádné hodinky od Garminu, je velmi složité vysvětlit, v čem jsou jiné než Apple Watch a v čem jsou pro mnoho lidí na světě skutečně úžasné. V následujících řádcích se vám pokusím co nejlépe představit Marq Driver, což je nejvyšší řada hodinek od společnosti Garmin s cenovkou atakující 55 tisíc korun. Hned na úvod bych však chtěl zdůraznit, že v tomto případě neplatíte za to, co Garmin umí, ale především za materiály a zpracování samotných hodinek. Veškeré funkce, které jsou zmíněny níže s výjimkou funkcí pro měření v rámci motosportu, umí také hodinky z řady Garmin Fenix, u kterých cena startuje na zhruba 12 tisících. Také bych rád podotkl, že veškeré fotky jsou foceny tak, aby prezentovaly hodinky a chápu, že takto se volant držet nemá. Zároveň jsou fotky z okruhu foceny v posledním chladícím kole, čemuž odpovídá i rychlost a bezpečnost.

Když chcete na zápěstí jen to nejlepší

MarQ Driver rozhodně nejsou hodinky, u kterých platíte jen za to, co umí a to i přesto, že se jedná o takzvané smartwatch. Garmin řadu Marq udělal pro lidi, kteří chtějí mít na zápěstí to nejlepší, co je možné, a zároveň čas od času potřebují vyměnit svoje Pateky, Hubloty, Rolexky za něco, co jim změří vše, na co si jen vzpomenou. Cenu mechanických hodinek určuje kromě počtu komplikací zejména to, jaké materiály výrobce použil. Stejně tak je tomu u Garmin Marq. Přece jen, když po dlouhém pracovním týdnu sundáte ze zápěstí keramické Hubloty s karbonovým ciferníkem krytým safírem, nechcete si místo nich vzít na zápěstí kus plastu.

Proto Marq používá safírové krycí sklíčko, které je vsazené do leštěného titanového pouzdra s DLC úpravou. Luneta je pak tvořena z titanu a keramiky. Povrch vyhotovený pomocí technologie DLC umožňuje nanášet molekuly atomu s maximální pevností. Samozřejmě nechybí ani titanový řemínek, který jsem ovšem osobně raději vyměnil za klasický silikon, který je přece jen na sport o něco pohodlnější. Žádné jiné smartwatch na světě nemají materiály na takové úrovni, jakou používá právě Garmin a věřte mi, že pokud nosíte mechanické hodinky těch nejlepších výrobců na světě, pak oceníte, že vám to stejné nabízí i vaše sportovní hodinky.

Navíc v pojetí Garminu nejsou materiály, které použil, vnímáním luxusu nebo nějaké snobství. Jsou použity tak, aby vznikly co nejlehčí, nejelegantnější a nejodolnější hodinky. Nic, co na nich vidíte, není o tom, že to tam je, aby si někdo mohl říct: „wow karbon“ nebo „wow diamant“. Vše je funkční a spojení jednotlivých materiálů tvoří jeden dokonale ladící a dokonale odolný celek, který vás podrží, ať už jste právě padesát metrů pod hladinou, jedete 300 km/h ve svém Ferrari nebo se snažíte vylézt na šikmou stěnu, kterou před vámi ještě nikdo nezdolal.

Když si Garmin Marq Driver koupíte a prodejce vám předá tašku s krabičkou, máte pocit, že vám do ní musel přidat ještě minimálně dvě kila něčeho jiného. Až když doma poprvé otevřete papírovou krabičku, zjistíte, že jsou hodinky uloženy v designové celokovové krabici, kde najdete samotné hodinky, návody, řemínek a samozřejmě také nabíjecí kabel. Už samotné balení je zpracováno na té nejvyšší úrovni a věřím, že se vám bude skutečně líbit. Jediné, co mě trošku mrzí je, že nebyl Garmin trošku nápaditější a nenechal vás si hodinky nabíjet například přímo v pouzdře, ale k nabíjení musíte stále používat klipový nabíjecí kabel.

