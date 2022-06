Zaběhali jsme si s několika sportovními pouzdry pro iPhone a porovnali při tom jejich vlastnosti

Běh je skvělý koníček, sport, a také způsob, jak se dostat do formy a udržet si ji. Poměrně velké procento lidí chodí běhat i se svým smartphonem, ať už z jakéhokoliv důvodu. Pokud jste i vy běhali se smartphonem, jistě jste řešili také otázku, kam svůj smartphone při běhání umístit. Jako skvělé a praktické řešení se jeví například nejrůznější armbandy – tedy pásky, do kterých umístíite váš iPhone, případně sluchátka, klíče či doklady, a které si následně upevníte na ruku. Měli jsme možnost otestovat hned několik armbandů z nabídky webu iPouzdro. Jak testování dopadlo?

Devia EasyGo Armband

Fotogalerie Sportovni pouzdra recenze 0 Sportovni pouzdra recenze 1 Sportovni pouzdra recenze 2 Sportovni pouzdra recenze 4 +4 fotky Sportovni pouzdra recenze 6 Sportovni pouzdra recenze 7 Sportovni pouzdra recenze 8 Vstoupit do galerie

Pouzdro Devia EasyGo Armband zaujme již na první pohled kombinací šedé, bílé a neonově žlutozelené barvy – a právě díky vzhledu jsem se rozhodla toto pouzdro otestovat jako první. Hlavním materiálem, použitým na tento armband, je lycra. Pouzdro je univerzální, to znamená, že do něj lze umístit telefony s úhlopříčkou displeje od 4,7” do 6,5”. Můj iPhone XS seděl v pouzdře naprosto bez problémů, vyjmutí i umístění do pouzdra bylo snadné a rychlé. Armband při běhu celou dobu dokonale seděl na paži, neklouzal a netlačil. Díky použitému materiálu jsem nezaznamenala ani problémy s pocením. Pokud běháte s drátovými sluchátky, určitě u tohoto pouzdra oceníte možnost protažení kabelu skrz drobné otvory. Přední část pouzdra je vyrobena z průhledného materiálu, díky kterému jsem nejenom skvěle viděla na displej, ale který také umožňoval pohodlné a bezproblémové ovládání telefonu. Na zadní části pouzdra se nachází drobná kapsička, určená původně pro umístění platebních a jiných karet. Tu jsem využila na krabičku s AirPody.

Devia EasyGo Armband zakoupíte za 399 korun zde.

Spigen Velo A700 Black

Fotogalerie #2 Sportovni pouzdra recenze 11 Sportovni pouzdra recenze 10 Sportovni pouzdra recenze 6 Sportovni pouzdra recenze 5 Vstoupit do galerie

Pokud dáváte přednost jednobarevným pouzdrům, mohu doporučit například Spigen Velo A700 Black. Toto jednoduché, ale kvalitně zpracované a promyšlené pouzdro mě nadchlo tím, jak skvěle drží na paži. Samozřejmostí je průhledná přední část, která umožňuje také pohodlné a spolehlivé ovládání iPhonu. Spigen Velo A700 Black pojme smartphony s úhlopříčkou displeje až 6,9”, a díky nastavitelnému zapínání na suchý zip je vhodné i pro běžce či běžkyně s relativně malým obvodem paže. Při běhání většinou poslouchám hudbu z AirPodů, občas je ale nahradím drátovými sluchátky, proto jsem u tohoto pouzdra velmi ocenila také možnost pohodlného protažení kabelu sluchátek jedním ze šestice drobných otvorů, které se nachází na horní i spodní části pouzdra. Armband Spigen Velo A700 Black je opatřen také drobnou kapsičkou, do které jsem umístila klíče, a které v ní seděly naprosto spolehlivě a bezpečně.

Spigen Velo A700 Black zakoupíte za 399 korun zde.

TechProtect G10 Universal

Pouzdro TechProtect G10 Universal mě již při vybalení zaujalo překvapivě lehoučkým, měkkým, příjemným materiálem. Díky své lehkosti – která mu ovšem nijak neubírá na výdrži a odolnosti – je vhodný zejména pro delší běhy při vyšších teplotách. Do pouzdra lze umístit smartphony s úhlopříčkou až 6,5”, průhledná přední část pouzdra mi poskytovala možnost sledovat displej iPhonu, telefon jsem mohla pohodlně a efektivně ovládat i když byl umístěný v pouzdře. Velice pozitivně u tohoto pouzdra hodnotím malé otvory pro protažení kabelu sluchátek, stejně jako druhou kapsičku na zadní straně, která bez problémů pojala krabičku na AirPody. Při jednom z tréninků, kdy mě přepadl déšť, jsem měla také možnost se na vlastní kůži přesvědčit o tom, že pouzdro TechProtect G10 Universal je nejen vodělodolné, ale že následně také bleskově rychle schne.

TechProtect G10 Universal zakoupíte za 349 korun zde.

Sportovní pouzdro na ruku

Cenově nejdostupnější variantou z várky testovaných armbandů bylo černé pouzdro na ruku, jehož cena na webu iPouzdro činí pouhých 139 korun. Byla jsem tedy zvědavá především na to, do jak velké míry takto nízká cena ovlivńuje kvalitu pouzdra. Příjemně mě překvapilo, že i za tak nízkou cenu je možné sehnat kvalitní a spolehlivé sportovní pouzdro na ruku. Pouzdro je z pevného, odolného materiálu, suchý zip držel opravdu výborně, nepovoloval a neodlepoval se. Průhledná přední část umožňovala sledování displeje iPhonu, který jsem také mohla v pouzdře pohodlně a plnohodnotně ovládat. Výrobce nezapomněl ani na kapsičku na klíče. I zde jsem ocenila otvory pro protažení kabelu sluchátek na horní i spodní části pouzdra. Zadní strana pouzdra byla na kůži velice příjemná, nezaznamenala jsem odírání ani zapaření. Pouzdro mi i při běhu v členitějším terénu celou dobu spolehlivě drželo na paži. Pokud si tedy zatím nejste jisti, zda je pro vás pouzdro typu armband vhodným a vyhovujícím doplňkem, a nechcete se tedy zatěžovat příliš vysokou počáteční investicí, mohu určitě bez obav doporučit tuto variantu.

Sportovní pouzdro na ruku zakoupíte za 139 korun zde.