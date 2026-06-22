Zavřít reklamu

Apple vydal 2. bety iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a dalších nových OS

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
0

Pokud jste se před pár týdny pustili do testování některé z nových verzí operačních systémů z dílny Apple, tedy iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 či dalších, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž před pár desítkami minut druhé vývojářské bety těchto systémů, které by tak měly přinést opět pár nových funkcí, jenž si Apple pro své nové OS připravil. Instalaci privedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde byste již měli 2. bety vidět. Pokud vás pak zajímá, jak nainstalovat iOS 27, mám pro vás připravený návod. Podobně pak betu systému nainstalujete na všechna podporovaná zařízení, jelikož složitý proces instalace vývojářských bet, který Apple v minulosti vyžadoval, totiž před pár lety zrušil.

mpv-shot0031
mpv-shot0025
mpv-shot0026
mpv-shot0025
mpv-shot0015
mpv-shot0014
mpv-shot0017
mpv-shot0016
iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
mpv-shot0020
mpv-shot0041
mpv-shot0016
mpv-shot0015
mpv-shot0025
mpv-shot0024
mpv-shot0023
mpv-shot0022
mpv-shot0018
mpv-shot0003
mpv-shot0028
mpv-shot0038
mpv-shot0036
mpv-shot0034
mpv-shot0035
mpv-shot0029
mpv-shot0021
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0008
New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
mpv-shot0022
mpv-shot0023
mpv-shot0026
mpv-shot0027
mpv-shot0030
mpv-shot0032
mpv-shot0033
mpv-shot0034
mpv-shot0035
mpv-shot0036
mpv-shot0039
mpv-shot0040
mpv-shot0044
mpv-shot0001
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0005
mpv-shot0007
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0017
mpv-shot0001
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0005
mpv-shot0007
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0030
mpv-shot0026
mpv-shot0023
mpv-shot0022
mpv-shot0019
mpv-shot0018
mpv-shot0031
mpv-shot0026
mpv-shot0028
mpv-shot0027
mpv-shot0036
mpv-shot0039
mpv-shot0040
mpv-shot0041
mpv-shot0042
mpv-shot0043
mpv-shot0049
mpv-shot0050
mpv-shot0052
mpv-shot0053
mpv-shot0054
mpv-shot0056
mpv-shot0058
mpv-shot0064
mpv-shot0002
mpv-shot0065
mpv-shot0066
mpv-shot0068
mpv-shot0069
mpv-shot0070
mpv-shot0071
mpv-shot0072
mpv-shot0073
mpv-shot0074
mpv-shot0075
mpv-shot0077
mpv-shot0079
mpv-shot0080
mpv-shot0001
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0010
mpv-shot0011
mpv-shot0005
mpv-shot0013
mpv-shot0014
mpv-shot0016
mpv-shot0018
mpv-shot0020
mpv-shot0021
mpv-shot0026
mpv-shot0028
Vstoupit do galerie


Co vše se v nových betách objeví sice v tuto chvíli nevíme, nicméně už si je aktivně instalujeme na naše testovací zařízení v redakci, abychom si je mohli co nejlépe vyzkoušet. V průběhu zítřka vás tedy o všem důležitém budeme informovat.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
watchOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.