Dotykový MacBook dostane starší čipy. Důvod vás možná překvapí

O tom, že Apple připravuje svůj první dotykový MacBook, se v posledních týdnech mluví čím dál častěji. Ještě nedávno se přitom očekávalo, že revoluční notebook dorazí rovnou s novými 2nm čipy M6 Pro a M6 Max. Nejnovější informace Marka Gurmana z Bloombergu ale naznačují, že Apple nakonec zvolí úplně jinou strategii. První generace dotykového MacBooku má podle něj využít současné čipy M5 Pro a M5 Max, zatímco nová generace M6 Pro a M6 Max se vůbec neobjeví.
Na první pohled to může působit zvláštně. Nový notebook má být totiž jednou z největších hardwarových novinek Applu za poslední roky. Vedle dotykového OLED displeje se očekává také výrazně tenčí konstrukce, modernější design a celá řada dalších změn. Přesto se Apple údajně rozhodl nespojovat všechny novinky s úplně novou generací čipů. Místo toho vsadí na již osvědčené M5 Pro a M5 Max, které představil letos na jaře.
Apple mění dlouholetou strategii
Podle Gurmana je důvod poměrně jednoduchý. Apple chce urychlit vývoj čipů M7 Pro a M7 Max, které mají být výrazně zaměřené na zpracování umělé inteligence. Kvůli tomu údajně přeskočí generaci M6 Pro a M6 Max úplně. Zatímco základní čip M6 se má objevit například v klasických MacBookách Pro, výkonnější varianty Pro a Max mají být nahrazeny až generací M7. Pro Apple by šlo o vůbec první takovou změnu od přechodu na Apple Silicon. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
To zároveň znamená, že dotykový MacBook nebude lákat primárně vyšším výkonem, ale hlavně novým způsobem ovládání. Apple se údajně snaží, aby pozornost směřovala především na samotný hardware, OLED displej a dotykové prostředí, nikoliv na srovnávání výkonu s předchozí generací.
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Výkonu bude i tak více než dost
Použití čipů M5 Pro a M5 Max ale rozhodně neznamená, že by nový notebook měl být pomalý. Naopak. Současné čipy patří mezi vůbec nejvýkonnější procesory, které Apple kdy vyrobil, a bez problémů zvládají profesionální střih videa, 3D grafiku, vývoj aplikací i práci s lokálními AI modely.
Pro běžného uživatele tak bude rozdíl mezi M5 Pro a případným M6 Pro pravděpodobně minimální. Mnohem větší dopad na každodenní používání může mít právě dotykový displej, který otevře zcela nové možnosti práce s macOS. Řadu let přitom Apple tvrdil, že dotykové ovládání na Macu nedává smysl. Zdá se ale, že s příchodem OLED panelů a nových funkcí systému svůj názor přehodnotil.
Podzim plný novinek
Podle dosavadních informací by měl Apple nový dotykový MacBook představit ještě letos na podzim. Vedle něj se očekává také uvedení klasických MacBooků Pro s čipem M6, nového MacBooku Ultra a dalších produktů. Apple tak zřejmě připravuje jednu z největších podzimních hardwarových akcí za poslední roky.
Pokud se současné informace potvrdí, bude letošní podzim zajímavý hlavně z pohledu designu a nových funkcí. Na skutečně novou generaci profesionálních čipů si ale zřejmě budeme muset počkat až do příštího roku, kdy mají dorazit modely s procesory M7 Pro a M7 Max zaměřenými především na ještě pokročilejší práci s umělou inteligencí. Osobně si však myslím, že dotykový displej u MacBooku bude podstatně zábavnější a zajímavější novinkou než čipy M 7. generace. Ostatně, když jsem před lety využíval notebook s dotykovým displejem, bylo to leckdy opravdu osvobozující.