Parametry

Co se parametrů týká, jsou hodinky vyrobené z již zmíněných materiálů, mezi které patří safír, titan a keramika. Hmotnost samotných hodinek včetně řemínku je 128 gramů. Velikost hodinek v průměru je 46 mm a výška je pak 14,7 mm. Displej používá technologii MIP a je samozřejmě barevný s úhlopříčkou 1,2″ a rozlišením 240×240 pixelů. Místo dotykového displeje slouží k ovládání tlačítka tak, jako na klasických hodinkách. Vaše mapy, hudbu a data si můžete uložit na 32 GB interní paměti a hodinky připojíte k okolí pomocí Bluetooth, USB nebo Wi-Fi.

Aby bylo měření vašich aktivit co nejpřesnější, vybavil Garmin Marq Driver jak GPS, tak i konkurenčními systémy Glonass a Galileo. Hodinky jsou samozřejmě vybavené také akcelometrem, gyroskopem a digitálním kompasem. Odolnost vůči vodě je 10 ATM a co se předinstalovaných map týká, ty jsou založeny na podkladech TOPO Euro s tím, že si můžete doinstalovat další mapy a součástí hodinek jsou také mapy golfových hřišť.

Pokud se ptáte na řemínky nebo tahy, pak je nutné podotknout, že Garmin Marq Driver koupíte aktuálně ve dvou verzích. Jedna je levnější, za zhruba 55 tisíc korun a nabízí silikonový řemínek červené barvy. Druhá zhruba o deset tisíc dražší verze pak nabízí titanový řemínek, který je na vnější straně z titanu, ale ruky se vám dotýká pohodlný silikon na vnitřní straně. Ať už sáhnete po jedné nebo druhé variantě, díky systému QuickFit máte možnost řemínky rychle měnit. V nabídce pak má Garmin od silikonu, přes pravou kůži nebo nylon, až po titan.

Změří vše, na co si jen vzpomenete

Vše, co je napsáno na následujících řádcích platí pro celou sérii hodinek Garmin Fenix a samozřejmě také pro Garmin Marq. Nejedná se tedy o exkluzivitu pouze pro danou řadu nebo dokonce daný model. Tím, co dělá hodinky Garmin výjimečné, je měření všeho, na co si jen vzpomenete. Hodinky vám dokážou změřit skutečně jakoukoli aktivitu, na výběr jich jsou vyšší desítky. Můžete si nechat měřit vše, co vás jen napadne při tradičních sportech jako je běh, cyklistika, plavání, lyže, snowboard, ale také při těch méně tradičních jako je triatlon jóga, pilátes, eliptický trenažer, stepper, posilování anebo při těch, které skutečně provozuje jen méně lidí, ale presto jsou to úžasné sporty mezi které patří například bouldering, kajak, veslování, vnitřní veslování a tak dále.

Nechybí ani aktivity určené pro skok s padákem, kdy hodinkám řeknete, kam chcete dopadnout, z jaké výšky skáčete, nastavíte vítr a další konstanty a ony vám automaticky řeknou na základě setrvačnosti, kdy máte vyskočit z letadla, abyste dopadli tam, kam chcete. Je naprosto jedno, na jakou aktivitu si vzpomenete, Garmin Marq ji umí změřit a pokud náhodou najdete něco, co neumí změřit, můžete si aktivitu sami vytvořit a naprogramovat jakým způsobem funguje a co při ní chcete měřit.

Hodinky umí měřit stovky veličin a pokud si jdete zaplavat do bazénu, stačí zvolit možnost plavání v bazénu a délku bazénu. Hodinky následně měří počet temp, rychlost, počet bazénů, čas, tep, frekvenci dýchání, okysličení krve, celkovou vzdálenost, čas na jednotlivé vzdálenosti a vše, co vás zkrátka napadne. Pokud vyrazíte na kolo, máte opět detailní přehled o všem, co vás jen napadne a pokud chcete měřit kadenci, stačí si dokoupit příslušenství na pedály a můžete ji pochopitelně měřit. V aktivitách a veličinách se opravdu meze nekladou.

