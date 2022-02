Recenze Garmin Fenix 7X Sapphire Solar: Ty nejlepší technologie na vašem zápěstí

Protože mi už dva roky dělají na zápěstí společnost Garmin Marq Driver, poslali mi kamarádi Helvetia novinku v podobě Garmin Fénix 7X Sapphire Solar. Jedná se o nejvyšší model zbrusu nové, již sedmé generace troufám si říct legendárních hodinek Garmin Fénix. Ty oproti předchozím generacím přináší celkem dost novinek a proto se už nyní těším, až se na všechno nové a zajímavé společně podíváme. Recenze Fenix 7X Sapphire Solar vám snad odpoví na vše, co by vás o této novince mohlo zajímat.

Zatím co předchozí modely nabízely celkem malou krabičku, kterou jste většinou vyhodili nebo si ji nechali někde na dně šuplíku, nový model 7x k vám dorazí v luxusní vyklápecí krabici z koženky, ve které můžete mít hodinky reprezentativně uloženy v době, kdy je zrovna nepoužíváte. Vzhledem k tomu, že znám spoustu lidí a patřím mezi ně, kteří střídají klasické mechanické hodinky a Garmin, tak se pouzdro pro pěkné uložení rozhodně hodí a musím říct, že je to maličkost, která mě však opravdu potšila. Když tak krabici dáte vedle vašich Omeg, Rolexů, Hublotů a tak podobně, nebude dělat ostudu. V pouzdře najdete kromě samotných hodinek a českého návodu také nabíječku a náhradní silikonový řemínek, který můžete vyměnit za standardní kovový tah, na kterém vám hodinky dorazí. Osobně právě silikon při sportu preferuju mnohem víc a proto jsem jej okamžitě využil. Řemínky i nadále využívají známé upínání Garmin QuickRelease, dík kterému je můžete měnit během pár vteřin.

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar

Abych si vyzkoušel opravdu 100% všech novinek, které hodinky nabízí, recenzuji model s označením Garmin Fénix 7X Sapphire Solar, což je to nejdražší, nejlepší a zároveň i největší, co Garmin aktuálně u řady 7 nabízí. Na tímto modelem je v podstatě již jen řada Marq, jejíž cena je však zcela jinde než u Fénixů. Já sám mám rád menší hodinky a i když mám jedny mechaniky v 45mm variantě, preferuju mnohem víc 42mm a proto model 7x s velikostí 51″ je něco, co bych si osobně nikdy na zápěstí neuměl představit. Vzhledem k tomu, že hodinky mají jak vnější tak i vnitřní lunetu, která je tvořena v tomto případě takzvaným solárním prstencem, musíte se smířit s tím, že i přes velikost 51mm, se dočkáte ve výsledku pouze 1,4″ displeje s rozlišením 280×280 pixelů.

Menší modely pak sice nabízí výrazně menší tělo a to 47, respektive 42mm, ovšem displej je velký 1,3″ respektive 1,2″, což není zas tak zásadní rozdíl. Dejte si tedy při výběru opravdu záležet na to, co osobně preferujete na zápěstí a nedejte se až tak ovlivnit tím, že větší hodinky nabídnou větší displej. Pravda to sice je, ovšem rozdíl ve velikosti displeje není až tak zásadní, jako je zásadní rozdíl ve velikosti hodinek. Garmin má však v tomto směru ještě jeden aspekt, ke kterému musíte přihlížet. Zatím co u modelu 7X získáte jen jednu funkci navíc a tou je skutečná LED svítilna (nevyužívá se displej ale skutečné LED diody), tím hlavním rozdílem mezi velikostmi jednotlivých modelů je výdrž baterie. Mnou recenzovaný model 7X má zdaleka nejlepší výdrž baterie a vzhledem k velikosti displeje i nejlepší účinnost solárního nabíjení. K tomu se však dostaneme níže. Zvažte tedy při výběru jednak velikost, tak i výdrž baterie a vyberte si model, který vám bude pasovat na zápěstí a zároveň vás bude těšit jak dlouho vydrží nabitý.

