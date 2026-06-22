Apple vydal 2. bety iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a dalších nových OS

Pokud jste se před pár týdny pustili do testování některé z nových verzí operačních systémů z dílny Apple, tedy iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 či dalších, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž před pár desítkami minut druhé vývojářské bety těchto systémů, které by tak měly přinést opět pár nových funkcí, jenž si Apple pro své nové OS připravil. Instalaci privedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde byste již měli 2. bety vidět. Pokud vás pak zajímá, jak nainstalovat iOS 27, mám pro vás připravený návod. Podobně pak betu systému nainstalujete na všechna podporovaná zařízení, jelikož složitý proces instalace vývojářských bet, který Apple v minulosti vyžadoval, totiž před pár lety zrušil.
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Co vše se v nových betách objeví sice v tuto chvíli nevíme, nicméně už si je aktivně instalujeme na naše testovací zařízení v redakci, abychom si je mohli co nejlépe vyzkoušet. V průběhu zítřka vás tedy o všem důležitém budeme informovat.