Když se nebavíme o sportu ale o běžné denní činnosti, pak máte kompletní přehled nad tím, jaký počet kalorií jste za den spálili, jaký máte maximální, průměrný nebo noční tep, jak je na tom váš dech, kolikrát za minutu se nadechnete anebo také to, jak jste na tom s okysličením krve. Měří se i váš stres nebo například fáze spánku a vaše noční aktivity. Mluvit o počtu kroků, vystoupaných patrech, počtech minut denní aktivity nebo o tom, kolik energie jste získali spánkem a kolik spotřebovali aktivitami je zcela zbytečné, Garmin to samozřejmě měří také. To vše se zobrazí v přehledných grafech za den, týden, měsíc nebo rok a můžete se podívat, jak aktivní jste v jednotlivé dny.

To, co mi osobně pomáhá a proč Garmin miluju je fakt, že mám naprostý přehled nad tím, jak aktivity, trénink nebo další činnosti ovlivňují vše ostatní. Na grafu v aplikaci Garmin vidím například to, v kolik hodin chodím spát, jak kvalitní spánek mám a v kolik vstávám a také vidím, jak se v průběhu času tento režim mění. Mohu se například snažit chodit spát o hodinu dřív a mám tak přehled o tom, zda když spím o hodinu dřív a vstávám o hodinu dřív, tak se mění můj denní režim co se týká například stresu. Stejně tak vidím, jaký vliv má denní aktivita a snaha trénovat na to, jak se mi zvyšuje maximální tepová fekvence, ale zároveň se snižuje ta průměrná nebo jak je na tom mé okysličení a počty nádechů.

Garmin vám navíc ke každé aktivitě dá detailní vysvětlení toho, jak ji měří, jaké máte výsledky a především pak toho, co tyto výsledky znamenají. Dozvíte se například, že vaše okysličení je na úrovni 95 % a okamžitě víte, že se jedná o naprosto pohodové výsledky, které jsou standardem pro zdravého člověka. Pokud naopak zjistíte, že dýcháte 30x za minutu, pak víte, že můžete mít nějaký zdravotní problém, který je potřeba konzultovat s lékařem, protože zdravý člověk dýchá například 12 až 16x za minutu. Díky těmto grafům a přehledům máte možnost zejména v delší časové ose sledovat, jak se zlepšujete a jaký vliv má změna vašeho režimu nebo návyků na to, jak jste na tom fyzicky.

Lepší data z okruhu nabídne pouze telemetrie

Řada hodinek Garmin Marq nabízí několik různých modelů, které se od sebe liší nejen vzhledem (i když použité materiály jsou u všech stejné), ale také některými exkluzivními funkcemi. Můžete tak mít hodinky Marq Aviator pro piloty, Marq Captain pro námořníky a tak dále. Já jsem samozřejmě sáhl po tom, co je mému srdci nejbližší a skončil u Marq Driver.

Hodinky obsahují informace o 250 závodních okruzích světa, což ve výsledku znamená, že zde najdete skutečně drtivou většinu těch, které znáte. Z těch, které jsou mému srdci a vzdálenosti nejblíž nechybí Brno, Most, Slovakia Ring, Red Bull Ring, Nüburgring, Monza, Imola, Hungaroring, Portimao a mnoho dalších. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že se jedná o 250 okruhu z celého světa a tak značnou část z nich nevyužijete. Málokdo si totiž jezdí jen tak o víkendu zařádit na Autódromo Internacional Ayrton Senna v Brazílii nebo podobné okruhy. Hodinky však mají jen jednu verzi pro celý svět a ta obsahuje vždy stejné mapy, ať už je koupíte kdokoli.

Pokud však budeme počítat okruhy, na které se můžeme dostat v rámci volných jízd nebo chcete-li takzvaných track-days, tak budete jen velmi marně hledat nějaký, který by zde nebyl. Na druhou stranu je nutné podotknou, že jsou zde také městské okruhy, které si, pokud nepatříte zrovna mezi jezdce F1 nebo doprovodných soutěží, zkrátka jen tak nezajedete. Monaco je něco, co by zde asi vzhledem ke své prestiži chybět nemohlo, ovšem na druhou stranu i když si většinu tratě projet můžete, rozhodně to nebude zrovna závodním tempem.

