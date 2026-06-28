O čem se šeptá u Applu: iPhone Ultra míří do výroby a Apple už chystá jeho nástupce

Přestože první skládací iPhone ještě nebyl oficiálně představen, zákulisím technologického světa už kolují informace o jeho nástupci. Podle několika na sobě nezávislých zdrojů totiž Apple nejen dokončuje přípravy na výrobu prvního modelu, ale zároveň už dal zelenou vývoji druhé generace. Pokud se tyto informace potvrdí, bude to jasný signál, že skládací iPhone není jednorázovým experimentem, ale začátkem zcela nové produktové řady.
Druhá generace údajně dostala definitivní zelenou
S informací přišel známý čínský leaker Digital Chat Station, který patří mezi dlouhodobě poměrně spolehlivé zdroje informací z dodavatelského řetězce Applu. Podle něj byl projekt označovaný jako iPhone Ultra 2 oficiálně schválen k vývoji.
Zajímavé přitom je, že druhá generace má údajně využít stejný 7,8″ skládací OLED displej jako první model. Ten dodává Samsung a podle dosavadních informací půjde o jednu z technologicky nejvyspělejších ohebných obrazovek na trhu. Apple se měl rozhodnout odstranit jednu z tradičních vrstev displeje a barevný filtr integrovat přímo do jeho konstrukce. Výsledkem má být tenčí panel, nižší hmotnost i nižší spotřeba energie.
Pokud Apple skutečně zachová stejnou zobrazovací technologii i u druhé generace, znamenalo by to, že se místo zásadních konstrukčních změn zaměří spíše na dolaďování detailů, výkonu a spolehlivosti. Přesně tak ostatně Apple postupoval i u prvních generací Apple Watch nebo čipů Apple Silicon.
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Výroba začne už během léta
Do celé skládačky dobře zapadají také nejnovější informace z korejského serveru The Elec. Ten tvrdí, že sériová výroba prvního skládacího iPhonu má odstartovat už na konci července, přestože se v posledních týdnech objevily zprávy o problémech s konstrukcí pantu. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce Apple během testování skutečně narazil na několik komplikací. Mechanismus po milionech otevření začal vydávat drobné zvuky a některé výrobní tolerance způsobovaly vyšší zmetkovitost. Většinu těchto problémů se ale mělo podařit odstranit, takže plánované zářijové představení zatím zůstává ve hře.
Samotný pant má být mimochodem jednou z nejzajímavějších částí celého zařízení. Na jeho výrobě se mají podílet společnosti Shin Zu Shing a Amphenol, přičemž část komponent vzniká pomocí pokročilého 3D tisku. Právě pant bude pravděpodobně jedním z klíčových prvků, podle kterého se bude první skládací iPhone odlišovat od konkurence.
Spekuluje se také o tom, že zařízení nabídne 5,5″ vnější displej, procesor A20, modem C2, dvojici zadních fotoaparátů a překvapivě návrat Touch ID integrovaného do zapínacího tlačítka namísto Face ID. Cena by se měla pohybovat okolo 2 000 dolarů.
Co bude s řadou Air?
Vedle skládacího modelu přinesl Digital Chat Station ještě jednu zajímavou informaci. Vývoj iPhonu Air 3 prý zatím nezačal ani ve fázi prvních prototypů. Apple si podle všeho nejprve vyhodnotí prodeje připravovaného iPhonu Air 2, který by měl dorazit na jaře 2027. Ten má nabídnout druhý fotoaparát a lepší výdrž baterie, což jsou dvě nejčastěji zmiňované připomínky k první generaci. Pokud se tenký iPhone na trhu osvědčí, dostane zelenou i jeho nástupce. V opačném případě může Apple svou strategii přehodnotit. To dobře ukazuje, že zatímco skládací iPhone se zřejmě stává dlouhodobou součástí nabídky Applu, budoucnost řady Air zatím zůstává otevřená.
Drahá novinka může rychle ztratit hodnotu
Skládací iPhone ale nebude jen technologickou lahůdkou. Pravděpodobně půjde také o vůbec nejdražší iPhone v historii. A právě vysoká pořizovací cena otevírá otázku jeho hodnoty na trhu s použitými zařízeními. Analytická společnost SellCell odhadla, že pokud by se iPhone Ultra choval stejně jako dnešní skládací telefony s Androidem, mohl by během prvního roku přijít až o téměř 65 % své hodnoty. U zařízení s cenou kolem 2 000 dolarů by to znamenalo ztrátu přibližně 1 300 dolarů.
Na druhou stranu je potřeba podobné odhady brát s velkou rezervou. iPhony si totiž tradičně drží hodnotu výrazně lépe než konkurence a Apple dlouhodobě dominuje trhu s použitými telefony. Je proto dost dobře možné, že první skládací iPhone vytvoří zcela novou kategorii, která se bude vyvíjet úplně jinak než současné skládací smartphony.
Jisté je zatím jediné. Apple se na vstup do světa skládacích telefonů připravuje už několik let a podle všeho nechce uvést jen jeden experimentální model. Vše nasvědčuje tomu, že iPhone Ultra má být začátkem nové kapitoly, která bude pokračovat ještě řadu dalších let.