Co se designu týká, tak se v podstatě již řadu let příliš nemění. Na druhou stranu Fénix 7 používají například materiál DLC, který měl před rokem pouze model Marq. Povrch vyhotovený pomocí technologie DLC umožňuje vytvrdit materiál do maximální pevnosti. Já osobně design, ovládání a vše co k tomu patří u Garminů zkrátka miluju, ovšem mám tentokrát jednu výtku. Když totiž držíte v ruce hodinky za více než tisíc Euro, v nejvyšší řadě a navíc v největší velikosti, tak od nich čekáte nějakou hmotnost, nějaký pocit, zkrátka něco, co ukazuje na to, o jaký model a za jakou částku se jedná. Ten pocit máte u Marqů, měl jsme jej i u menší verze Fénix 5, ale nevím, zda je to velikostí, u Fénix 7 jej zkrátka nemám. Nechápejte mě zle, nejsem v tomto směru snob, co by se chtěl chlubit tím, jaké má sportovní hodinky (navíc s ohledem na to že jednotlivé modely Garmin od sebe rozeznáte maximálně na vzdálenost pěti centimetrů), ale zkrátka mi tentokrát chybí pocit prémiovosti. Ať se na mě u Garminu zlobí sebevíc, tak to zkrátka je a nebudu vám lhát. Hodinky jsou zpracovány skvěle, materiály, které jsou požité jsou také perfektní, ale prostě z celku jako takového nemáte pocit prémiovosti, který by si jak řada, tak cenovka rozhodně zasloužili. Největší podíl na tom pak má právě váha, která je u 51mm hodinek pouze

Garmin Fenix 7X – solární nabíjení

Zajímavou věcí, se kterou se měli možnost setkat již majitelé předchozí generace Fénix 6 je takzvaný solární display. Tento název je však trošku zavádející, protože i když sice celý displej funguje jako solární panel, samotný displej se podílí na získávání elektrické energie ze slunce pouze 10%, o zbývajících 90% se pak stará vnitřní luneta, která je v podstatě celá sálárním panelem. Lunate, která je ve stínu měděné barvy se na slunci zbarvuje do výrazně fialové a dokáže ze slunce přijmat solární energii a tu pak hodinky proměňují do elektrické energie. Upřímně řečeno, to že Garmin tuto technologii začal používat jako jeden z prvních v případě SmartWatch je sice hezké, ale ruku na srdce, kdo z nás neměl klasické hodinky nebo kalkulačku se solárním napájením. Není to tedy až tak zásadní technologie, jak se na první pohled může zdát, navíc s přihlédnutím k faktu, že drtivou většinu energie ze sluníčka generuje právě luneta. Je tedy opět potřeba počítat s tím, že čím větší hodinky si koupíte, tím účinnější je funkce solárního nabíjení.

Fotogalerie Garmin Fenix 7X solarní nabíjení Garmin Fenix 7x solar Solarni nabijeni garmin solarni nabijeni fenix garmin +3 fotky garmin fenix 7x solarni nabijeni hodinky garmin Vstoupit do galerie

Hodinky vám umí zobrazit aktuální akumulaci intenzity slunečního záření v průběhu posledních šesti hodin a také akumulaci za poslední dny. Bohu vše je ukázáno pouze v Luxech za hodinu, respektive za den a to je takový nic neříkající údaj. Neumíte si totiž příliš představit, co to vlastně znamená v rámci toho, jak dlouho navíc hodinky díky tomu co jste získali ze sluníčka vydrží. Jediný přepočet, který Garmin udává je fakt, že v jeho tabulkách výdrže hodinek znamená vyšší výdrž za použití sluneční energie fakt, že na hodinky svítí 3 hodiny denně slunce intenzitou 50 000 luxů za hodinu. Reálně jsem se při hodinové procházce dostal na nějakých 20 000 luxů za hodinu, což není špatný výsledek na to, že bylo polojasno a byl únor, kdy slunce nemá zdaleka takovou intenzitu jak v létě. Navíc jsou super hned dvě věci. První je, že rozhodně nemusíte hodinky nějak směrovat na slunce, ale stačí, že přes ně nemáte rukáv, nabíjení probíhá i když se hýbete jako obvykle. Druhá super vlastnost je fakt, že se hodinky nenabíjí jen ze slunce, ale i ze světla z umělých zdrojů. Pokud je tedy máte na ruce a v místnosti svítí světlo, opět dochází k nabíjení.

V reálném životě vám tak solární nabíjení opravdu prodlouží výdrž baterie, ovšem jak již bylo řečeno, hodně záleží na tom, zda jste zdrovna na nějakém vysokohorském hikingu uprostřed léta a nebo se naopak brodíte závějejemi uprostřed zimy někde v lese. Rozhodně se vška jendá o super vychytávku, za kterou Garminu patří palec nahoru.

