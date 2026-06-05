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Apple konečně vyslyší fanoušky. MacBook Ultra má dostat dotykový OLED displej

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Chystaný MacBook Pro s OLED displejem, označovaný jako „MacBook Ultra„, se má stát hlavním číslem jedna nového trhu s hybridními OLED notebooky, jehož hodnota jen v letošním roce dosáhne 4 000 000 000 dolarů. Nová zpráva analytické společnosti Omdia potvrzuje spekulace, že Apple u svých prvních OLED notebooků vsadí na pokročilou hybridní architekturu kombinující oxide TFT a technologii tandemového OLED. Tuto efektivní kombinaci už úspěšně využívají novější iPady Pro, které mají díky němu výrazně vyšší jas, lepší energetickou účinnost a mnohem delší životnost obrazovky.

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Hlavním dodavatelem těchto panelů bude Samsung Display. Půjde o vůbec první nasazení této pokročilé technologie u notebooků s úhlopříčkou 14 a 16 palců.

Očekává se, že krok Applu okamžitě strhne celý zbytek technologického průmyslu stejným směrem. Omdia odhaduje, že hybridní panely budou letos tvořit zhruba 12,6 % všech dodávek OLED notebooků. Do roku 2033 tento podíl údajně raketově vzroste na neuvěřitelných 89,5 %.

MacBook Air M5 LsA 6 MacBook Air M5 LsA 6
MacBook Air M5 LsA 5 MacBook Air M5 LsA 5
MacBook Air M5 LsA 7 MacBook Air M5 LsA 7
MacBook Air M5 LsA 8 MacBook Air M5 LsA 8
MacBook Air M5 LsA 9 MacBook Air M5 LsA 9
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 11 MacBook Air M5 LsA 11
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
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Tenčí tělo, dotyková obrazovka a výkonný čip M6

Nový prémiový model nabídne podle analytiků vůbec poprvé dotykový displej a výrazně tenčí i lehčí šasi, což pravděpodobně vyústí v novou a (pochopitelně) dražší produktovou třídu Ultra. Dočkat bychom se měli také elegantního průstřelu pro kameru ve tvaru pilulky, který nahradí stávající výřez a přinese jakousi obdobu Dynamic Islandu.

Tyto stroje budou poháněny procesory řady M6, přičemž kvůli naprostému nedostatku paměťových čipů se jejich premiéra pravděpodobně odsune z konce letošního roku na začátek roku 2027.

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Z mého pohledu je přechod na dotykový OLED a tenčí design impulsem, který profesionální řada notebooků potřebuje k obhájení vyšší ceny. Pokud Apple dokáže udržet pověstnou výdrž baterie i v takto zeštíhleném těle, bude MacBook Ultra pro konkurenci s Windows extrémně těžkým soupeřem. Všem je ale jasné, že tento produkt nebude pro každého.

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MacBook Ultra

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