Specifické funkce pro MarQ Driver jsou v podstatě tři. Tou první je precizní chronograph, ke kterému se dostanete podržením pravého horního tlačítka a máte díky němu možnost si precizně kdykoli a kdekoli cokoli stopnout bez toho, aniž byste museli chodit do menu a hledat stopky.

Další dvě funkce jsou již o poznání zábavnější a nesou název Závod a Časomíra. Nejprve se podívejme na to, co mě osobně baví nejvíc, a to je funkce Závod. Jedná se o funkci, kterou spustíte v blízkosti závodního okruhu. Podle GPS hodinky automaticky načtou nejbližší okruhy, vy zvolíte ten, před kterým se zrovna nacházíte, a můžete vyrazit na závod, respektive v pojetí většiny našich čtenářů na zdolání co nejlepšího času v rámci volných jízd na některém ze světových okruhů. Hodinky samy detekují moment, kdy přejedete přes startovní čáru a začnou měřit čas, za který okruh zdoláte. Časy na jednotlivá kola jsou měřeny pomocí GPS a v momentě, kdy přejedete startovní/cílovou čáru, začne se počítat další kolo.

Jakmile dorazíte do cíle a ukončíte svoji jízdu, na hodinkách se okamžitě po sjetí z trati do boxu objeví informace o vaší jízdě. Dozvíte se, za kolik jste udělali nejrychlejší kolo, kolik kol jste zajeli, jaká byla vaše maximální a průměrná rychlost, jaké byly časy na jednotlivé kola, jakou vzdálenost jste celkově urazili, jaký tep jste měli během jízdy průměrně a jaký byl maximální a také jak moc se shodují vaše časy v jednotlivých kolech. To vše je jen naprostý základ informací, které vám ukážou samy hodinky na svém displeji.

V rámci aplikace Garmin v iPhone se pak dozvíte mnohem víc včetně přehledné mapy okruhu, na které vidíte rychlost v jednotlivých metrech trati, tepy v daném úseku, informace o okysličení pilota nebo například o tom, v jakém stresu jste zrovna byli. Podívejte se sami do galerii v tomto odstavci, kde se dozvíte, co vše Garmin umí změřit a jaké informace o vaší jízdě vám nabízí. Upřímně řečeno, pokud se bavíme o informacích, které lze získat bez telemetrie vozu, pak není možné změřit cokoli navíc, co by Garmin neměřil!

Třetí funkcí je pak funkce s názvem Časomíra, která spočívá v tom, že si definujete v hodinkách délku okruhu a sami zmáčknete stopky, jakmile auto projede startovní čáru. Jedná se o funkci, kterou nepoužíváte jako řidič, ale jako spolujezdec, divák nebo třeba trenér jezdce. Díky tomu, že hodinky znají vzdálenost trati, mohou automaticky počítat delta časy, mohou měřit sektorové časy v určitých metrech a tak dále. Máte tedy dokonalý přehled nad tím, kde jste se na trati zlepšili a kde naopak zhoršili oproti předchozím kolům nebo úsekům. Díky tomu, že hodinky znají vzdálenost a čas, spočítají také automaticky průměrnou rychlost, které jezdec dosáhl v jednotlivých kolech.

Když jsem měřil přesnost časů, průměrné rychlosti a maximální rychlosti ve srovnání s aplikací BMW M Performance, která je přímo napojena na interní systém vozu a například informace o rychlosti bere z GPS vozidla, vše se lišilo mezi hodinkami a informacemi z auta maximálně o jednu desetinu vteřiny a maximálně o 2 km/h. Za mě se tedy jedná o perfektní práci od Garminu a myslím si, že pokud nemáte ambice měřit si své časy během závodu v F1, tak vám rozhodně bude Garmin svoji přesností naprosto vyhovovat. Někdo by mohl namítnout, že za cenu Marq Driver si můžete koupit perfektní telemetrii a je to naprostá pravda. I když například telemetrie od Ferrari na 488 GTB stojí 7000€. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že si kupujete hodinky a funkce pro motosport jsou jen jednou z jejich součástí.