Výdrž baterie – vydrží déle než vy, ať už děláte cokoli

Pokud je něco, co na Garmin opravdu miluju a kvůli čemu bych je za nic jiného nevyměnil, je to v podstatě fylozofie hodinek jako takových. Ovšem pokud jde o jednu vlastnost, pak je to bezpochyb výdrž baterie. Ta je historicky zcela někde jinde, než u většiny klasických smartwatch. Je však nutné podotknout, že je to dáno také tím, že Garmin nejsou Smartwatch srovnatelné například s Apple Watch. Výdrž Garmin Fenix 7X tentokrát však vyráží dech ještě mnohem víc, než kdy předtím. Neměl jsme možnost měřit jednotlivé výdrže, ale ze zkušeností z předchozími modely a i ze zkušenosti s týdenním používáním Fénix 7 mohu říct, že hodnoty udávané přímo Garminem sedí na hodinu přesně. Garmin Fénix 7x dokáží fungovat až 28 dní, respektive 37 dní se sólárním nabíjením v režimu chytrých hodinek. Pokud pak použijete úsporný režim, dostanete se na 90 dní bez solárního a více než jeden rok se solárním nabíjením. Je však nutno dodat, že v tomto případě se v podstatě bude jednat o klasické hodinky, které toho moc neumí. V případě, že využijete pouze GPS, dostanete se na 89 hodin neustálého sledování pomocí GPS a 122 hodin, pokud při tom využijete solární nabíjení. Tím nejzajímavějším, co hodinky umí v oblasti měření a samozřejmě také tím, co žere nejvíc energie je pak kombinace více pásem a všech satelitních sstémů. Při tomto režimu hodinky měří opravdu s přesností desítek centimetrů a využívají jak GPS, tak Galileo, tak i Glonass a vše ve více pásmech. I v tomto režimu však vydrží déle, než většina z nás a to 36 hodin, respektive 41 hodin se solárním nabíjením. Pokud se tedy pustíte do čehokoli, můžete se spolehnout, že šťáva dojde rozhodně dřív vám, než hodinkám.

Garmin Fénix 7X výdrž baterie

Chytré hodinky: až 28 dní / 37 dní se solárním dobíjením

Režim hodinek s úsporou baterie: Až 90 dní /1+ rok se solárním dobíjením

Pouze GPS: až 89 hodin / 122 hodin se solárním dobíjením

Všechny satelitní systémy: až 63 hodin / 77 hodin se solárním dobíjením

Všechny satelitní systémy a více pásem: Až 36 hodin / 41 hodin se solárním dobíjením

Všechny satelitní systémy a hudba: až 16 hodin

Režim GPS s maximální výdrží: až 213 hodin / 578 hodin se solárním dobíjením

Expediční aktivita GPS: až 62 dní / 139 dní se solárním dobíjením*

Solární dobíjení; předpokládá se celodenní nošení se třemi hodinami venku při intenzitě světla 50.000 luxů

Multi-GNSS + Elevate 4 = to nejlepší spojení, jaké si lze představit!

Bavit se o tom, co vše umí hodinky měřit by bylo na několik knih a proto vám jednoduše odpovím, že všechno. Opravdu je jedno na cokoli co se sportu nebo turistiky týká si vzpomenete, tak Garmin změří s tou největší přesností, jakou si jen umíte představit. Podrobně se tomu, co vše umí Garmin měřit věnuji v recenzi Garmin Marq Driver a proto pokud vás to zajímá, podívejte se prosím na ni. Místo toho, abychom znovu opakovali již tisíckrát napsané, pojďme se raději podívat na novinky, které právě Fenix 7 přináší v oblasti měření. Novinky týkající se měření jsou rovnou dvě. Tou první je takzvaný přijímač Multi-GNSS, což je opravdu revoluční systém, který dokáže přijímat data z více navigačních systémů najednou a to v různých frekvencích. Hodinky tak dokáží v jeden moment přijímat data ze všech podporovaných navigačních systémů, mezi které patří GPS, Glonass a Galileo.

To vede k absolutně přesnému měření, které je tentokrát opravdu na desítky centimetrů přesné. Navíc díky tomu, že stačí aby se chytili různé satelity, tka je i samotné připojení k satelitům výrazně rychlejší. Systém tak najde například 3 satelity GPS, dva satelity Galilio a pár dalších satelitů od Glonassu a již může měřit pozici. Snímání je extrémně přesné, rychlé a hlavně nedochází k výpadkům. Měření je opravdu extrémně přesné a proto pokud jste milovníci štourání se v datech a sledování každého jendoho metru, přijdete si na své víc než kdy jindy a v aplikaci Garmin Connect, se doslova vyřádíte!

Další novinkou, kterou sice již můžete znát z modelů Venu 2, ale řada Fénix ji nikdy neměla, je snímač tepové frekvence Elevate 4. Ten má za cíl jediné, měřit s co největší přesností a to i v situacích, kdy dotek s pokožkou vaší ruky není ideální. Nevadí, že máte mokré ruce nebo, že je venku -10 a vy jste promrznutí na kost, měření je vždy absolutně přesné. Opravdu pokud nejste profesionální sportovec, můžete v klidu zapomenout na hrudní pásy, protože přesnost Elevate 4 je s nimi velmi, ale opravdu velmi srovnatelná. Navíc Eleva 4 je zabalený do skla, které je velmi odolné vůči poškrábání a tak se nemusíte bát, že vám po pár měsících začnou hodinky měřit nepřesně.

Celkově tak díky kombinaci Multi-GNSS a Elevate 4 došlo k výraznému zpřesnění již tak velmi přesných hodinek řady Fénix. I tyto systémy spolu s dotykovým displejem a rychlejším procesorem pak přispívají tomu, že jsou hodinky opravdu velmi rychlé a reagují na vaše požadavky instantně. Cokoli chcete udělat, okamžitě se stane a to nejen v případě spouštění nějaké funkce nebo pohybování se v systému, ale i v případě spuštění aktivity s měřením pozice nebo tepu. Vše je zkrátka rychlejší, plynulejší a bude vás to víc bavit!

Fotogalerie Garmin Marq vs Fenix 7x vs Fenix 6 hodinky Garmin Garmin Fenix 7x vs Marq Garmin Marq vs Fenix +3 fotky Garmin Marq vs Fenix 7x Garmin Fénix vs Marq Vstoupit do galerie

Real-Time Stamina a Up Ahead

Mezi novinky pak patří také dvě zajímavé funkce, které žádné předchozí Fénixy neměly. V první řadě je to funkce Stamina. Ta se aktivuje po nějaké době, jakmile mají hodinky dostatek dat z vašich tréninků, regenerací, snímání fyzionomických funkcí a tak dále. Díky všem těmto datům vám pak dokáží v reálném čase ukázat vaši Staminu, což je věc, kterou není příliš potřeba představovat především hráčům bojových počítačových her. Jedná se v podstatě o reálnou výdrž při aktuálním zatížení. To znamená, že pokud například plavete, hodinky vidí jakým tempem plavete, jaké máte zatížení, jaké jsou aktuální tepy a také vědí, co jste dělali předtím, zda jste spali 6 nebo 8 hodin a nebo také to, zda je plavání vaši první aktivitou nebo jste naopak před skokem do vody uběhli deset kilometrů. Na základě všech těchto dat vám ukáží, jaká je vaše procentuální stamina nebo jakou dobu dokážete v daném tempu danou aktivitu dělat. K čemu je to dobré? Když víte, že chcete plavat hodinu, můžete si automaticky upravit tempo tak, abyste to hodinu opravdu dokázali a z vody vylezli sice hodně vyšťavení, ale ještě stále jste i poslední metry plavali ve stejném tempu. Jedná se tedy o super vychytávku!

Další vychytávkou, která je nová je pak funkce Up Ahead. Jedná se v podstatě o možnost přidávat si do vámi vytvořených tras na mapách body zájmu. Díky tomu ,že body mapy včetně bodů můžete sdílet s ostatními, je možné je nebo i sebe upozornit na zajímavé věci na trase. Využití najdou jak turisté, kteří mohou například do mapy výletu označit body, kde se vyplatí vzít foťák a udělat pár fotek nebo sejít z trasy podívat se na něco zajímavého. Pokud jste pak sportovci, můžete si do trasy naopak zadat například časy, které byste chtěli dosáhnout v jednotlivých bodech a podle toho udržovat tempo. Rozhodně se jedná o zajímavou vychytávku, ale na druhou stranu není v ni potřeba hledat nic extra převratného.

Jednou zezanedbatelných novinek jsou také topografické mapy s označením TopoActive, které jsou nyní součástí Garmin Fénix 7 zcela zdarma. V hodinkách máte předinstalované mapy,které obsahují opravdu cokoli, na co si vzpomenete. Navíc je můžete zdarma aktualizovat a to přímo z hodinek, což je velká výhoda, protože připojovat starší Garmin hodinky k počítači a zdlouhavě do nich stahovat mapy nikoho příliš nebavilo. Navíc za topografické mapy si doposud Garmin účtoval 1290Kč, nyní jsou zdarma. Mapy pohodlně uložíte do 32 GB interní paměti hodinek.