A co dál?

Kromě všech výše uvedených měření nabízí hodinky samozřejmě také Smart funkce. Mezi ty nejzajímavější patří integrovaný MP3 přehrávač, který vám umožní mít v hodinkách uloženo až 2000 skladeb ve formátu MP3 a hudbu přehrávat ze sluchátek připojených přes Bluetooth. Pokud si jdete zaběhat a chcete poslouchat hudbu, stačí vám vzít si s sebou hodinky a sluchátka, mobil můžete nechat doma. Pokud však mobil vezmete, můžete přes hodinky ovládat například Spotify nebo Deezer.

Garmin Marq mají také předinstalovanou turistickou mapu celé Evropy, která je nejen velmi detailní, ale zejména vám umožní nastavit si, zda jdete pěšky nebo jedete na kole, případně autem a podle toho vybírají trasu. Samozřejmostí jsou informace o převýšení, informace o aktuální nadmořské výšce, kterou hodinky jednak umí měřit pomocí GPS a údajů z map, ale také podle integrovaného barometru. Nechybí ani předpověď počasí a tak dále. Nechybí ani detekce nehod, která funguje tak, že hodinky, pokud jsou připojené, automaticky zavolají po vašem pádu a nečinnosti nouzové kontakty a zároveň se vás snaží probrat pomocí vibrací a zvuků.

Do hodinek si můžete nainstalovat další ciferníky a to jak vlastní, tak předpřipravené. Máte možnost nainstalovat také tisíce aplikací z obchodu Garmin Connect IQ. Je však potřeba pamatovat na to, že vzhledem k displeji a ovládání nejsou aplikace podobné těm, které znáte z Apple Watch. Drtivá většina aplikací, které v obchodě najdete, je zaměřena na nějaké profesionální činnosti nebo na technické záležitosti jako jsou další možnosti měření, navigace pro piloty a takové věci. Nechybí ani klasické aplikace jako je Spotify atd, ale těch je skutečně málo a jsou oproti aplikacím pro Apple Watch značně omezené.

Garmin Marq nabízí samozřejmě také možnost bezkontaktního placení pomocí funkce Garmin Pay, která je obdobou Apple Pay. Samozřejmostí jsou pak notifikace z iPhone nebo Android telefonu na hodinkách, které však nejsou až tak pokročilé, jako znáte například z Apple Watch a samotné hodinky vás informují jen o základních věcech, co se vašeho telefonu týká. Na druhou stranu, to je právě ten zásadní rozdíl mezi tím, co nabízí Apple a co nabízí Garmin.

Další důležitou vlastností všech hodinek Garmin je možnost připojit k nim prakticky cokoli, na co si jen vzpomenete. Garmin totiž k hodinkám vyrábí řadu příslušenství, které i když není určeno přímo pro ně, tak k nim lze připojit. Můžete tak využít od základních věcí jako je externí teploměr Garmin Tempe, přes hrudní pás měřící tepy s naprostou přesností, až po věci jako je akční kamera Garmin Virb, jenž vám umožní synchronizovat záznam z hodinek a kamery a vytvořit tak video s HUD daty například o vašem aktuálním tepu. Nechybí ani pokročilé vychytávky jako jsou speciální obojky pro lovecké psy, které můžete sledovat pomocí hodinek při lovu nebo senzory na pedály vašeho kola, které dokážou měřit kadenci.

Abych však Garmin jen nechválil, najde se zde i věc, která mě na hodinkách za bezmála 55 tisíc korun dokáže vážně naštvat. Hodinky bohužel neumí automaticky zastavit aktivitu, a tak když ráno chodím poctivě den co den se psem, pravidelně vypínám měření chůze (aktivita chůze) až když mi naskočí na dálnici další kilometr. Nejsem sice programátor, ale myslím si, že není až tak složité naprogramovat hodinkám funkci, při které jim tak nějak dojde, že rychlostí 130 km/h skutečně nepokračujete ve vaší ranní procházce. Pokud toto Garmin vyřeší nějakou aktualizací, budu nadmíru spokojený.