Dotykové ovládání, které vám však nikdo nenutí

Dotykové ovládání byla asi jediná věc, ktero ujsem ženě záviděl na jejich Garmin Venu 2s. Při běžném dni jej sice příliš nepotřebujete, ale jakmile se chcete ponořit někam hlouběji do menu nebo něco rychle najít, pak se opravdu hodí a ovládání je sním pohodlnější než v případě tlačítek. Garmin Fenix 7 jako první v historii řady Fenix nabízí dotykové ovládání a protože je to celkem radikální změna, šel na to Garmin chytře. Hodinky nepřišly o žádné ze svých tlačítek, kterými můžete i nadále ovládat 100% všech funkcí, které hodinky nabízí. Pokud chcete, můžete ovšem 100% všeho ovládat také pomocí dotykového displeje nebo obě funkce kombinovat. Navíc je možné si nastavit, zda chcete používat jen dotykové ovládání nebo jen tlačítka a to samozřejmě pro různé aktivity.

Pokud jdete plavat, můžete mít zákazané dotykové ovládání, naopak při jízdě na kole jej můžete mít povoleno a tak podobně. Dotykové ovládání funguje přesně, ovšem musíte se smířit s tím, že se nejedná o nějaký pokročilý multi-touch, ale o jednoduché dotyky a scrollování po displeji jedním prstem. Což je však to, co v případě Garminu děláte nejčastěji, respektive je to to jediné co v případě řady Fenix potřebujete dělat.

Konečně skutečná svítilna

Garmin Fenix 7X jsou historicky prnví hodinky od Garminu, které mají klasickou LED svítilnu. I když i u starších modelů byla možnost aktivovat svítilnu, jednalo se jen o to, že displej zvýšil jas na maximum a svítil bíle. Model 7X jako jediný nabízí opravdu dvojici LED Diod, které jsou umístěny v těle hodinek směrem od vašeho těla a po aktivaci máte možnost zvolit intenzitu svícení těchto diod. Nutno podotknout, že v naprosté tmě skutečně svítí velmi dobře a dokonce si s nimi osvítíte i cestu pod sebou. Pokud se tedy ocitnete uprostřed noci v lese a nebudete mít baterku, nemusíte se bát, hodinky vám pomohou svítit pod nohy, abyste se někde nezabili. Mezi bílími diodami je také červená dioda, kterou můžete aktivovat v momentě, kdy potřebujete červené světlo. Jedná se sice o na první pohled blbost, ovšem pokud s hodinkami skutečně vyrážíte za dobrodrušstvím, pak se vám právě tyto na první pohled blbosti opravdu hodí a musím říct, že díky tomu, že diody skutečně dosvítí pod nohy, tak se jedná o velmi praktickou a účinnou vychytávku!

Fotogalerie Garmin Fenix svitilna 7x Garmin Fenix 7x svitilna svitilna garmin Fenix 7x Garmin Fenix 7x svítilna +3 fotky Fenix 7X svitilna Fenix svitilna Vstoupit do galerie

Fénix 7X – to nejlepší, co Garmin umí na vašem zápěstí!

Vše nové, co Garmin Fénix 7x přináší, je zapracováno do hodinek velmi kvalitně a hlavně, velmi střídmě. Pokud vám něco nevyhovuje, nemusíte to v podstatě používat, jako je to například v případě dotykového ovládání. Změn je opravdu hodně a i když některé nemusí být na první pohled světoborné, při používání rychle zjistíte, že spolehlivé měření tepu i v mínusových teplotách, kdy máte skřehlé ruce je opravdu plus. To, že máte zdarma k dispozici mapy, dotykové ovládání, solární nabíjení nebo například modernější určování polohy, jsou věci, které zkrátka ocení téměř každý uživatel.

Pokud máte na zápěstí Fenix 6 nebo například Marq, pak asi nemusíte běžet do obchodu a za každou cenu řešit sedmičky, ovšem pokud máte starší Garminy nebo chcete přejít od jiné značky právě na Garmin Fenix, pak je nyní ta nejlepší chvíle. Za své peníze totiž dostanete absolutní vrchol toho, co dnešní sporttestry nabízí. Záměrně píšu sport testery, protože považovat Garmin Fenix 7 za konkurenci například pro Apple Watch by bylo liché. Ani jedny hodinky nejsou lepší než ty druhé, jsou zkrátka naprosto jiné a nabízí zcela jiný pohled na to, jak mohou dnes vypadat chytré hodinky. Za mě osobně vítezí již řadu let Garmin a i když se mi sedmičky neskutečně líbí a testování jsem si opravdu užíval, osobně ještě nějaký ten pátek zůstanu u Marq Driver. Pokud však o Garminech uvažujete, pak není příliš nad čím přemýšlet a věřím, že Garmin Fenix 7 vás v podstatě nemohou v ničem zklamat a budou vás jen a jen těšit!

Garmin Fenix 7x si můžete zakoupit přímo zde.