Vydrží přesně tak dlouho, jak chcete

Garmin má jednu naprosto geniální vlastnost a to, že si můžete sami určit, jak dlouho hodinky vydrží nabité. Vše, co měří, si totiž můžete nastavit v intervalech, přesnosti a tak dále. Můžete si nastavit například i takové věci jako je aktivace podsvícení displeje v momentě, kdy zvednete zápěstí. To by nebylo nic výjimečného, ale Garmin vám umožní nastavit tuto funkci pro spánek, noc, den a aktivitu zvlášť. V noci při pohybu ve spánku se tak displej nerozsvítí, ve dne, kdy na něj vidíte i když je zhasnutý také ne, ale při aktivitě, kdy chcete mít hned přehled, se okamžitě rozsvítí stejně jako po západu slunce, tedy pokud zrovna nespíte.

Používáte GPS? Jasně, od toho máte Garminy. Můžete si ale nastavit, zda vás má GPS monitorovat každou vteřinu nebo čtyři vteřiny. Zda chcete použít takzvaný ultratrack, jenž se používá například na závodní dráze pro výše uvedené funkce, kdy Garmin kombinuje údaje z GPS, Galileo a Glonass k tomu, aby byly údaje naprosto přesné. Chcete měřit okysličení krve? Jasně, tak nastavte jak často. Od toho všeho se odvíjí, jak dlouhou mají hodinky výdrž. Pokud si necháte vše monitorovat tak, že je to sice přesné, ale ne naprosto detailní, pak se nemáte problém dostat na výdrž zhruba dva týdny. Pokud měříte GPS jen během aktivit a okysličení krve vás nezajímá, tep si chcete měřit jednou za hodinu, není problém, aby baterka vydržela 3 týdny.

Pokud nastavíte vše na naprosté maximum, kdy je monitorován každý váš krok, měříte neustále okysličení a tepy, pak hodinky vydrží zhruba 4 až 5 dní. Ovšem to se bavíme o režimu, který málokdo bude mít aktivně zapnutý a je zcela zbytečný, i tak je však výdrž skutečně excelentní. Nabíjení trvá zhruba hodinku a půl a probíhá přes speciální kabel s klipovým systémem uchycení na hodinkách. Je pravda, že za tuto cenu by hodinky mohly disponovat bezdrátovým nabíjením, ovšem vzhledem k tomu, že jsou celokovové, by to výrobce dokázal jen velmi těžko.



Resumé

99 % všech lidí kolem vás budou stačit Garmin Fénix. Vy jste však nedřeli dnem i nocí, neodmakali jste tisíce hodin jen proto, abyste byli stejní jako ostatní. Vy patříte mezi to jedno procento, které se spokojí jen s tím nejlepším. Marq Driver si nekupujete kvůli ostatním, nekupujete si je proto, abyste zaujali okolí. Kupujete si je pro sebe, pro ten pocit, že máte na zápěstí vždy jen to nejlepší a to i v momentě, kdy své Pateky necháte doma v bezpečí trezoru a vyrazíte na závodní trať.

Garmin Marq Driver jsou skutečně hodinky, které si kupujete v momentě, kdy víte, že za nic důležitějšího už nemůžete utratit peníze, protože máte skutečně vše, na co si jen vzpomenete. Jsou pro člověka, který chce mít detailní přehled nad vším, co dělá, nad každým svým krokem, nádechem, ujetým kilometrem a nad každým okruhem, který zdolal a snažil se na něm vylepšit čas. Pokud vás baví motosport, trávíte víkendy na okruhu a zároveň chcete i v běžném životě měřit jakékoli další sportovní aktivity a mít smart hodinky, které jsou vyrobeny z nejlepších materiálů na zemi, pak není nad čím přemýšlet.

